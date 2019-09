Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Shopping Night, Manresa

Dissabte, de 20 a 00 h, des del centre històric i fins a la plaça Espanya, amb la participació de 150 establiments. Activitats diverses. Organització: Manresa + Comerç.

Fira de Sant Miquel, Santpedor

Divendres a les 18 h, a la biblioteca, inauguració de l’exposició 40 anys de Regió7. Instantànies de quatre dècades cabdals. A les 20 h, obertura i inauguració de l’exposició Vi-suals’19. A les 22.30 h, a la placeta del Born, inici de la cercavila nocturna Firatasca, pels carrers i bars del barri antic, amenitzada per la xaranga Màgic. Organització: Associació Bous de Foc de Santpedor, amb la participació dels Picarols, la Colla Gegantera i els Castellers de Santpedor. Dissabte, a les 8 h, sortida des de la plaça del Sindicat, de la pedalada Bikebar. Organització: CE 2x2. A les 9 h, a les pistes municipals de petanca, 19è campionat de petanca inclusiva. A les 9.30 h, esmorzar popular i sortida des de la plaça del Sindicat de la caminada amb ruta autoguiada per l’entorn de Santpedor. Amb l’aplicació Natura Local. Exposicions de talla barroca de Tomàs Fernández i de Haikus sense llum, a càrrec del SAC (de 16 a 20 h, a La Nau). A les 18 h, a la plaça de l’Església, trobada de colles geganteres amb la presentació del nou gegantó amb motiu del 35è aniversari de la colla gegantera de Santpedor. Seguidament, inici de la cercavila i ballada final a la plaça Gran. A les 21 h, a la plaça Gran, bateix del Bou Brufat, apadrinat per la Cabra de Reus i el Drac Tigre de la Geltrú. Seguidament, correfoc a càrrec dels Bous de Foc de Santpedor i les colles convidades: Diables de la Maurina de Terrassa, la Cabra de Reus i el Drac Tigre de la Geltrú. A les 00 h, a Cal Llovet, concert amb la final de músics jocs i l’actuació del grup Allioli. Entrada gratuïta. Diumenge, de 10 a 20 h, pels carrers i places del bari antic, 29a fira de productes naturals i ecològics amb músics i artistes al carrer. A les 8 h, sortida des de la plaça del Sindicat de la caminada de la Fira de Sant Miquel, pels corriols de La Hivernal (15 km). Gratuïta. Organització: CE Hivernal del Bages. De 10.30 a 12 h, programació en directe des de la plaça GRan de Ràdio Santpedor 90.0 FM. Exposicions: Vi_suals’19, talla barroca de Tomàs Fernández i Haikus sense llum, a càrrec del SAC (de 10 a 14 i de 16 a 20 h, a La Nau). De 10 a 13 h, a la plaça de la Generalitat, trobada de puntaires. A els 11 h, a l’escenari de la plaça Pare Ignasi Casanovas, exhibició d’activitats de la llar d’avis Ca l’Arola: ball en línia i aerodance. A les 11 h, inici a la plaça Gran de l’actuació bastonera itinerant dels Picarols de Santpedor. A les 12 h, a la plaça de l’Església, actuació castellera amb els Castellers de Santpedor, Moixiganguers d’Igualada i Tirallongues de Manresa. De 17 a 20 h, a la plaça de l’Església, balls country line dance. Organització: Associació Country de Santpedor. A les 19 h, a la sala Cal Llovet, representació de La Kumèdia dels Herrors, de Toni Albà i Sergi López, a càrrec del G.E. La Tramoia. Venda d’entrades a taquilla.

Correllengua, Artés

Diumenge, a les 10 h, al parc de Can Cruselles, pintada de mural. A les 17 h, contes infantils amb Clara Gavaldà. A les 18 h, maridatge de contes curts i licors de la terra, a càrrec de Tres Cadires. Amb taquilla inversa. A les 19 h, lectura del manifest, cantada dels himnes nacionals i berenar popular. A les 19.30 h, concert amb King «Q» Sham, animació i música tradicional. Fins al 21 d’octubre, Coneix Pere Calders, amb un recull d’obres, a la biblioteca d’Artés. Organització: Comissió Correllengua.

Festa Major de Sant Miquel, Castellar de n’Hug

Dissabte, a les 17 h, a la plaça de la Generalitat, animació infantil. A les 22.30 h, a la sala polivalent, ball amb Orgue de Gats. Durant el ball hi haurà l’elecció de la pubilla o el pubill. Diumenge, a les 12 h, bateig de la gegantona, cercavila i missa cantada. Sardanes. Tot seguit, pica-pica i cava de la font del Cantó. A les 18 h, a la sala polivalent, Ball Cerdà i sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Tot seguit, ball de vetllada i fi de festa amb Pep i Maria José trio.

