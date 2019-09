Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Avinyó

Festa major. Divendres, a les 16 h, al pantà d’Avinyó concurs social de pesca. Ho organitza: Societat de Pescadors Esportius d’Avinyó. A les 22 h, a la plaça Major, espectacle inaugural de la festa major. Tot seguit, correfoc. Ho organitza: Bèsties del Morrut. A les 00 h, a la plaça Major, concert espectacle amb Karaokes Band. Seguidament. PD Monfort. Dissabte, a les 8 h, 54è Concurs de Pintura Ràpida i 25è Concurs de Dibuix Infantil. Els participants s’inscriuran de 8 a 10 h al centre cívic Can Tutó. La inscripció és gratuïta. A les 11 h, al passeig, 5è Concurs de Paelles. A les 12 h, al camp de futbol municipal J. Herms, presentació dels equips de la temporada de futbol 19/20. Ho organitza: Club Esports d’Avinyó. A les 14 h, al passeig, dinar popular. Preu: 8 euros; i 5 euros per als infants. A les 17 h, a la plaça Major, exhibició de karate. Ho organitza: Club Karate Bages. A les 18 h, a la plaça Major, trobada castellera amb els Picapolls de la Gavarresa i els Tirallongues de Manresa. A les 22 h, al local Catalunya, Grup de Teatre d’Avinyó presenta l’obra Bojos per les morenes. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a ta quilla. Menors de 12 anys: 3 euros, anticipades; i 5 euros, a taquilla. A les 22.30 h, a la plaça Major, ball amb Sona Bé Grup. A les 01 h, a la pista polivalent, concert amb La Sra. Tomasa. Seguidament, PD Sergi Velasco. Diumenge, a les 10 h, a l’edifici d’entitats, 47è Torneig de Partides Ràpides. Ho organitza: Club d’Escacs Avinyó. A les 10 h, despertada de Festa Major. Ho organitza: Colla de Gegants i Nans d’Avinyó i Grallers d’Avinyó. A les 11 h, a l’església de Sant Joan, missa cantada pels Cantaires d’Avinyó. A les 12 h, a la plaça Major, ball de Gegants i Nans d’Avinyó. Seguidament, audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove. A les 17 h, a la plaça Major, sardanes amb l’Orquestra Selvatana. A les 18 h, a la plaça Major, espectacle familiar Amb P de pallasso a càrrec de la Cia Sabanni. A les 19 h, a la plaça Major, concert amb l’Orquestra Selvatana. A les 19 h, a la Placeta, balls tradicionals. A les 22 h, al local Catalunya, Grup de Teatre d’Avinyó presenta l’obra Bojos per les morenes. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a ta quilla. Menors de 12 anys: 3 euros, anticipades; i 5 euros, a taquilla. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb l’Orquestra Selvatana. Dilluns, a les 12 h, al passeig, ball-vermut amb el grup Mil·lènium. A les 16 h, al passeig, cafè-concert amb el grup Mil·lènium. A les 18 h, a la plaça Major, espectacle familiar Set Up, a càrrec de Los Barlou. A les 22 h, a la pista polivalent, ball de confeti amb el grup Mil·lènium. Seguidament, concert amb Dalton’s Band i PD. Dimarts, a les 17.30 h, a la plaça Major, espectacle familiar Uh! Quin cangueli!, a càrrec de Xip Xap Teatre. A les 18 h, al camp de futbol i la zona esportiva, partits de Tots contra tots de futbol, pàdel, bitlles i petanca. A les 18.30 h, a la sala polivalent, ball amb Josep M. d’Avinyó. Hi haurà berenar. Entrades: 6 euros. Ho organitza: Centre Gent Gran d’Avinyó.

Berga

Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d’antiguitats i col·leccionisme. Es fa cada segon dissabte de mes. Organització: Multiserveis Comarcals.

