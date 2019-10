Les Fires i Festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció Berga

Berga Bolet. Divendres, a les 17 h, al Piribús de la plaça Viladomat, L’udol del llop, taller familiar a càrrec del parc natural del Cadí-Moixeró. A les 17.30 h, a la plaça dels Països Catalans, taller infantil a càrrec de Viure Sentint. A les 19 h, al passeig de la Indústria (zona ambulatori), taller familiar Pintem rajoles rústiques de tardor, amb Alba Noguera. Dissabte, a les 10 h, a la plaça de Sant Pere, taller familiar Pintem rajoles rústiques de tardor, amb Alba Noguera. A les 11 h, a la plaça dels Països Catalans, dinàmica grupal: L’educació, l’eina contra el canvi climàtic. A les 12 h, al passeig de la Indústria (zona ambulatori), taller infantil de pintar Bolets Emoji, a càrrec d’Ilusruben. A les 17 h, a la plaça de Sant Pere, taller familiar Fongs a fons i cultiu de gírgoles, a càrrec de Cuiol Nature. A les 18 h, al passeig de la Indústria (zona ambulatori), degustació de productes ecològics del Berguedà, a càrrec de la Cooperativa La Pellofa. A les 19 h, al Piribús de la plaça Viladomat, xer-rada sobre el trencalòs, a càrrec d’Àngel Bonada. A partir de les 19 h, tardes de joc en benefici de la campanya Tot és possible per l’Arlet, a càrrec de l’Ajuntament, Cia l’Anònima, JugaJoc i Gingko. A les 20 h, al passeig de la Indústria, sopar fi de festa de bolet, en benefici de la campanya Tot és possibe per l’Arlet. Preu: 10 euros. Durant l’octubre, a la plaça de Sant Pere, plaça dels Països Catalans i passeig de la Indústria (zona ambulatori), Anem al bosc, per descobrir boscos naturals i artístics, amb mercat de tardor; i TapaBolet, degustacions de tapes de bolet realitzades per diferents establiments de Berga.

Cal Rosal

Festa del Bolet. Dissabte, tot el dia, al local social, exposició micològica. A partir de les 17 h, al Mercal del Bolet, tapes de Sol i Cel i barra d’El Konvent. A partir de les 17 h, al Mercat del Bolet, ambientació i art d’El Konvent. De 16.30 a 18.30 h, Ivana Ray (electrònica infantil). A les 19.30 h, Súper Gegant (pop noise). Diumenge, a les 9 h, al Portal del Comerç, esmorzar popular. A les 11 h, al Portal del Comerç, exhibició de balls en línia. D’11 a 14 h, al Portal del Comerç, jocs tradicionals infantils. A les 11 h, al local social, taller de conserves de bolets de Casabella Natura. A partir de les 11 h, al Mercat del Bolet, tapes de Sol i Cel i barra d’El Konvent. A partir de les 11 h, al Mercat del Bolet, ambitanció i art d’El Konvent. A les 12 h, Clàudia Arisó (versions).

Cardona

27a Fira de la Llenega. Diumenge, al matí, a la plaça del Mercat, venda de llenegues i varietats de bolets. De 9 a 11 h, a la plaça de la Fira de Dalt, inscripcions per al concurs de llenegues: la més gran i el bolet més original, i per al concurs de tapes de bolets; i, d’11 a 13 h, exposició de tots els productes a concurs. També hi haurà exposició de diferents varietats de bolets amb l’assessorament i explicacions de l’Agrupació Micològica Berguedana. Parades del comerç al carrer i d’artesans (bolets confitats, codonyats, embotits, formatges...) i música folk amb El Toll. A partir de les 11 h, a la plaça del Vall, ballada country amb Granger’s del Berguedà. A partir de les 12 h, al passeig de la Fira, espai gastronòmic amb degustació de plats amb llenegues, preparats per restaurants i productors del territori. De 10 a 12.30 h, al Centre Cardona Medieval, projecció de l’audiovisual Els Cardona, senyors de la sal. Gratuït. A les 12.30 h, visita guiada pel centre històric (en castellà). Venda d’entrades a www.cardonaturisme.cat. De 10 a 15 h, a la plaça de Santa Eulàlia, espai de tast gastronòmic de promoció dels productes locals i del comerç de Cardona. A les 18.30 h, a l’auditori Valentí Fuster, monòleg a càrrec de David Guapo.

13è Festival infantil Tocats del Bolet: de 8.45 a 11 h, 12è concurs infantil de bolets, per a infants de 5 a 12 anys. En acabar, al bosc, pa amb tomàquet i embotit per a tots els participants. A les 12.30 h, al passeig de la Fira, després del recompte de la recollida de bolets a concurs, lliurament dels premis. A les 12.45 h, espectacle infantil L’arbre del sucre, a càrrec de Ducuncucalsac, amb la col·laboració de la biblioteca Marc de Cardona. Durant tot el dia, atraccions infantils.

