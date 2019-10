Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Berga

Berga Antic. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d’antiguitats i col·leccionisme. Es fa cada segon dissabte de mes. Organització: Multiserveis Comarcals.

Berga Bolet. Avui, a les 18 h, a la plaça dels Països Catalans, xerrada divulgativa Per anar a buscar bolets i no quedar travat en l’intent, a càrrec de Maria Cosp, de Farmàcia Cosp. A les 18 h, a la plaça de Sant Pere, taller infantil de construcció d’ombres xineses a càrrec de JugaJoc. Dissabte, a les 10 h, al passeig de la Indústria (zona ambulatori), elaboració d’escultures de bolets, taller artístic (amb paper maixé i pintures orgàniques) per a tota la família a càrrec d’Aldo Cardoso. A les 18 h, a la plaça de Sant Pere, degustació de productes ecològics del Berguedà a càrrec de Cooperativa La Pellofa. Durant l’octubre, a la plaça de Sant Pere, plaça dels Països Catalans i passeig de la Indústria (zona ambulatori), Anem al bosc, per descobrir boscos naturals i artístics, amb mercat de tardor; i TapaBolet, degustacions de tapes de bolet realitzades per diferents establiments de Berga.

Calders

Calders Saludable. Dissabte, de 10 a 20.30 h; i diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Major, fira d’artesans, empreses i entitats. Dissabte, de 10 a 19.30 h, al Casal Social, tastet de teràpies: quiromassatge, reflexologia, reiki, ioga, txi-kung, flors de Bach... Al matí i a la tarda, tallers i xerrades per a infants i adults a càrrec d’Alternatura. Cal fer la inscripció al 93 830 92 64 (tardes) o 628 6622 71 o setmanasaludable@gmail.com. Activitats gratuïtes. Diumenge, al matí, tallers i xerrades per a infants i adults a càrrec d’Alternatura. Cal fer la inscripció al 93 830 92 64 (tardes) o 628 6622 71 o setmanasaludable@gmail.com. Activitats gratuïtes.

Callús

Festes de tardor. Dissabte, durant tot el matí, 24a trobada de puntaires. Durant el matí, parades a la carretera de Cardona, que estarà tallada al trànsit. De 9 a 10.30 h, darrera la residència, enlairament de globus aerostàtic. A partir de les 9 h, a l’aparcament de l’ajuntament, trobada de cotxes clàssica. La ruta per la zona començarà a les 12 h. Inscripcions: 3 euros soci d’Històrics i 5 euros no soci. Més informació i inscripcions: 699 130 255 (Jordi Jordana). Organització: www.historics.cat. A les 9.30 h, a la plaça Major, xocolatada popular. A les 11 h, cercavila gegantera pels carrers del poble. D’11 a 14 h, al parc davant de l’escola Joventut, inflable infantil. D’11 a 14 h, davant del bar Garbí, demostració de ball country. D’11.30 a 12.30 h, a la plaça Major, activitat lúdica amb bombolles per a nens. A les 12.30 h, davant del bar Els Caçadors, classe de zumba oberta a tothom. A les 13 h, davant del bar Stop, recital de poesia acompanyat pel quintet Ja Veus. A les 14 h, al Casal del Poble, arrossada popular a càrrec de la Colla Gegantera. Cal haver adquirit tiquet anticipadament. A les 16.15 h, a l’Espai Godmar, representacions de les obres del Festival Test. A les 18 h, al passeig Anselm Clavé, sardanes amb la Cobla Súria. A les 19.30 h, a la sala d’actes, xerrada: La cooperació al Senegal des de la mirada de dues callussenques: Coneix Papa Alpha. Diumenge, a les 10 h, al pla de la Font, Qigong per a la salut. En acabar, degustació de tes. A les 11 h, a la plaça de la Pau, espectacle infantil Big Bang Cuc Flash. Es podrà explorar el cuc un cop finalitzat l’espectacle. A les 13 h, a la plaça de la Pau, maridatge de vins i caves amb formatges. Preu: 5 euros. Cal adquirir el tiquet anticipadament a l’ajuntament. De 17 a 18 h, a la plaça Dr. Vers, bitlles catalanes. A les 19 h, a la plaça Dr. Vers, correfoc infantil. A les 20 h, al pati de l’escola Joventut, castell de focs.

Castellcir

Intercanvi de roba. Diumenge, de 9 a 13 h, a la plaça de l’Era.

Castellfollit del Boix

2a Fira de la Mongeta. Diumenge, de 10 a 14 h, mercat de productes artesans i locals, amb la participació de l’Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix, altres productors agroalimentaris de la comarca i restaurants del municipi. Tast de productes a partir de les 12 h. De 10 a 14 h, Juga amb nosaltres!, espai de joc infantil i familiar. A les 11 h, xerrada: Qualitat sensorial i nutricional de la Mongeta de Castellfollit del Boix, a càrrec d’Ana Ribera Pinzano, de la Fundació Miquel Agustí i la Universitat Politècnica de Catalunya. A les 11 h, Cuina’m!, demostració gastronòmica sobre la cuina de la mongeta a càrrec de l’Associació Els Fogons Gastronòmics del Bages. A les 11 i a les 12 h, demostració de batre la mongeta. A les 12 h, Aventures entre verdures, contes a càrrec de Mònica Torra. Durant la fira, acompanyament musical en directe a càrrec de Jos, a partir de les 13 h. Projecció de l’audiovisual sobre el món de la mongeta a càrrec de Francesc Roig, a la sala del centre.

