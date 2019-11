Tres propostes culturals per aquest cap de setmana a la Catalunya Central

REDACCIÓ | MANRESA «La vaca que riu»

Dissabte, 21 h; diumenge, a les 19. La Cia. Patrícia Pardo fa una denúncia de la pràctica de la tortura en les societats democràtiques a través del circ clàssic i altres gèneres escènics com el gest i el teatre documental. L’obra posa en relleu que la tortura està més estesa que no sembla a l’Estat espanyol i també reflexiona sobre l’acceptació per part de la ciutadania. Teatre de l’Aurora d’Igualada. Entrades: 16 euros.

Quilombo Quintet

Diumenge, a les 12 h. El cicle 3/4 de música presenta el Quilombo Quintet –on hi ha la pianista Laia Tatjé, exalumna del Conservatori de Manresa–, que homenatja el compositor argentí Astor Piazzola, amb el concurs del ballarí Julián Rico. Com a teloners, els estudiants del Conservatori Gina Dalmau, Nil Moreno, Aina López i Arnau Caelles tocaran The look of love, de Burt Bucharach. Espai Plana de l’Om, de Manresa. Entrades: 6 euros.

«Adeu, Peter Pan»

Diumenge, a les 17.30 h. Festuc Teatre porta un dels seus espectacles per al públic familiar al cicle del Petit Ateneu. La protagonista és la Maria, una nena que té molta imaginació, a qui li encanten els contes que li explica el seu avi. Plegats, passen les tardes jugant a ser Peter Pan. Una nit, però, els nens perduts s’enduen la Maria al País de Mai Més. Auditori M. Carme Grauvilardell, de Sant Vicenç de Castellet. Entrades: 6 euros.