Imagina't presenta Marcel Gros

Redacció | Manresa La programació d'espectacles per al públic familiar Imagina't presenta aquest dissabte a Manresa el muntatge Contes amagats, de Marcel Gros. El clown manresà interpreta en aquesta peça un personatge que és com un trobador de contes a la recerca de formes plenes de papers, sons i colors. Un camí on l'humor i la imaginació apropen els espectadors a un univers d'històries diverses, contes i relats que ens esperen en qualsevol racó i que només demanen ser descoberts i explicats. Contes amagats és un cant a la capacitat de petits i grans per gaudir de les petites grans històries de cada dia.

LLOC: teatre Kursaal (Sala Petita). Pg. de Pere III, 35. Manresa. D DIA: dissabte, a les 17.30 h. E ENTRADES: 8 euros; 6 euros amb el carnet d'Imagina't i el carnet d'El Galliner. Per al públic familiar, a partir de 3 anys. n