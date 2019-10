El públic passa a ser el protagonista

Albert Blaya sensat Res de concebre el teatre com un espai d'oci passiu on el públic només té la feina d'asseure's a la butaca i gaudir de l'espectacle. Party Game, ideat pels manresans Ivan Tàpia i Xevi Victori, és un muntatge pensat per fer canviar de xip el públic, que passa de ser un simple espectador a una peça més del xou. «Busquem potenciar la creativitat, l'enginy, la rapidesa i el treball en equip de la gent. Party Game està concebut seguint una sèrie de jocs i proves diverses on el públic és qui hi participa», explica Laia Mendoza, directora de l'espectacle que s'estrenarà, per primer cop, demà, al teatre Conservatori de Manresa

Tàpia i Victori ja van portar al teatre Kursaal el 2017 Escape Show, una versió dels Escape Room adaptada als escenaris, un producte innovador que no s'havia traslladat a l'escenari. Ara, amb Party Game, volen anar una mica més enllà. «Tant el Xevi com l'Ivan volien donar un parell de voltes a la idea de l' Escape Show, fer-ho encara més dinàmic i on la gent competís entre ella».

Una de les claus d'aquest muntatge és que, a diferència del seu predecessor, el públic ja no és un equip, sinó que, segons el que diguin els dos actors-organitzadors del xou (Laura Pinilla i Elías Torrecillas), es competirà en diferents formats; per equips, tots contra tots... «Volem que només entrar al teatre comenci tot, són 70 minuts de bogeria, joc i diversió», explica Mendoza, que dirigirà per primera vegada un espectacle després d'haver estat una de les conductores d' Escape Show. L'obra va fer gira no només per diferents teatres de Catalunya, i exhaurint entrades en la majoria de sales, sinó que també va fer parada a Madrid. Només dos anys més tard, els dos emprenedors manresans han presentat aquest nou format que, tot i néixer com a conseqüència de l' Escape Show, busca anar més enllà i continuar aprofundint en la relació entre el joc, el teatre i els enigmes. Un còctel que sembla tenir moltes possibilitats i que aquest cap de setmana començarà a fer les primeres passes.



Pensat per repetir

Públic jove

Després de l'experiència amb Escape Show, els dos creadors van voler canviar-ne algunes coses per fer-lo encara més atractiu. «L' Escape només el pots veure una vegada, en canvi Party Game està concebut per participar-hi tantes vegades com es vulgui perquè canvien les proves i els companys», anota la directora del muntatge. A diferència d' Escape Show, en aquest la competitivitat és un factor important; tothom competeix contra tothom. «Volem que sigui una experiència molt dinàmica i, sobretot, que el públic no pari, que surti amb la sensació que ho ha donat tot», explica Mendoza, tot i que el públic no es mourà de la cadira. Es tracta de fer servir la intuïció, l'enginy i el treball en equip per superar els jocs i les proves corresponents. «No volem avançar gaire informació ni fer cap espòiler. Volem que sigui una experiència per descobrir per al públic», com ja passava amb el muntatge anterior.Un espectacle d'aquestes característiques busca captar l'atenció del «públic jove», tot i que fins que no es vegi com funciona no es podrà valorar del tot. De moment, des de Cocolisto, l'empresa del manresà Ivan Tàpia que crea l'esdeveniment, ja tenen programats 9 bolos, entre els quals n'hi ha dos més al Bages: a Sant Fruitós, el 19 d'octubre, i a Sallent, el 17 de novembre. Com explica Mendoza, «ens agradaria aportar una nova percepció al fet d'anar al teatre, unir joc i arts escèniques. Durant l'espectacle hi haurà gags musicals a càrrec dels presentadors entre joc i joc».

Com expliquen, «quan juguem podem arribar a creure que som astronautes o els cavallers d'un conte. La diferència és que no és l'actor que ho interpreta. És l'espectador que ho viu».