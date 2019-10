Les activitats més destacades de les Jornades Europees de Patrimoni a la Catalunya Central

MANRESA

Exposició de fotografies «Passat industrial, espais de l’oblit» La casa Lluvià, seu de la delegació del Col·legi d’Arquitectes, acull l’exposició de Frank Gómez sobre espais industrials en desús a Manresa i el Bages. L’atmosfera dels espais abandonats i la maquinària inservible genera una poesia visual amb color i geometria. La mostra és oberta avui, de 18 a 20.30 h, i es podrà veure fins al 9 de novembre, de dimecres a dissabte, en el mateix horari.

MANRESA

Visita a les cobertes de la Seu amb tast de vins Avui (12 h) es farà una visita completa a la basílica de la Seu i es pujarà a la primera coberta, des d’on es podrà gaudir d’unes espectaculars vistes de Manresa i d’un punt de vista diferent de la basílica. Després de descobrir tots els tresors que amaga el monument hi haurà un tast de vins de la DO Pla de Bages. El preu és de 6 euros. Informació i inscripcions: 93 878 40 90. Amb motiu del Dia de la Seu, hi haurà missa cantada per la Capella de Música de la Seu (11 h) i es podrà fer visita lliure (de 12 a 14 i de 17 a 19 h).

MANRESA

Taller: «L’or al Barroc» Montserrat Puchades, tècnica en conservació i restauració de Béns Mobles, impartirà dissabte (de 9.30 a 13.30 h) al Museu un taller d’introducció a les tècniques de daurat dels segles XVII i XVIII: la capa de preparació inicial, els bols, els tipus d’ors o plates, les tècniques de l’estofat i cisellat i els acabats finals. Els alumnes es podran emportar el treball realitzat. En acabar, visita a les obres barroques del Museu. Preu: 25 euros; i 15 euros per als socis del Museu

ARTÉS

Visita a la Torre de la Cabra d’Or amb espectacle medieval Diumenge (13 h) es farà una visita guiada a la Torre de la Cabra d’Or, amb explicació per part de l’equip d’arqueòlogues que hi treballa habitualment i amb noves informacions de les últimes campanyes. Tot seguit es podrà gaudir d’un espectacle medieval propi de l’època en què la torre estava dempeus i en plenes funcions. La trobada dels participants serà a la plaça Francesc Blancher.

AVINYÓ

«El patrimoni d’Avinyó» El Centre d’Estudis del Bages donarà a conèixer el patrimoni d’Avinyó amb un recorregut que s’iniciarà dissabte (10 h) amb una visita comentada al centre d’interpretació Espai Matiners i a l’espai exterior de la modernista Casa Abadal. A la tarda (16 h), es farà una visita comentada a la Torre dels Soldats (a la foto) i un recorregut, també comentat, per un tram del camí ramader central. Cal fer inscripció: 93 873 65 25 (CEB) i 93 838 77 00 (Ajuntament).

SANTA MARIA D’OLÓ

Visita guiada «Oló a ritme de teler» L’activitat inclou la visita a l’Espai Hemalosa, una de les seus de l’Ecomuseu del Moianès. L’establiment de les indústries tèxtils va canviar Oló. A l’Espai Hemalosa, un antic edifici fabril, es podrà aprendre, per exemple, com funciona un teler. També s’hi pot veure un audiovisual que recull els testimonis de persones que van treballar a les fàbriques Borràs i Hemalosa. Tindrà lloc diumenge (12 h), amb inici a l’equipament de la plaça Catalunya.

FÍGOLS

Recorregut naturalista pel Grau del Gat seguint els dinosaures Partint del Centre d’Interpretació de Fumanya i seguint les petjades dels dinosaures, s’observarà la natura. Es podrà copsar que va molt més enllà del que es veu, i que per això cal interpretar-la per fascinar-se encara més. El recorregut, no recomenat a menors de 6 anys, es farà diumenge (11.30 h). Cal inscripció: 93 824 03 36.

BAGÀ

Visita guiada al Centre Medieval i dels Càtars Avui i diumenge es pot conèixer la història dels càtars i del Rescat de les Cent Donzelles i descobrir les pintures del Palau de Pinós. Tot això dins un entorn autènticament medieval com és el nucli antic de Bagà. De 10 a 11 h, visita al Centre d’Interpretació dels Càtars; d’11 a 12 h, visita al Palau de Pinós (a la foto); i de 12 a 13 h, visita al nucli medieval.

SOLSONA

Taller de fotografia En el marc de l’exposició «Aguaitant Solsona», al Museu es farà avui (12 h) un taller gratuït destinat a famílies per tal de despertar l’interès per la fotografia com a document de la pròpia història però també com a eina d’entreteniment, sobretot entre els més petits. Tot això s’aprendrà fent fotografies en paper sobre elements patrimonials de Solsona. Reserves: 973 48 21 01.

L’ESTANY

Visita nocturna al claustre del monestir Catalonia Sacra ha organitzat el recorregut guiat pel claustre romànic a la llum de les espelmes. Serà dissabte (de 21 a 22 h). Cal fer reserva: 693 720 202 o reserves@cataloniasacra.cat. El claustre també es podrà visitar amb guiatge diumenge (de 10.30 a 11.30 h). D’altra banda, dissabte (10 h) es farà una visita guiada al Centre de Visitants i a la Mina.

IGUALADA

Visita guiada al Gasogen de Cal Pasqual i a l’Electra Igualadina L’historiador Pere Pascual i Domènech, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, serà un guia d’excepció per explicar i situar en el seu context històric aquests dos importants elements del patrimoni industrial de la ciutat, situats al barri del Rec. La visita es farà dissabte (11 h). Cal fer inscripció prèvia al 93 804 67 52.

LA POBLA DE LILLET

Visita guiada al monestir de Santa Maria de Lillet L’activitat gratuïta al monestir romànic es farà dissabte (de 10 a 13 h) i tindrà la participació de l’arqueòleg Josep Sánchez, per tal de situar el visitant en l’època, en el monument i en l’entorn del monestir. La consagració de l’església es va fer l’any 833. A més, també hi intervindrà la Coral Arija i s’acabarà el matí amb un aperitiu