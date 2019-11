Navàs enceta la ruta de tapes

anna costa | MANRESA Una tapa i una copa de vi, 4 euros. És la proposta de Navàs T'apassiona, la campanya que promou l'Ajuntament i en la qual s'han sumat 9 restaurants del municipi, amb la proposta d'una tapa cadascun. La reducció de les tapes és una novetat respecte de l'any passat, quan cada restaurant n'oferia dues.

Tal com explica el regidor de Promoció Econòmica, Uriel Montesinos, «l'aposta d'una sola tapa és per evitar que la gent s'entauli durant una llarga estona, ja que això afecta la capacitat dels restaurants a l'hora de servir els sopars. Si només es pot prendre una tapa, hi ha més rotació». Aquesta és la idea de la vuitena edició del Navàs T'apassiona, que es pot fer des d'aquest divendres, 8 de novembre, fins al diumenge 24 de novembre. Navassencs i visitants poden degustar 9 propostes culinàries diferents, acompanyades d'una copa de vi blanc o vi negre del celler Grau i Grau, de Maians (DO Pla de Bages). Amb el lema «A bon bocí, bon glop de vi», aquest maridatge aposta pels productes de proximitat, locals, de qualitat i també ecològics.

La proposta ha tingut, des de l'inici, una bona acceptació, «amb petites variacions l'hem anat consolidat», apunta Uriel Montesinos. I afegeix que «esperem que aquest any també sigui un èxit». Per motivar navassencs i forans, el consistori ha editat un llibret amb les fotografies de les tapes, on figuren els ingredients, els locals, les adreces, els dies i l'horari que es poden fer les degustacions. El disseny ha anat a càrrec de Francesc Cabra, que també s'ha responsabilitzat de crear una marca pròpia per al Navàs T'apassiona.

Les tapes que es poden degustar des d'avui posen a prova, un any més, la capacitat de creació i síntesi gastronòmica dels cuiners, amb propostes originals i llamineres. Per exemple, un farcell de botifarra negra i peu de porc amb acompanyament de cargols; una mousse de coliflor, ou i caviar d'arengada; uns popets amb salsa marinera; o uns musclos amb verduretes (vegeu les tapes de cada aquí).

Amb la primera tapa, a qualsevol dels establiments adherits, es pot recollir un carnet per anar timbrant a cada restaurant. Un cop està tot segellat s'ha de lliurar a l'OAC de Ajuntament de Navàs per poder participar en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants que participen a la campanya.