Castellterçol

Oktoberfest. Dissabte, de 15 a 01.30 h, a Cal Recader. Organització: Diables de Castellterçol.

29a Xocolatada a Sant Julià d’Úixols. Diumenge, a les 9 h, a la plaça de Prat de la Riba. Organització: Caminaires.

Igualada

Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Cada últim diumenge de mes. Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania.

Moià

Desfilada de modes dels comerços de l’ABIC. Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major.

Monistrol de Montserrat

26à Fira de la Coca i el Mató. Dissabte i diumenge, durant tot el dia, parades gastronòmiques a la plaça de la Font Gran i a la zona de la Mentirosa, i parades d’artesania i manufactura al carrer de les Escoles i al passeig de la Canaleta. També activitats infantils i xerrades, degustacions i classe magistral a l’Espai de la Gastronomia. Animació de carrer i mostra de cultura popular. Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça de la Font Gran, espectacle Queviures de la companyia Deparranda. A les 17.30 h, a la sala d’actes Can Gibert, presentació del llibre A l’ombra de l’Abadia, de Carles Pizarro. A les 18 h, a la plaça del Bo-bo, concert del grup Prepe’s Band. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Font Gran, Roda d’Esbarts. A les 17 h, classe magistral amb Aleix Puig, guanyador de Masterchef. Més informació: www.monistroldemontserrat.cat.

Puigcerdà

2a Trumfada popular. Diumenge, durant tot el dia, al local social de Vilallobent.

Saldes

23è Mercat Artesanal i Pedrafest, l’Oktoberfest de la cervesa artesana. Dissabte, de 10 a 21 h, més de 20 productors, amb tast de menjar i activitats per als infants, inflables, xanques, bàsquet inflable... També degustació de varietats de cervesa artesana. A les 17.30 h, tast guiat pels diferents artesans. Preu: 10 euros. Animació musical durant tota la jornada. A les 11 h, concert d’acordions a càrrec dels alumnes de l’Escola d’Acordionistes de Saldes. A les 11.50 h, actuació per als més menuts a càrrec de Punkgrossos. A les 19 h, concert acústic de Miquel Abras. Com a cloenda, al Centre Astronòmic del Pedraforca, nit d’observació i explicació del cel nocturn de qualitat de Saldes. Més informació: www.saldes.cat.

Sant Fruitós de Bages

Mercat d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Sant Joan de Vilatorrada

Fira Embarrats. Dissabte i diumenge, esdeveniment per recordar com era Sant Joan de Vilatorrada al principi del segle XX, amb espectacles teatralitzats, comerç al carrer i visites guiades a les antigues fàbriques. Dissabte, a les 19.45 h, obertura de la taverna al pati de la ludoteca. De 20 a 22.15 h, itinerari per a grups Viatge al cor de la fàbrica i llegendes màgiques del riu, amb inici al pati de la ludoteca. A les 21.00 i a les 22.00 a Cal Gallifa, espectacle de Burlesque i Vaudeville Les Filles de la Estravaganza de la companyia Le Grande Troupe Les Chats Roses. Entrada gratuïta. Diumenge, de 9.45 a 10.30 i de 13 a 13.30 h, Ral·li de Fotografia 1900. De 10.45 a 20 h, visites guiades a Cal Borràs. A les 11.30 h, trobada de gegants. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, accions teatralitzades de carrer. A les 11.35, 13.15, 16, 17.45 i 19 h, a Cal Gallifa, escenificació de La Fàbrica. Teatre gestual (poesia, dansa aèria, percussió...). A les 12 h, al passeig del Riu, L’arribada de la família. A les 12.15 i a les 18 h, al final del carrer del Riu, espectacle de carrer El safareig al passeig Gallifa. A les 13.30 i a les 18.15 h, a la plaça de la Ludoteca, La música d’Embarrats. A les 16.30 i a les 18.45 h, al carrer Burés, Les xafarderes. A les 17.14 h, espectacle itinerant La processó. A les 19.15 h, al pati de Cal Gallifa, Les sardanes de final del segle XIX. A les 20 h, tancament virtual de les fàbriques i del mercat. www.santjoanvilatorrada.cat.

Sant Llorenç de Morunys

11a Fira d’Ous d’Euga i 9è Mercat del Pagès. Diumenge, de 9 a 15 h, a la plaça de la Canal, parades. A les 11 h, demostració de cuina amb carbassa a càrrec del restaurant Esquirol. A les 12 h, cercavila dels gegants Els 3 savis piteus amb el grup de grallers Som kom som i dels gegants i grallers de Guixers. A les 12.45 h, ball de la coca. A les 13 h, concurs d’Ous d’Euga i entrega de premis, i cloenda amb el ball de l’euga, a càrrec dels gegants. A les 16 i a les 18 h, a l’escola de primària, espectacle infantil Corroc.

Santa Maria d’Oló

Correllengua. Diumenge, al matí, es llegirà el manifest escrit per Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural.