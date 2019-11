Les Fires i Festes de Tots Sants i el cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Bagà

Fira de Tots Sants. Dissabte, a partir de les 10 h i fins a les 20 h, al passeig del Raval, esmorzar popular. Durant tot el dia, parades de la fira i del mercat. De 10 a 13 h, al camp del Roser, exposició de bestiar. A les 12.30 i a les 16.30 h, exhibició a càrrec de Divertimento.

Calaf

5a Fira de la Carbassa. Divendres, de 10 a 13 h. a les 8 h, arribada, verificació i pesada de les carbasses del concurs. A les 10 h, inici de la fira, amb mercat de la carbassa, artesania i productes de proximitat. Tasta Carbassa, tastos gastronòmics a preus populars, a càrrec dels restaurants locals. Jocs de la fira a càrrec de Sonàrium, instruments de so fets amb productes reciclats; i rocòdrom amb tirolina. Exposició de productes de tardor. A les 11 h, tallers infantils i La carbassa i l’art, amb art fet en directe a càrrec d’artistes locals: Núria Martí, Marisol Franco (Pinta la lluna), Ramon Puigpelat i Àngel Alonso. A les 13 h, lliurament de premis a les carbasses.

Coll de Nargó

Festa de la Transhumància. Diumenge, a partir de les 11.30 h, vermut popular i tastet de música folk del Pirineu per rebre el ramat de 45 cavalls que haurà fet 5 dies de transhumància des del pla de l’Orri (Berguedà). Es demana confirmar l’assistència a cavalls@fundaciomirmanda.org.

Gósol

Mostra gastronòmica del pèsol negre. Dissabte, tot el dia, a la plaça de Gósol, mercat agroalimentari amb productors del Parc Natural Cadí-Moixeró i exposició del pèsol negre. De 10 a 13 h, al pati de l’escola, inici del concurs d’espantaocells a càrrec de Josep M. Puig. A les 11 h, a l’escola Santa Margarida, demostració de cuina amb productes singulars del Berguedà a càrrec de Diego Alias del restaurant Ca l’Amador de Josa de Cadí. A les 12 h, a la plaça Major, taller de cuina per a infants. A les 13.30 h, a la plaça Major, entrega de premis del concurs d’espantaocells. A les 14 h, pesolada popular. Preu: 8 euros. Venda anticipada de tiquets a l’ajuntament. En cas de pluja, les activitats es faran al local social. Més informació: www.pesolnegre.com.

Guardiola de Berguedà

Fira de Tardor. Divendres, a partir de les 10 h, a la plaça de l’Església, a la zona de food trucks, jocs i música. De 10 a 14 h, a la plaça nova de l’Església, trobada de plaques de cava. De 10 a 18 h, al carrer Comerç i carrer Estació, fira multisectorial; i a la plaça de l’Ajuntament, fira ramadera. A les 11 h, al carrer Comerç, trobada de vehicles clàssics. A les 12 i a les 17 h, al carrer Estació, exhibicions a càrrec de Divertimento Fitness. A partir de les 18.30 h, a la plaça de l’Església, a la zona de food trucks, concerts amb Strip’s i De Tu a Tu.

Sant Benet de Bages

Festa i mercat Els Sabors de la Terra. Dissabte, de 10 a 20 h, i diumenge, de 10 a 19 h, a Món Sant Benet, mercat de productes astesans i gastronòmics amb més de 50 parades. L’eix temàtic d’enguany se centra en la tardor silvestre, donant protagonisme a les plantes aromàtiques que creixen als marges dels camins. Hi haurà activitats per a la mainada (espectacle i aniamació, tallers, jocs...) i activitats i experiències especials de tardor (visites al monestir, recorreguts etnobotànics...), espectacles de música per a tots els públics, activitats gastronòmiques (tastos de productes i demostracions de cuina, tallers de cuina...). Dissabte, a les 12.30 h, espectacle Ora Pro Nobis de les dues cantants de Tarta Relena. A les 17.30 h, espectacle de Les canyetes de la foradada, amb instruments fets amb materials naturals. Diumenge, a les 12.30 h, espectacle itinerant Sabor del grup Sound de Secà, amb percussió, dansa, cant i improvisació.

