La Farsa torna amb humor anglès

L'Agrupació Teatral La Farsa de Berga torna als escenaris, aquest cap de setmana, amb una comèdia d'humor anglès. Un fantasma a casa, de Nöel Coward, és la proposta escollida per estrenar el cicle de tardor, que s'allargarà fins al principi d'octubre (vegeu desglossat).

La programació s'inicia amb una doble funció, demà dissabte (21.30 hores) i diumenge (18 hores). Tal com ha explicat la directora del muntatge, Angelina Vilella, «hem buscat una cosa fresca, que s'allunya de les darreres produccions com El Diari d'Anna Frank i La Plaça del Diamant, que són d'un caire més dramàtic.

Ens era necessari fer riure el públic i també poder riure nosaltres durant els assajos», explica, «i amb aquesta obra ho hem fet molt perquè té uns gags que de seguida fan riure, tot i que al darrere també hi ha un missatge i una crítica social, no és un riure gratuït». Per a Vilella, però, «fer comèdia també costa perquè s'ha de buscar que hi hagi un ritme i que l'acció no s'aturi perquè faci gràcia», diu. Rosa Massaguer, Anna E. Puig, Èric Calderer, Alba Martínez, Marta Robert, Josep Maria Suades i Eva Corominas pujaran a l'escenari per donar vida als personatges d'un text que té com a convidat especial l'esperit de la vídua del protagonista, que intentarà fer la vida impossible a la seva nova parella.