Cabrianes

Festa major. Divendres, a les 21 h, a la plaça de la Vinya, sopar hindú. A les 22.30 h, al Centru, concert de Tremendu. A les 00 h, DJ del pueblu. Dissabte, a les 12 h, al Centru, Fem dissabte. A les 14 h, al pavelló, arrossada. A les 17 h, al pati de l’escola, gimcana Fussimanya vs Gavarresa. A les 19 h, a la plaça del Centru, quinto. A les 22.30 h, al Centru, Cascai Teatre presenta l’espectacle El comediant. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a Cal Serra. Diumenge, a les 11 h, a l’església, missa. A les 12 h, al Centru, la Cia. De Parranda presenta l’espectacle infantil El Batibull de Festa Major. A les 13 h, a la plaça del Centru, vermut. A les 18 h, a la plaça, sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove. A les 22 h, al Centru, Ganso i Cia. presenta l’espectacle Kaput. Entrades: 4 euros. Dilluns, a les 17 h, al camp de futbol, El Clàssic: Gavarresa/Fussimanya, inflable per a la canalla i xocolatada. A les 22 h, al Centru, ball amb Jordi Bruch.

Cardona

Festa major. Divendres i dissabte, a les 22.15 h, corre de bou popular amb vaquetes. Diumenge, a les 17 h, a la plaça de bous, festival còmic-taurí, a benefici de la residència de la tercera edat Sant Jaume.

22è Aplec de Cardona. Divendres, a les 18.30 h, a la plaça del Mercat, presentació del libre 1713. La

preparació de la guerra, amb Francesc Serra. A les 20.15 h, a la plaça del Mercat i a la col·legiata de Sant Vicenç, recreació històrica: pujada al castell, amb primers quadres escènics. A la col·legiata de Sant Vicenç, representació de Viurem lliures o morirem. En acabar, al pati ducal, interpretació cantada de la Marxa del 18 de setembre i baixada de torxes fins a la plaça del Mercat. Venda d’entrades a http://entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme. A les 22.30 h, a la plaça del Mercat, penjada de l’estelada. Servei d’entrepans. Tot seguit PD Aplec. Dissabte, a les 10.30 h, a la plaça de la Fira, aplec infantil. A les 14 h, a la plaça del Mercat, arrossada popular. A les 17 h, a la plaça del Mercat, xerrada. A les 19 h, a la plaça del Mercat, cercavila de cultura popular amb Geganters i Grallers de Cardona. Acte seguit, actuació castellera a la plaça de bous. A les 20.15 h, a la plaça del Mercat i a la col·legiata de Sant Vicenç, recreació històrica: pujada al castell, amb primers quadres escènics. A la col·legiata de Sant Vicenç, representació de Viurem lliures o morirem. En acabar, al pati ducal, interpretació cantada de la Marxa del 18 de setembre i baixada de torxes fins a la plaça del Mercat. Venda d’entrades a http://entrades.cardonaturisme.cat i a l’oficina de turisme. A partir de les 21 h, a la plaça del Mercat, servei d’entrepans i barra. A les 00.30 h, a la plaça del Mercat, concerts amb Insershow i Adala&Siva. Diumenge, a les 9 h, caminada popular.

Castellbell i el Vilar

20a Trobada de puntaires. Dissabte, a partir de les 10 h, a la plaça Barcelona. Trobada de puntaires de diferents municipis i mostra de puntes al coixí.

Cercs

Festa Major de Sant Corneli. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Romà concert de La Melanzana Ensemble. A les 18 h, al cine-teatre de la colònia minera de Sant Corneli, concert-espectacle infantil Campi qui pugui, d’Ambauka. Diumenge, a les 12 h, al cine-teatre de la colònia minera de Sant Corneli, espectacle infantil El núvol gris, gras i gros, de Teatre Al Detall. Totes les activitats són gratuïtes. En el marc del 20è aniversari del Museu de les Mines de Cercs.

L’Estany

Festa major. Diumenge, a les 10.30 h, a la pista Vella, tirada de bitlles de la festa major.

Manresa

Festa de la Verema de l’Oller de Mas. Dissabte, de 12 a 20 h, i diumenge, de 12 a 15 h, a l’Oller del Mas. Mercat amb productes artesans, concursos, espectacles, verema en família, tastos i visites al celler, música en directe... Dissabte, a les 17 h, espectacle de màgia amb Joaquín Matas. A les 18 h, concert d’Antonio El Remendao. A les 20 h, concert de RubberSoul, que oferiran The Beatles Tribute. Accés gratuït. Hi ha activitats de pagament. Més informació: www.festaverema.com.

