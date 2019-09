Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa L’Ametlla de Merola

Festa major. Divendres, a les 18 h, penjada de la creu al campanar i coca i xocolata per a tothom. A partir de les 19.30 h, a l’envelat del camp de bàsquet, pregó i mostra gastronomia TastaL’AM. A les 22.30 h, al Teatre Esplai, concert de presentació del CD Festa Major l’Ametlla de Merola, amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, dirigida per Josep M. Conangla i Toti Vilà. Entrades a la venda a www.ametllademerola.cat. Seguidament, a l’envelat del camp de bàsquet, fi de festa amb PD Nandu &Salas Xisc. Dissabte, a les 7 h, 39è Concurs de pesca. A les 10.30 h, a l’envelat del camp de bàsquet, jocs del món amb la Companyia Anònima. A les 12 h, a la plaça del Teatre, premis del concurs de pesca. A les 12.30 h, a la plaça del Teatre, Zumbholi: classe de zumba, festa Holi i guerra d’aigua. A les 18.30 h, a la plaça de l’Església, espectacle infantil d’Albert Vinyes. A les 21.30 h, al Teatre Esplai, representació d’El Florido Pensil (nenes), a càrrec del Grup Escènic Esplai. Entrades a la venda a www.ametllademerola.cat. A les 00 h, a l’envelat del camp de bàsquet, concert de Porto Bello i l’Orquestra Mitjanit. Gratuït. Diumenge, a les 10 h, repicada de campanes a càrrec d’Arnau Costa. A les 10.15 h, cercavila pels carrers i places al compàs de la Cobla Berga Jove amb la participació dels nans, cascavells i gegants. A les 12 h, a la plaça de l’Església, Traca Valenciana, Ball de Cascavells, Ball del gegantó Cascavell, Ball de Nans i Ball de Gegants. En acabar, audició de tres sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 19.30 h, a la plaça de l’Església, ball amb Andreus Quartet. A les 23 h, al cafè de l’Ametlla, SPRmtll i Revetlla Alternativa. Dilluns, a les 12.30 h, a l’envelat del camp de bàsquet, concert vermut amb Filferro Trio. A les 18 h, a la plaça de l’Església, ball amb Raül. Dimarts, a les 18 h, baixada de la creu del campanar.

Artés

Cuida’t, cap de setmana de salut i benestar en família. Dissabte, de 10 a 14 h, al parc de Can Crusellas, mercat de l’estraperlo, ecològic i de proximitat. A les 9 h, a la Cruïlla d’Entitats, esmorzars saludables a càrrec de Marta Miguel. A les 9 h, al centre cívic, tonificació muscular a càrrec d’Antònia Viñas. A les 9 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, shiatsu, a càrrec de Núria Puigcorbé. A les 10.30 h, al centre cívic, ioga en família a càrrec de Gemma Bitriu. A les 10.30 h, al parc de Can Crusellas, txi-kung a càrrec d’Alba Camprubí. A les 10.30 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, registres Akàshics i creixement personal a càrrec de Natàlia Teràpies. A els 12 h, a la Cruïlla d’Entitats, alimentació Ayurvèdica, a càrrec de Núria Fonts (Sattva). A les 12 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, La mort i el dol, a càrrec de Gemma Olmo. A les 14 h, al parc de Can Crusellas, dinar popular amb paella vegetariana. En cas de pluja, a la sala Dos de Gener. A les 17 h, a l’auditori de música (Cal Sitges), xerrada País conscient. Aplicar la ‘consciència’ per dissenyar una idea de país, a càrrec de Natxo Tarrés. Acte gratuït. Capacitat limitada. Diumenge, a les 9 h, sortida des de davant del Kanal de la passejada meditativa De camí a l’espiritualitat, guiada pel Ruski. Durada: 3 hores. A les 10.30 h, a la Cruïlla d’Entitats, cuina contemporània a càrrec d’Ignasi Posas. A les 10.30 h, al centre cívic, sessió de ioga a càrrec d’Eva Pacheco. A les 10.30 h, a la Cruïlla d’Entitats, Ciclicitat: l’energia femenina, a càrrec de Judith Llum de Lluna. A les 10.30 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, contes en família a càrrec de Glòria Pladevall. A les 12 h, a la Cruïlla d’Entitats, Sucre, creus que ho saps tot?, demostració a càrrec d’Ariadna Soler i Cristina Isern. A les 12 h, a la Cruïlla d’Entitats, Salut i bellesa pel cabell, a càrrec de Fina Fonts. A les 12 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, xerrada Bioquàntica original i, a continuació, taller Gestió emocional dins i fora de les aules, a càrrec de Ferran Juàrez. Tots els actes són gratuïts. Inscripcions a través del WhatsApp del 639 531 768. Organització: Ecofartus. Més informació: www.ecofartus.cat.

