Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Artés

Festa de la Verema. Divendres, a les 19 h, al celler Sanmartí de Sallent, acte d'inauguració amb benvinguda i parlaments. A les 19.30 h, taller de varietats autòctones i notes balsàmiques a càrrec del sommelier Josep Pelegrín i de l'expert en plantes Esteve Padullés. Places limitades. Inscripció prèvia. Presentació de les plaques de cava Gibert i cava ARtium. De 20.30 a 23 h, tast de vins de la DO Pla de Bages acompanyat de gastronomia de Sallent i actuacions musicals. Preu: 10 euros per les tapes. Cal comprar els tiquets amb antelació. Dissabte, a partir de les 17 h, a la plaça Vella d'Artés, Tastos amb ritme: de vins destacats dels cellers de la DO Pla de Bages. A les 17 h, actuació castellera dels Picapolls de la Gavarresa. A les 17.30 h, gimcana familiar a càrrec del CEP. A les 19 h, A cegues 2019: concurs de tast a cegues per parelles dirigit pel sommelier Dami Vila. Preu: 14 euros per parella. Places limitades amb inscripció prèvia a l'Espai Artium del Celler Cooperatiu d'Artés. A les 19 h, Racons de joc: jocs gegants per als infants. A les 20 h, maridatge amb tapes dels establiments locals. Fins a les 23.30 h, actuacions musicals amb Cèlia Vila i Víctor Grané i El Fugitiu. Diumenge, durant tot el dia, a la plaça Vella, mostra de vins dels cellers de la DO Pla de Bages i caves d'Artés. Degustació de Mossecs de Verema elaborats per Mengem Bages, al matí; i pa amb vi i sucre, a la tarda. També hi haurà visites als cellers de la vila, exposició de maquetes de les masies d'Artés al carrer Rocafort, exposició de la Vi_suals al vestíbul de Cal Sitges, demostració de l'ofici de bóter a la plaça de la Bústia i exposició de treballs amb suro de Dami Vila. De 10 a 14 h, al parc de Can Crusellas, 19a Trobada d'intercanvi de plaques de cava. A les 11 h, a la plaça Vella, acte d'obertura de la Festa de la Verema amb autoritats i convidats i inici de la fira d'artesania i les representacions de cultura popular, música i espectacles de carrer. A les 11 h, baixada de la vila. A les 12 h, a la plaça Vella, aixafada popular de raïm i taller artesanal del most. A les 17 h, a la plaça del Padró, jocs de l'Oca de la Verema per a la mainada (joc gegant). A les 17.30 h, a la plaça Vella, actuació musical de Mon Petit Món. A les 18 h, a la plaça dels Escacs, exhibició dels Amics del Ball en Línia. A les 19.30 h, a la plaça Vella, actuació de cloenda amb la big band The Cool Ensemble. Més informació: www.festaveremabages.cat.