Sant Feliu Saserra

20a Fira de les Bruixes. Divendres, durant tot el dia, parades de productes artesans, comerç local i bruixes. Les representacions teatrals són l’eix principal de la fira. Cada any s’explica una història relacionada amb la cacera de bruixes, de la societat rural del segle XVII. D’11.15 h a 11.30 h, des de la plaça de l'Església fins al Parc dels Castanyers, cercavila musical. D’11.30 h a 11.45 h, al parc dels Castanyers, Bruixes de llegenda. D’11.45 h a 12 h, des del parc dels Castanyers fins al carrer Balmes, cercavila musical. De 12 a 12.15 h, al carrer Balmes, Els Bruixinel·lis, tres noies que volen convertir-se en servidores del dimoni. De 12.15 h a 12.30 h, des del Carrer Balmes fins a la plaça de l’Església, cercavila musical. De 12.30 h a 12.45 h, a la plaça de l’Església, El concurs, el projecte escolar sobre Les Bruixes ha recollit molt material. De 12.45 h a 13 h, a la plaça de l’Església, Saraus de les petites bruixes i sardana dels aprenents de bruixot. De 13 a 13.15 h, Samaniat, honors, balls i èxtasi de les bruixes en honor del mascle cabró. De 16 a 16.15 h, des de la plaça de léEsglésia fins al parc dels Castanyers, cercavila musical. De 16.15 h a 16.30 h, al parc dels Castanyers, Bruixes de llegenda. D’16.30 h a 16.45 h, des del parc dels Castanyers fins al carrer Balmes, cercavila musical. De 16.45 a 17 h, al carrer Balmes, Els Bruixinel·lis, tres noies que volen convertir-se en servidores del dimoni. De 17 a 17.15 h, des del parc del carrer Balmes fins a la plaça de l’Església, cercavila musical. De 17.15 h a 17.30 h, a la plaça de l’Església, El concurs, el projecte escolar sobre Les Bruixes ha recollit molt material. Espectacle del vespre sobre una dona acusada de bruixeria, que va ser executada a la forca per estar al servei dels seus veïns utilitzant el coneixement i la raó. De 17.45 a 18.05 h, a la plaça de l’Església, acte I: La presentació del Còdex i l’amenaça del Catarro. De 18.05 a 18.25 h, a la plaça de l’Església, acte II: La lluita contra la malaltia i com brota la venjança. Entreacte. De 18.45 a 19 h, a la plaça de l’Església, Saraus de les petites bruixes i sardana dels aprenents de bruixot. De 19 a 19.15 h, Samaniat: honors, balls i èxtasi de les bruixes en honor del mascle cabró. De 19.20 a 19.45 h, a la plaça de l’Església, acte III: Judici i tortura. De 19.45 a 20.30 h, des de la plaça de l’Església i fins al Serrat de les Forques, acte IV: Escarni i forca.

Centre d’Interpretació de la Bruixeria: Divendres, obert d’11 a 14 i de 16 a 18 h. Dissabte i diumenge, visita guiada a les 10 h.

Sant Salvador de Guardiola

Fira de la Torrada. Divendres, de 10 a 19 h, al carrer la Creu, parades d’artesans, mostra de fruits de tardor i mercat dels alls, obertura de la bóta de mistela, elaborador convidat de cervesa artesana, encesa de fogueres, castanyada amb la castanyera. De 10 a 11.30 h, esmorzar popular amb torrades. Preu: 2 euros. De 10 a 14 i de 15 a 19 h, jocs gegants. A les 11 h, al cementiri, presentació de l’Abre dels Records, per commemorar els nadons que van morir durant la gestació o als pocs dies de néixer. Organització: Associació Little Stars. De 12 a 13.30 h, representacions del Test, Cicle en xarxa d’arts intenses, de prop i de curta durada. A els 18 h, a l’avinguda Generalitat, espectacle L’elixir de les castanyes, a càrrec del Professor Karoli. A les 18 h, al carrer de la Creu, cercavila dels gegantons de Sant Salvador de Guardiola.

Berga

«Nit d’ànimes. Crònica negra de Berga». Divendres, a les 19.30 h, sortida des de l’oficina de turisme (Mare de Déu dels Àngels, 7). Recorregut pel barri vell per conèixer diversos mites i llegendes sobre la cultura de la mort. A càrrec de Roger Cortina.

Ruta guiada: «Trilogia de la mort». Dissabte, a les 20 h, trobada a la porta d’accés el cementiri municipal. Recorregut, a càrrec d’Albert Cols, per diversos espais del cementiri per explicar els orígens i la història de Tots Sants.

Puigcerdà

Nit d’ànimes. Dissabte, a les 19 h, sortida des de davant de l’Església de Sant Domènec de la desfilada dels Espantanens. A les 21.30 h, Sopar de les Ànimes. Preu: 15 euros. Cal inscripció a grup@recercacerdanya.org.

Sant Julià de Cerdanyola

Castanyada. Divendres, a les 18 h, a l’ajuntament, taller de panellets. a les 21.30 h, sopar popular. Venda de tiquets al bar La Marieta. A les 00 h, festa amb La Brama. Organització: La Trempera.

Súria

Castanyada. Dissabte, d’11 a 13 h, a la plaça de la Serradora. A càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros.