Sant Feliu Sasserra reviu les històries de bruixeria

ANNA COSTA | MANRESA La persecució de la bruixeria entre els segles XVI i XVII va fer que en pobles com Sant Feliu Sasserra, que va ser capital de la sotsvegueria del Lluçanès, també hi hagués dones que morissin a la forca. La història es recrea cada any per Tots Sants amb una jornada que combina parades esotèriques i de productes artesans, cercaviles musicals i accions teatrals que recorden els fets relacionats amb les bruixes que es van viure al poble fa gairebé 400 anys.

Fes-ta Bruixa

Tot i que el plat fort de la festa se celebra divendres, dia 1, la nit abans hi haurà l'aperitiu: la. Aquest dijous, a 2/4 d'11 de la nit es donarà el tret de sortida a l'espectacle Compartim, que combina diferents arts escèniques amb la participació de Quim Moya ( live painting), Ravid Goldschmidt ( hang), Víctor Lazauze ( didgeridoo), Dabú (espai sonor), Laia Picas (teles) Cia Planeta Trampolí (llit elàstic) i artistes locals. Més tard, a les 12 de la nit, concert amb Sixtus i DJ Rutxo.

Fira de les Bruixes

Divendres, 1 de novembre,envairan cada racó del poble: aquelarres i samaniats, taverners, tarotistes, productes relacionats amb l'esoterisme i un judici de bruixes al més pur estil medieval. (Informació detallada dels actes i horaris aquí ). Les bruixes són el principal reclam de la festa, que es complementa amb parades de productes artesans i comerç local.

La plaça de l'Església és l'escenari central, però enguany com a novetat prendran protagonisme dos espais més. Al parc dels Castanyers s'explicaran i s'escenificaran llegendes de bruixes. I al carrer Balmes s'hi faran representacions de titelles Els Bruixinel·lis, per al públic infantil i familiar.

Si el temps acompanya, la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra atrau cada any nombrosos visitants de tot Catalunya. «És una fira que val la pena, amb representacions de qualitat, parades atractives i molt bon ambient», remarca l'alcalde de la localitat, Josep Romero.