Berga

Fira de Santa Tecla. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al passeig de la Indústria. Dissabte, al matí, 2n concurs internacional d’Espantaocells de Berga. A les 10 h, demostració d’anatomia equina pintant sobre un cavall, a càrrec de Susanne Lenk, osteòpata i fisioterapeuta de cavalls. A les 11.30 h, mostra de races autòctones catalanes. A les 12.30 h, tast d’iniciació al món del vi. A les 12.30 h, concert d’Apardalats. A les 13 h, demostració d’anatomia i doma natural del cavall a càrrec de Susanne Lenk, osteòpata i fisioterapeuta de cavalls. A les 17 h, 27a trobada d’acordions i ball. A les 17.30 h, tas d’iniciació del món del vi. A les 17.30 h, demostració d’anatomia i doma natural del cavall a càrrec de Susanne Lenk, osteòpata i fisioterapeuta de cavalls. A les 19 h, La Vaca de l’Albera, una eina contra el foc i un plaer al paladar. Tot el dia, a l’espai musical, food truck La iaia Pepa. Tot el dia, a l’espai bestiar, passejades amb poni. Preu: 5 euros. Diumenge, al matí, votació popular del 2n concurs internacional d’Espantaocells de Berga. Al matí, 16a Trobada de puntaires. A les 11 h, conta contes Què contes Trafàlgar?, amb la Pallassa Trafàlgar. A les 11.30 h, mostra de races autòctones catalanes. A les 12 h, taller familiar de cistelleria amb Anna Sínia. A les 12.30 h, concert de Wildeers. A les 13 h, demostració d’anatomia i doma natural del cavall a càrrec de Susanne Lenk, osteòpata i fisioterapeuta de cavalls. A les 17 h, entrega de premis del 2n concurs internacional d’Espantaocells de Berga. A les 17 h, classes de ball i exhibició country. A les 17.30 h, maridatge de vins i formatges. A les 17.30 h, demostració d’anatomia i doma natural del cavall a càrrec de Susanne Lenk, osteòpata i fisioterapeuta de cavalls. A les 18 h, taller familiar de cistelleria amb Anna Sínia. A les 19 h, xerrada: Vida i moviment. Transhumància de cavalls en llibertat, a càrrec de la Fundació Miranda. Tot el dia, a l’espai musical, food truck La iaia Pepa. Tot el dia, a l’espai bestiar, passejades amb poni. Preu: 5 euros.

Festa de Sant Quirze de Pedret. Diumenge, a les 11 h, missa en honor a Sant Quirze i Santa Julita i cantada dels goigs. Tot seguit, repartiment dels panets de Sant Quirze i les flors boscanes i ballets i danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Queralt. Hi haurà servei de transport des del pont i fins a l’església.

Calders

4a Trobada de Gegants. Dissabte, a les 17 h, a la plaça, plantada de gegants. A les 17.30 h, presentació dels nous capgrossos de la colla. A les 18 h, cercavila pel poble amb la participació de sis colles. Organització: Colla Gegantera de Calders.

Manresa

Festes del barri de Passeig i Rodalies. Dissabte, de 10 a 21 h, al primer tram del passeig Pere III, mercat artesanal d’alimentació. A les 18.30 h, a Crist Rei, espectacle infantil d’Ai Carai. A les 21.30 h, a Crist Rei, concert del grup de rock català 4Cat. Diumenge, de 10 a 21 h, al primer tram del passeig Pere III (davant del Casino), 40a Fira d’Artistes i Artesans. A les 19 h, a Crist Rei, concert participatiu de swing amb l’actuació del grup de ball Bon Hop de Swing. Organització: Associació de Veïns Passeig i Rodalies.

Sant Fruitós de Bages

Festival Food and Fun. Divendres, dissabte i diumenge, de 17 a 00 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Food trucks, música i activitats com el taller de maquillatge. Divendres, a les 19 h, concert de Tardeo. A les 22.30 h, guateque dels 80 i 90 amb Miquel (DJ de Memfis 79-94). Dissabte, a les 20 h, concert de rumba amb Los Desviaos. A les 22 h, DJ’s Funtàstiks. Diumenge, a les 20 h, concert de cloenda amb Antonio El Remendao. A les 22 h, DJ’s Funtàstiks.

Súria

Súriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 13.30 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà.