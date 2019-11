Artesans i músics recreen a Súria l'època medieval

ANNA COSTA | MANRESA El Poble Vell de Súria es converteix aquest cap de setmana en l'escenari idoni per traslladar els visitants a una vila medieval: places i carrers guarnits de palla; domassos; paradistes vestits d'època; danses, rondalles, música, espectacles, joglars i cavallers.

Aquest serà l'ambient que es viurà a la Fira Medieval d'Oficis, que inclou espectacles, actuacions musicals, parades i demostració d'oficis artesans. N'hi haurà una quarantena i de molt diversos: ceramista, forjador, apicultor, bufador de vidre, cisteller, espardenyer... La gran presència d'oficis és un dels aspectes que fan única la fira surienca, segons remarca la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Súria, Alba Santamaria: «És el tret diferencial de la fira, així com també l'entorn on s'ubica, el Poble Vell és immillorable per a una fira medieval».

Santamaria explica que aquest any s'han recuperat els campaments, tant el de la tropa com el d'artesans, que l'any passat no es van muntar. S'ubicaran a l'Era del Castell i reflectiran com era el dia a dia a l'època medieval.

Una altra novetat és la incorporació de la nova passarel·la del castell com a escenari de les propostes de petit format, com els titelles o l'hora del conte.

I també s'ha apostat aquest any per fer actuacions a l'hora de la sobretaula. Santamaria explica que «havent dinat és l'hora que notàvem un decaïment a la fira i per això hem programat romanços i altres activitats per engegar l'ambient de tarda».

La programació del cap de setmana és extensa i variada. Cercaviles, exhibicions d'aus rapinyaires, vestir cavallers, contes i llegendes, sons medievals, exposicions, concursos... i no hi faltaran les representacions de l'obra Salats!, que explica en clau d'humor la descoberta de la sal a Súria; i l'espectacle de cloenda de l'enverinament del cavaller nòrdic. La regidora fa una crida a la participació i a fer un salt en el temps demà o diumenge. «Serà jornada electoral però esperem que no afecti l'assistència», diu. L'Ajuntament de Súria habilitarà més zones d'aparcament, també per a caravanes, i servei de bus per traslladar els visitants al Poble Vell.