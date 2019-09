Dickens fa estada a Navarcles

marta pich Manresa Teatre Musical (MTM) estrena aquest cap de setmana el musical Oliver!, el vuitè de gran format que produeix l'escola d'arts escèniques de Manresa, des que va néixer el 2012. L'escenari? El teatre auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, on han estat assajant aquesta setmana. Oliver! és una adaptació fidel al català de la producció que es va estrenar a Londres, el 1960, basada en la novel·la de Charles Dickens Oliver Twist. Explica la conegudíssima història d'un orfe a mans d'un home malvat que utilitza nens com a lladres de carrer. El muntatge, que té una trentena d'actors i actrius a l'escenari, es podrà veure en una doble funció, una dissabte i l'altra diumenge.

Amb una acurada posada en escena, aquesta vegada, i per primer cop, seran els mateixos actors els que s'encarregaran de fer els canvis d'escenografia. Un repte que tots els professors coincidien a dir que passen amb bona nota. Jordi Gener, que enguany s'estrena com a director artístic, remarcava l'actitud i el bon ambient que es respira al grup «tan a nivell humà com de treball». Pablo Testa, al capdavant de la producció executiva des del primer dia i autor de les coreografies, no podia amagar l'orgull per tot l'equip: «Això és com una família». De les coreografies, explicava que s'ha inspirat «en quadres. Evidentment són coreografies i és moviment, però he imaginat fotos, aquarel·les, quadres impressionistes...». Eli Paulet, directora musical, apuntava la «fluïdesa tot i la dificultat», sobretot perquè els alumnes han hagut de «treballar molt la veu més direccionada endavant perquè el públic pugui entendre'ls. La música no és complicada, al contrari, però hi ha lletres molt ràpides i el text ha de poder arribar bé».

MTM explora el registre dramàtic en aquesta nova producció, molt diferent del to de comèdia que havia utilitzat en els muntatges anteriors. Dos elencs diferents interpretaran els papers principals en cadascuna de les funcions, amb Savina Jiménez i Marina Vila com a Oliver; Núria Miras i Elisabeth Sánchez com a Fagin, i Clara Badia i Gina Gonfaus com a Nancy. Després de Navarcles, Oliver! es podrà veure en altres escenaris de la Catalunya Central.