«Sentia que havia d'aixecar el meu arbre»

Albert blaya sensat Eduard Costa (Banyoles, 1977) va anunciar el novembre del 2018 que abandonaria Els Amics de les Arts un cop hagués acabat la gira. El mes de març va publicar el seu primer treball en solitari, L'últim indi, que en certa manera és una redescoberta per al músic català. Aquest divendres el presenta a la Sala Petita del Kursaal.

És el seu primer treball en solitari. D'on surt L'últim indi?

Pels meus 40 anys la meva dona em va regalar un poemari autoeditat de poemes que havia anat escrivint. Els vaig portar a un editor (Bernat Puigtobella) per veure què en podíem fer i ell em va dir que eren cançons. Allà tot va encaixar.

Va ser un procés de descoberta.

Totalment. En certa manera és com un puzle, que el tens davant però no veus com ha d'encaixar. Quan vaig adonar-me que eren cançons tot va casar de seguida.

No li va fer vertigen abandonar Els Amics de les Arts i començar en solitari?

Va ser un pas molt meditat, en aquest sentit no hi va haver dubtes en la meva decisió. Estic molt content per haver estat des del principi a Els Amics de les Arts, per tot el que he après i aportat, però sentia que em tocava a mi aixecar el meu propi arbre.

Com ha estat el procés creatiu partint d'un aplec de poemes?

He gaudit molt, tot i que hi ha cançons que no eren al poemari, com Les llobes. L'home Peix, per exemple, la vaig musicar just el dia després de l'1-O. Va ser com una mena de flaix: de cop, la música que volia que acompanyés la cançó era allà, tot va quadrar. Cada cançó és un món, n'hi ha que van molt ràpid i d'altres que s'encallen, totes tenen la seva pròpia història.

En l'àlbum s'hi aprecia una connexió molt íntima amb la natura. D'on prové?

Jo vaig estudiar Ciències Ambientals, i gràcies a la música puc expressar tot el que sento i penso respecte a la natura, que a la vegada té elements molt reconeixibles per tothom; l'aigua, el foc, la terra... Era una forma de connectar amb la gent a través de conceptes del nostre voltant.

Hi ha cançons com Pluja fina o La sorra del desert on s'aprecia un missatge ecologista.

Tots vivim al mateix planeta, tots hauríem de tenir certa consciència col·lectiva. El mínim que podem fer és cuidar-lo. Amb la música pots expressar més clarament algunes idees determinades, el missatge té més força.

Com ha estat el procés creatiu després de tants anys fent-lo de forma grupal?

Ha estat com tornar a començar. Vinc d'un procés on tot estava molt més pautat, cadascú tenia una tasca, i ara en canvi és una feina on jo toco tota la paleta, on participo de tots els estadis creatius. He gaudit moltíssim i m'ho he passat molt bé. Ha estat una gran experiència. A més, la sonoritat de l'àlbum és particular, veure com evolucionava ha estat una descoberta en tots els sentits.

Com ha estat treballar amb Caïm Riba?

Un luxe, perquè com a productor sempre ha entès el so i la música que jo tenia al cap. És una passada quan la teva idea acaba convertida exactament en el que volies. És molt gratificant.

Com valora la gira fins ara?

Ha estat un procés molt intens. Hi ha quatre músics que m'acompanyen sempre (Malena Sampietro, David Curto, Pol Maresma i Carles Llames) i junts som un equip, ens ho passem molt bé. Ho gaudeixo molt perquè vaig a llocs i descobreixo públics que no coneixia, perquè vinc d'un entorn musical determinat. Ara tot és nou.

Fa molts anys que coneix la indústria però, alhora, l'està redescobrint?.

Sí, en certa manera és com tornar a plantar un arbre, passes de nou per les mateixes situacions però per camins diferents. És tornar a créixer i a aprendre.

L'últim indi parla molt de la mort però no pas en un to trist. Per què aquesta fixació?

La mort ens fa por a tots perquè no la coneixem, no l'entenem. Però és present, està sempre al nostre voltant i a mi sempre m'ha captivat, perquè ja de ben petit, quan va morir la meva àvia, no l'entenia, i la música és una forma de parlar-ne sense dramatitzar-la. A Marxa ben lliure es veu clar, al final és una forma d'acceptar-la, perquè es inevitable. En algunes cultures és motiu de celebració.

La cançó de Les llobes té un fort missatge feminista al dar-rere.

Sí, parla de la força femenina. Tots tenim la part femenina, que és la creativitat i la fertilitat, i la masculina, que és l'acció. Tots tenim els dos vessants a dins nostre. La cançó la veig com un conte de llobes que corren, fortes, i que quan en troben una li recorden la seva creativitat i apoderament, i cada vegada és una bandada més gran. En directe és una de les cançons que funciona millor, que té més força.

Quin serà el seu següent pas?

Com a músic sempre penses, sempre intentes estar actiu i anar fent cançons. N'he compost, però amb el temps les cançons canvien al seu ritme, perquè el músic també ho fa. Quan arribi l'hora ja sortiran a la llum, ara per ara només puc dir que estic molt il·lusionat, serà molt bonic.