Festa major de Fonollet

Divendres, a les 21 h, pregó i garrinada popular. A les 23 h, concert amb Rúpits. Dissabte, a les 10.30 h, gimcana de bicicletes. A les 15 h, 8è concurs de truc. Inscripcions: 660 122 026 (Jordi). A les 16.45 h, taller infantil de màscares creatives amb materials reciclats. A els 18.30 h, dansa contemporània als camps de Fonollet amb la col·laboració de Konvent Putzero. A les 21.15 h, música i gastronomia amb tast-sopar de productes km0 i concert amb Swing a la plaça Vella. Places limitades. Reserves: 686 096 274 (Pep). A les 23.30 h, concert amb Jises & The Funkytects. A les 00.30 h, DJ Fono-Llet. Diumenge, a les 9.30 h, missa cantada dels goigs a Sant Sadurní. Seguidament, ballada de la Borrèia de Fonollet amb la Berguedana de Folklore Total. Pregó i ball de gegants. Coca, xocolata i moscatell per a tothom. A les 12 h, espectacle infantil amb la Pallassa Tràfalgar. A els 13 h, El vermut de Fonollet amb la Berguedana de Folklore Total. A les 14 h, 22è dinar popular. Places limitades. Reserves: 699 424 376 (Florenci). A les 18 h, ball i havaneres amb Sac i Ganxo.

Mercat d’antiguitats, Igualada

Diumenge, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Cada últim diumenge de mes. Antiguitats, col·leccionisme, art i artesania.

Festa del Roser, Martorell

Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, festa de cloenda del concurs dels superlectors. A les 19.30 h, a la Torre de les Hores, Vins, ocells i música: tast enològic i reflexions ornitològiques i musicals a càrrec de Xavier Zamarra d’El Celler d’en Xavi i actuació del grup de jazz Compàs 33. Preu: 10 euros. Inscripcions al WhatsApp del 619 930 714. Dissabte, a les 12 h, a la rambla de les Bòbiles, exhibició de balls típics i folklòrics de Bolívia. A les 18.30 h, als jardins de l’Enrajolada, concert benèfic d’Amazing Gospel. Entrada + consumició: 6 euros. Venda anticipada a Sonia Pinedo Beauty Center. Organització: Fundació Tutelar Som Capaços. A les 21 h, a la sala teatre d’El Progrés, sopar benèfic per la lluita contra el càncer. Preu: 40 euros. Reserves: 93 775 03 89. A les 22.30 h, a la sala dels miralls d’El Progrés, ball. Diumenge, a les 11, 12 i 13 h, a l’Enrajolada, visita teatralitzada. Inscripcions: 93 774 22 23 o museus@martorell.cat. Places limitades. A les 12 h, al teatre El Progrés, espectacle Dékoncert de la Cia. Solfacirc. Entrades: 6 euros. Organització: Foment Viu. A les 18 h, a la sala teatre d’El Progrés, ball. A les 18 h, al Centre Cultural, tast caramellaire en motiu del 90è aniversari de Caramelles de Martorell. Es podrà degustar un maridatge de mones de Pastisseria Artigues i vins de la DO Penedès. Preu: 3 euros. A la venda a llibreria Miró. A les 18.30 h, a la Casa de Cultura de La Vila, projecció de Conte de tardor (VOSE), a càrrec de Cineclub. A les 19.30 h, a l’auditori Joan Cererols, Festa dell’Opera, amb les martorellenques Alba Fernández, soprano; i Anna Tobella, mezzosoprano, acompanyades al piano per Alessio Coppola. Recital d’àries i duets d’òpera. Entrades: 4 euros: Anticipades: 3 euros; i 2,5 euros per a públic de fins a 25 anys o més gran de 65 o pensionista. A la venda als punts d’informació del Patronat d’Atenció a les Persones i a entrapolis.com.

28a Trobada de bastoners, Moià

Diumenge, durant tot el matí, per carrers i places. Organització: Bastoners de Moià.