Berga

Berga Bolet. Divendres, a les 17.30 h, al passeig de la Indústria, Vine a crear un bosc!, taller artístic per a tota la família. A les 18 h, a la plaça de Sant Pere, degustació de productes ecològics del Berguedà a càrrec de la Cooperativa La Pellofa. A les 18.30 h, a la plaça dels Països Catalans, taller de creació de jocs de taula sobre el món dels bolets. Dissabte, de 8 a 9 h, a la Sala Casino (Teatre Municipal), segellat de teles del Concurs de Pintura Ràpida de Tardor. A les 17 h, entrega de premis a la mateixa sala. Al centre comercial del Carrer Major, a partir de les 11 h, cercavila amb la banda de l'EMMB, Nans de la Bauma dels Encantats i el gegantó Tocat del Bolet de Montmajor. A partir de les 12 h, trobada de bastoners en el 11è aniversari de la Colla Bastonera Cop de Garrot de Berga. A la plaça de Sant Joan, a partir de les 10 h, esmorzar amb coca de bolets i cava. A la plaça de Sant Pere, a partir de les 10 i fins a les 20 h, 44enes Jornades Micològiques del Berguedà i parada de bolets i cistells. D'11 a 14 i de 17 a 20 h, xerrada-taller Micologia per a totes les edats, amb l'ecòleg Daniel Siscart. A la Ronda Queralt i carrers Sant Antoni, Instrucció i Menorets, d'11 a 14 i de 16 a 20 h, Toc Toc jocs i Katakark jocs. A la placeta Ciutat, d'11.30 a 14 i de 18 a 19 h, Contes de tardor: Què ens explicarà el follet?. A partir de les 12.30 h, taller de bolets amenitzat per Antònia Molera i Gemma Rosell. A la plaça de les Fonts, a partir de les 10 i fins a les 20 h, parada de bolets i cistells. A partir de les 10 i a partir de les 16 h, taller de maquillatge, taller de pintar pedres i contes amb temàtica de natura i bolets a càrrec d'Ai Carai i taller de ceràmica. D'11 a 11.45, de 12 a 12.45, de 17 a 17.45 i de 18 a 18.45 h, taller de cuina per a nens Cuinetes Club. Reserves: 663 357 523. Places limitades. De 12 a 15 h, dinar: Arròs amb bolets, a càrrec de Sumem Càtering i restaurant Glaç. Preu: 8 euros. A la venda a les botigues associades i el mateix dia a la plaça. A la plaça Maragall, a partir de les 13 h, demostració de cuina amb el bolet convidat: el bolet sec, a càrrec d'Eduard Finestres. Al vespre i a la nit, al centre comercial del Carrer Major, Concurs de Tapes de Bolet. Preu de les tapes: 2 euros. A les 20 h, a la plaça de Sant Joan, valoració de les tapes per un jurat professional. De 20 a 23 h, recorregut amb música en viu a càrrec de Bluebell, Bug, Joan Escudero, La última y nos vamos, Muy Stones i Smooth Trio. A partir de les 23 h, a la plaça del Forn, concert de fi de festa amb el grup Timbason. Durant l'octubre, a la plaça de Sant Pere, plaça dels Països Catalans i passeig de la Indústria (zona ambulatori), Anem al bosc, per descobrir boscos naturals i artístics, amb mercat de tardor; i TapaBolet, degustacions de tapes de bolet realitzades per diferents establiments de Berga.

Camps

15a Fira del Menestral. Diumenge, fira d'artesania i alimentació de veritat. A més, exposició de tractors, actuacions teatralitzades al carrer, jocs i entreteniments per als més petits, demostració de mètodes de treball tradicionals, tómbola artesana... A les 10 h, inauguració de la fira amb repic de campanes a l'església de Santa Maria. Tot seguit, actuació dels Trabucaires de Camps. A les 10.30 h, ludomenestral per als més petits. A les 11 h, desfilada dels tractors de les contrades i posterior exposició. A les 11.30 h, actuació teatralitzada La força de les cireres, amb el grup de teatre Faltagent de Fonollosa. A les 12 h, demostració tradicional de pelar i trencar ametlles. A les 12.30 h, sorteig de la tómbola artesana. A les 14 h, dinar de fira. Venda de tiquets al bar de la fira. Organització: Associació Cultural de Veïns de Camps.

Castellar del Riu

63è Concurs de Boletaires. Diumenge, de 7 a 11.30 h, al pla de Puigventós, concurs de boletaires. A les 8.30 h, sortida busos des de Berga, a l'administració del passeig de la Pau. A les 9 h, esmorzar popular. A les 10 h, 14è concurs infantil de boletaires. A les 10.30 h, venda productes del Berguedà. A les 11 h, liurament de premis dels concursos de dibuix, fotografia i concurs infantil de boletaires. A les 12.30 h, lliurament de premis del concurs de boletaires. A les 18 h, al passeig de la Pau, sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 20 h, encesa i cremada de la falla.