Castellterçol

Aplec del Remei. Diumenge, a les 11 h, a l’ermita de Sant Miquel.

L’Estany

Baixada de torxes. Dissabte, a les 19 h, sortida des de la plaça del Monestir, per baixar les torxes des del puig de la Caritat. En acabar, botifarrada. Organització: Ajuntament.

Manresa

Saluda’t, festival de l’alimentació i la vida saludable. Dissabte, a l’Oller del Mas. Mercat saludable amb aliments, llibres, cistelles de vímet, cosmètica natural..., amb accés gratuït, i tallers i activitats, tant per a petits com per a grans, a un preu simbòlic. De 9 a 10 h, sessió de DiR-ioga. De 9.30 a 11 h, reconeixement d’herbes remeieres i els seus usos tradicionals, a càrrec d'Esteve Padullés. De 10 a 11 h, Sport & Cook, a càrrec d’Àstrid Barqué, dietista-nutricionista esportiva. D’11.15 a 12.15 h, Els secrets clau per reduir el malbaratament alimentari, a càrrec de Zero Waste Barcelona. De 12.30 a 13.30 h, Bacteris i humans: una història de cooperació, a càrrec de Dani Badia, biòleg i dietista-nutricionista. De 13 a 14 h, tast i visita del celler de l’Oller. De 13.45 a 14.45 h, sessió de pilates Garuda, a càrrec de l’equip de DIR-Gimbe. De 15 a 16.30 h, L’alquímia de la cosmètica natural, a càrrec de Flor Torras. De 16 a 17 h, tast i visita del celler de l’Oller. De 16.45 a 17.45 h, Mites i realitats de la dieta cetogènica, a càrrec de Toni Sánchez, metge especialista en dieta proteïnada. De 18 a 19 h, El batch cooking, aprendre a cuinar un dia per a tota la setmana, a càrrec de Martina Ferrer, dietista-nutricionista. De 19 a 20 h, sessió de bodyart, a càrrec de l’equip de DIR-Gimbe. Organització: Centre Alternatura.

Festes de la Mare de Déu del Remei. Diumenge, a les 10 h, al pati interior de l’Associació de Veïns Vic-Remei (Casa Caritat), missa en honor de la Mare de Déu del Remei amb l’acompanyament de les veus de Quarta Justa. En acabar, concert de Quarta Justa i coca amb xocolata per a tothom. D’11.30 a 13 h, la capella del Remei romandrà oberta per anar-la a visitar o fer-hi ofrenes.

Missa conventual solemne a la Seu. Diumenge, a les 11 h, a la basílica de la Seu, amb els cants de la Capella de Música de la Seu. Organització: Els Amics de la Seu.

Navarcles

Mercat de Puces. Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d’intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Puigcerdà

Puigcerdà Tasta. Dissabte, de 17 a 20.30 h, al passeig 1’ d’Abril, els restauradors de Cuina Pirinenca de Cerdanya i l’Associació de Comerç de Puigcerdà oferiran tastets de plats elaborats amb productes locals.

Vallcebre

13è Mercat d’artesans. Diumenge, de 9 a 16 h, al parc dels Roures. www.vallcebre.cat.

Vilada

25a Fira del Tastet i del Bolet. Dissabte, a les 10 h, obertura de la fira artesanal. A partir de les 10 h, esmorzar popular: tastet amb bolets i vi del país. A les 10.30 h, 13a Mostra Micològica de Vilada. Durant el matí, degustació popular de pinxo de tastet de bolets. A canvi d’un tiquet que es podrà obtenir en comprar en un dels establiments de Vilada. Durant tot el dia, Ministeralis, els oficis i els gremis: oficis del metall i del ferro i bufador de vidre, 8a Trobada de plaques de cava i actuació musical dels Txalapartaris, instrument de percussió del País Basc. A les 16 h, convocatòria per als participants del Concurs Gastronòmic. Informació i inscripcions a l’Ajuntament. A les 16.30 h, inici del 25è Concurs Gastronòmic. A les 17.30 h, tast dels plats i entrega de premis del concurs gastronòmic. A continuació, entrega del guardó Quins bolets, a Jordi Cuixart Navarro, president d’Òmnium Cultural. A les 18 h, degustació popular de coca de bolets per a tothom. A les 18.30 h, sorteig de la cistella gastronòmica. Els restaurants oferiran degustacions de plats cuinats amb tastet. També, degustació de vi, cava i cervesa.