29a Fira del Bolet i del Boletaire, la Pobla de Lillet

Dissabte, a partir de les 10 h i durant tot el dia, fira d’artesans i productors als carrers de la vila. A les 11.30 h, obertura de l’espai boletaire. A les 12 h, taller de paté de bolets, a càrrec de Conserves Artesanes l’Aranyonet. Preu: 5 euros. Places limitades. 5a edició de Vermut i tapa’t, amb cellers vermutaires de Catalunya. 21è Concurs de plats cuinats amb bolets. 6è concurs infantil de cuina amb bolets. A partir de les 18 h, exposició dels plats del concurs. A partir de les 19 h, 8a edició Tast’m’Folk, productors locals i maridatges amb cellers i cervesers, amb la banda Els Randellaires. Novetat: espai de tastos, amb places limitades. A les 19 h, tast de vinegre a càrrec de Gran Anyada. Preu: 10 euros. A les 20 h, formatges Cuirols. Preu: 10 euros. A els 21 h, cerveses La Calavera. Preu: 10 euros. Diumenge, a les 7.30 h, concurs de boletaires i concurs infantil. Inscripcions a partir de les 7 h a l’ajuntament. A partir de les 10 h i durant tot el dia, fira d’artesans i productors als carrers de la vila, amb la xaranga Els Entromptats. Exposició de bolets amb la col·laboració de l’Agrupació Micològica del Berguedà. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, cassoleta de bolets amb xarrup de Vermouth Mucarols, amb l’actuació de l’Esbart Cadí. A partir de les 14.15 h, menjador del boletaire. Venda de tiquets i reserves al punt d’informació de la fira. Preu: 15 euros; i 10 euros el menú infantil. Servei de tren turístic els dos dies de la fira.

Fira Arç, diada dels fruits i herbes oblidades de Catalunya, Prullans

Divendres, dissabte i diumenge, amb punt de trobada a l’edifici Sant Esteve. Avui, de 12 a 20 h, 5enes jornades PATT sobre les destil·lacions. Inscripcions: ruralcat.cat.cat/preinscripcionspatt. A les 18 h, pausa amb degustació de melmelades i infusions. A les 20.30 h, sopar-col·loqui, amb degustació de diferents plats cuinats amb plantes i fruites dels voltants. Cuinat pel col·lectiu Cuina Pirinenca de Cerdanya al Cerdanya Ecoresort. Preu: 24 euros. Inscripcions: fruitoblidats@gmail.com. Dissabte, a les 10 h, obertura del recinte firal amb parades alimentàries, de cosmètica, llibres, licors..., racó de lectura i exposició de plantes i fruits oblidats. De 10 a 13.30 h, Gran Quizz dels Sentits amb plantes i tallers de treballs manuals infantils. De 10 a 11.30 h, taller de licors macerats. És gratuït però es paga el material. Inscripció obligatòria: lasobirana.cat. D’11 a 12 h, Taller per fer un suc de fruits al moment. Preu: 2,50 cada suc. D’11.30 a 13 h, trobada de dibuix ràpid sobre plantes i fruits. A els 12.30 h, conta-contes del Pirineu ofert per Edicions Salòria. A les 13.15 h, entrega d’obsequis al millor dibuix. De 16.30 a 17.30 h, tast d’infusions amb la sommelier Vicky Mateu. Preu: 1,50 euros. No cal inscripció. De 17.45 a 19 h, taula rodona participativa sobre plantes i fruits amb l’Associació de Dones del Món Rural, moderada per Àngel Bonada. A les 19.30 h, conferència de la Confraria de la Ratafia, amb la intervenció del productor local Carles Servitge del Torb Cerdanya. Diumenge, de 10 a 13 h, obertura de l’exposició de plantes i fruits silvestres. De 10 a 12.30 h, sortida guiada per conèixer els usos i tradicions de les plantes de l’entorn, a càrrec d’Àngel Bonada, de Taigà. Preu: 2 euros. A les 12.30 h, degustació de xampanyet de saüc casolà. Preu: 1 euro. De 12.45 a 13.45 h, taller de cuina i degustació del vermut El Bosc de la Cerdanya. Preu: 1 euro. De 13.30 a 15.30 h, jornades gastronòmiques de les plantes oblidades al restaurant Arç del Cerdanya Ecoresort. Més informació: www.fruitsiherbesoblidades.cat.

Mercat d’antiguitats i col·leccionisme, Sant Fruitós

Dissabte, com cada últim de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

4t aniversari de Cerveses La Pirata, Súria

Dissabte, a la nau 15 del polígon industrial La Pobla. A les 9 h, caminada i cursa. A les 12 h, Castellers de Súria. A les 13 h, actuació de Shumbia. A les 13.30 h, atraccions de circ. A les 14 h, actuació de Morlan River. A les 14.30 h, atraccions de circ. A les 16 h, actuació de Morlan River. A les 16.30 h, a traccions de circ. A les 17 h, actuació de Shumbia. A les 17.30 h, atraccions de circ. A les 18 h, actuació de Morlan River. A les 18.30 h, atraccions de circ. A les 19 h, actuació de Shumbia. A les 20.30 h, atraccions de circ. De 21 a 00 h, sessions de DJ. Durant tot el dia, visites guiades a la fàbrica i tastos de cerveses.

2a Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera

Divendres, dissabte i diumenge, al carrer del Rebato i al parc de Can Morral, que destaca els restaurants d’Abrera, amb la seva gastronomia basada en productes de prosimitat. Organització: Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT), establiments i entitats abrerenques. Més informació: www.ajuntamentabrera.cat.