La Pobla de Lillet

Festa Major del Roser. Divendres, a les 15.30 h, a la Llar del Pensionista, concurs de dòmino. A les 22 h, a l'ajuntament, repic de campanes, tronada i pregó. A continuació, cercatasques i gimcana amb la xaranga Els Entrompats. A les 00.30 h, al pavelló, final de festa amb DJ Afrika. Entrada gratuïta. Dissabte, a les 12 h, al pavelló, vermut i espectacle-concert amb Jaume Barri. A les 15 h, a la Llar, concurs de botifarra. A les 16.30 h, 25a Escalada ciclista a Falgars. A les 18 h, al centre cívic, partit de tennis taula CTT Lillet-CTT Prat de Llobregat. De 19 a 21 h, al pavelló, proclamació de la pubilla i l'hereu 2019. De 20.20 a 22 h, a la Flor, festa fluor juvenil. Barra sense alcohol. A les 00 h, al pavelló, concert jove amb El Kiwu & La Tropikal Band, The Thug Life i DJ Lins. Entrada gratuïta. A partir de les 01 h i fins al final, Carpa Lila. Diumenge, a les 12 h, al pati de l'escola, sardanes en commemoració de l'1 d'octubre amb la Cobla Pirineu i vermut musical i jocs de la Diputació. A les 17 h, a La Flor, acte poètico-musical sobre Joan Vinyoli. Els dies 5, 6 i 7 d'octubre es podrà realitzar la Ruta poètica Vinyoli pels carrers de la Pobla. A les 19 h, al pavelló, concert amb l'orquestra Venus. A la mitja part, berenar-sopar. Tot seguit, ball amb l'orquestra Venus. Concert, berenar-sopar i ball: 12 euros.

