Viena ve a descobrir el Bages

L'avinyonenca Montserrat Vilar fa vint anys que va arribar a Viena, però sempre té present el seu origen bagenc i aquest cap de setmana torna a Catalunya coordinant una expedició de joves talents que oferirà dos concerts a la comarca –al Conservatori de Música de Manresa i a l'abadia de Montser-rat– i un altre a Barcelona. «Són nois i noies d'entre 6 i 19 anys de la capital austríaca que han gua-nyat el concurs nacional Prima la Música que se celebra cada any al país», explica Vilar.

El certamen ha complert el primer quart de segle cercant cada any l'excel·lència dels estudiants que omplen les escoles de música d'arreu del país centreeuropeu, en les categories de piano, vent i música de cambra. Els intèrprets més destacats tenen l'oportunitat de participar en gires internacionals –l'any vinent se'n farà una a la Xina– i la presència de Vilar en el cos docent de la xarxa de centres musicals de la capital austríaca ha possibilitat l'organització del Tour Catalunya 2019, que demà dissabte passarà per Manresa i diumenge per Montserrat. De fet, durant la seva estada, el grup s'allotjarà a l'hostatgeria de la munta-nya. «El projecte és apadrinat per l'Orquestra Filharmònica de Viena», anota Vilar.

«Ens agradaria que aquesta gi-ra no sigui un fet puntual, que es pugui repetir cada any i que també es puguin establir intercanvis per fer venir grups catalans a Viena», comenta la bagenca. De fet, segons explica a tall d'exemple, «el mes de maig vam acollir un quartet de saxos de les Joventuts Musicals de Mallorca».

La pedagoga d'Avinyó, que fa 17 anys va ser la fundadora dels Tallers Musicals de la seva localitat natal, afronta aquesta iniciativa amb la «il·lusió» afegida de veure la seva filla Alba entre les intèrprets de la formació vienesa. «Toca la flauta des que tenia set anys, i sempre ha guanyat el primer premi», indica la mare.

La formació que es desplaça a Catalunya és formada per 12 instrumentistes de corda (violins, 1 violoncel i 1 contrabaix), 1 flautista i 2 pianistes, que oferiran en cada concert dues parts de 45 minuts cadascuna amb un repertori de música clàssica. En el programa hi ha peces de Vivaldi, Bériot, Sarasate, Samitz –amb la presència d'Alba Moreno Vilar–, Mendelssohn-Bartholdy, Wykydal, Telemann, Mozart, Bruch, Fauré, Briccialdi, Txaikovski, Kreisler i Sostakovitx.

El concert que tindrà lloc demà al Conservatori manresà se celebrarà a les 12 del migdia, i no a la tarda, com s'havia previst inicialment, per la coincidència amb la manifestació que es farà a Barcelona en rebuig de la sentència contra els presos polítics.