Martorell

Festa del Roser. Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, taller de pintura amb vi a càrrec de Marta Arañó. A les 20 h, amb inici a la plaça de la Vila, correfoc infantil. A les 20 h, al Progrés, 24a trobada d'entitats, amb música de Drop Collective. A partir de les 23.30 h, a la Nau#2 de Ca n'Oliveres, nit de tributs. A les 23.30 h, Maneras de Vivir: Leño. A les 01 h, Barrena: Barricada. A les 02.30 h, Papel Secante: Extremoduro. Cal recollir la invitació a les oficines d'atenció a l'usuari. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats del pare, mare o tutor. Dissabte, de 9.30 a 20 h, al complex esportiu La Vila, tornegi de pàgel. De 10 a 21 h, a la rambla de les Bòbiles, 19a Fira del Disc i de la Música. A les 11, 12 i 13 h, a L'Enrajolada, visita teatralitzada. Inscripcions: 93 774 22 23 o museus@martorell.cat. Places limitades. D'11 a 14 h, portes obertes a la farmàcia Bujos (plaça de la Vila, 41). A les 12 h, a la biblioteca, vermut en anglès. A les 17, 17.45 i 18.30 h, visita teatralitzada a la farmàcia Bujons (plaça de la Vila, 41). Inscripcions: 93 774 22 23 o museus@martorell.cat. Places limitades. A partir de les 17 h, Festa del Most. A les 17 h, a la rambla de les Bòbiles, plantada de la cercavila. A les 17.30 h, a la plaça del Vi, recollida de raïm i inici de la cercavila del most amb el drac Fafum, els gegants, els capgrossos, els bastoners i els carros dels pagesos, de les portadores, de la bota, del vi i del cava, juntament amb els convidats: els gegants de Mendilorri i el grup de danses Eluntze Dantza Taldea. A les 19.30 h, a la plaça de la Vila, pregó a càrrec de Marc Ribas, cuiner i presentador de Cuines i Joc de Cartes. A les 19.45 h, a la plaça de la Vila, ballada final, trepitjada de raïm i ball de la Quadrilla a càrrec de l'Esbart Dansaire de Martorell. A partir de les 17.30 h, 9è ViMart. A les 17.30 h, a la Casa de Cultura de la Vila, tast DO, per conèixer la DO Costers del Segre. Cal inscripció prèvia (cultura@martorell.cat) o bé el mateix dia. Màxim 40 places. De 18 a 01 h, a la plaça de l'Església i entorn fins a l'Enrajolada, fira de vins i caves de Martorell. A les 20.30 h, amb inici a la plaça de la Vila, correfoc. A les 21 h, als jardins de l'Església, 8è Vi, moda i estilisme. Desdilada de moda acompanyada d'un tast de vins. Preu: 8 euros amb tast i 2 euros sense tast. Cal inscripció prèvia (93 768 00 23 o info@soniapinedo.cat) o bé el mateix dia. Places limitades. A les 22 h, a la Casa Palet, Òpera al balcó: tast d'àries d'òpera amb la soprano Irene Mas i el tenor César Cortés. Organització: Joventuts Musicals de Martorell. A les 22.30 h, a la sala teatre d'El Progrés, ball. A les 23.30 h, al pàrquing del Vaport, concert de Van'd'Bolo (versions) A les 00 h, a la Nau#2 de Ca n'oliveres, La Roser, amb dones DJ: Enka, Mireia DG i Núria Scarp. Cal recollir la invitació a les oficines d'atenció a l'usuari. Per a majors de 16 anys. Diumenge, de 9 a 14 h, a la pista jardí d'El Progrés, 15è Mercat del Trasto. De 9.30 a 15 h, al complex esportiu La Vila, torneig de pàdel. De 10 a 21 h, a la rambla de les Bòbiles, 19a Fira del Disc i de la Música. De 10 a 20 h, al centre comercial La Vila, fira d'artesania de la Vila. De 10.30 a 13.30 h, a la plaça de la Vila, trobada de puntaires. A les 10.30 h, al complex esportiu Torrent de Llops, 12è cros verge del Roser. A les 11, 12 i 13 h, visita teatralitzada al Museu Municipal Vicenç Ros. Inscripcions: 93 774 22 23 o museus@martorell.cat. Places limitades. D'11 a 13.30 i de 17 a 20 h, a la plaça de Maria Canela, portes obertes dels Amics del Ferrocarril. D'11 a 14 i de 17 a 20 h, portes obertes a la farmàcia Bujons (plaça de la Vila, 41). A les 11 h, a la plaça de l'Església, 32è Aplec del Roser amb la participació de les cobles Marinada, Mil·lenària i Mediterrània. Organització: Secció Sardanista de Martorell. A les 14 h, als jardins de l'Enrajolada, arrossada popular. Preu: 10 euros. Venda de tiquets anticipada (Merceria Elisa, llibreria Miró i sardanesmartorell.cat) o bé el mateix dia. Places limitades. A les 16 h, continuació de l'aplec sardanista del Roser. A les 18 h, a la Nau#2 de Can n'oliveres, espectacle Naturalment, de Dàmaris Gelabert. Música en família per presentar la nova temporada de La Xarxa. Entrades: 3 euros, anticipades; i 4 euros, a taquilla. 2,5 euros públic de fins a 25 anys o més gran de 65 anys o pensionista. Venda anticipada al Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones i a entrapolis.com. Venda a taquilla a partir d'una hora abans de l'espectacle. A les 18 h, a la sala dels Miralls d'El Progrés, ball. A les 19 h, a la sala teatre d'El Progrés, Monoloaddictes amb el duet còmic Faemino i Cansado. Entrades: 20 euros, anticipades; i 24 euros, a taquilla. A la venda a llibreria Miró, el forn de pa Cafeteria Coco i a www.ticketea.com. Venda a taquilla a partir d'una hora abans de l'espectacle.

Súria

Festes del Roser. Dissabte, de 10.30 a 12.30 h, a la plaça Major del Poble Vell, 2n Concurs de Puzles de Súria. Categories d'adults i infants. Tots els concursants es podran endur el puzle i una beguda. Inscripcions: aavvpoblevell@gmail.com. Inscripció: 8 euros per parella. A les 14 h, al parc del Poble Vell, dinar popular. Venda anticipada de tiquets a l'establiment L'Essència o al 636 045 691.Preu: 7 euros. A les 15.30 h, inflable gratuït. A les 20 h, a la plaça Major del Poble Vell, concert amb el grup Rubbersoul-The Beatles Tribute. Preu: 5 euros (inclou botifarra i beguda). A les 21 h, bingo. Diumenge, a les 11 h, a l'església del Roser, Missa Pontificalis. A les 12 h, a la plaça Major del Poble Vell, ball de gegants amb els Geganters del Poble Vell. A les 12.30 h, aperitiu per a tothom. A les 12.45 h, sardanes a càrrec de la Cobla Súria. Organització: Ass. de Veïns del Poble Vell.