Festes del barri de la Torre Santa Caterina. Dissabte, a les 18 h, exhibició de bici trial a càrrec de l’Escola de Ciclisme. A les 21 h, sopar popular. A les 23 h, actuació de Promo Crumedaris BAnd 2019 i de l’Orquestra Girasol. Diumenge, a les 11 h, exhibició de bici trial a càrrec de l’Escola de Ciclisme. A les 14 h, arrossada popular. Organització: Associació de Veïns i Veïnes de la Torre Santa Caterina.

6è Firastiu. Diumenge, al tram central del Passeig, entre les places de l’11 de Setembre i d’Espanya. Parades de 26 comerços i 3 concessionaris amb ofertes i descomptes de final de temporada. Hi haurà un inflable infantil, demostracios d’agilitat per a gossos, demostracions de ball de Swing Manresa i actuacions de l’Associació Màgia Central Catalunya. Organització: Manresa Comerç.

Masquefa

Festa del Raïm. Dissabte, de 12 a 15 i de 18 a 00 h, a la plaça Josep M. Vila, fira de tastets: vis i caves, restauració, embotits i pastisseria. Venda de tiquets. D’11 a 14 i de 17.30 a 20.30 h, cavallets i roda de fira (noria) ecològics, demostració d’elaboració d’aiguardents i destil·lats amb una fassina, mostra d’oficis, exposició de carbasses. D’11.30 a 13.30 h, hora del conte teatralitzada El raïm inquiet, amb La Petra; gimcana d’activitats i globoflexia a càrrec de Maria Coll. De 12 a 14 i de 17.30 a 19.30 h, maquillatge artístic per a infants amb temàtica de la vinya i el raïm i fonduee de xocolata amb raïm a càrrec de Masquefa Comerç. A les 18.30 h, cercavila de carros i tractors a càrrec d’Antonio Malet, amb sortida des de la Fàbrica Rogelio Rojo. A les 19 h, a la sala d’actes de l’Alzinar, concurs de Tastavins. Inscripcions en horari de tarda a les oficines de l’Alzinar. A càrrec de l’Alzinar, societat recreativa i cultural. A les 19.30 h, trepitjada popular. A les 20.45 h, actuació de música en directe a càrrec de Pepper and Soul. A les 22.45 h, actuació de música en directe a càrrec de Dos pájaros a tiro. Diumenge, a les 18 h, a la sala polivalent de la Fàbrica Rogelio Rojo, concert Used to be Duke, a càrrec de The Swing Cats, en el marc del cicle Masquefa Sona Bé. Dissabte i diumenge, d’11 a 13 i de 17 a 20 h, al Casal d’Avis, exposició de pintures, dibuixos i escultures fetes per artistes locals.

25è aniversari de Pixafocs i Cagaespurnes, colla de diables de Masquefa. Divendres, a les 21 h, a la plaça Josep M. Vila, carretillada infantil acompanyada dels tabalers infantils i el grup de joves de malabars. Dissabte, d’11 a 13 h, a la plaça Josep M. Vila, plantada de bèsties i paradeta. De 20 a 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, tabalada infantil, antics tabalers i tabalers de les colles convidades. A les 22 h, correfoc. De 01 a 04 h, al pati de la Rogelio Rojo, concert de versions i DJ.

Pinós

Festa major. Dissabte, a les 21 h, entrepà de pernil per a tothom. Seguidament, ball amb Jordi Casellas. Per acabar, coca i xocolata per a tothom. Diumenge, a les 10.45 h, missa major. A les 19 h, ball amb Acordies Duet. A la mitja part, botifarrada. El cava serà gratuït.

Sant Mateu de Bages

Festa major. Divendres, a les 21 h, al local social, sopar informal elaborat i servit per bar-braseria Cal Pich. Preu: 15 euros. Reserves: 660 182 706. A les 22.30 h, espectacle d’humor musical amb cançons versionades a càrrec de Lo Pau de Ponts. Dissabte, a les 17 h, davant del local social, espectacle infantil Un ofici hauré de fer, amb Elisenda Moré. A les 20.30 h, al local social, sopar popular. Preu: 12 euros. Reserves: 621 22 12 46 (Lola) o 722 41 83 83 (Núria). A les 22.30 h, al local social, ball amb Jordi Bruch. A la mitja part, sorteig de paneres. Diumenge, a les 9 h, a l’església parroquial, repicada de campanes. A les 9.30 h, al camp del camí del cementiri, exhibició de 4x4. De 10 a 14 h, vora el camp de futbol, mercat Sant Mateu Antic. Esmorzar: 4 euros. A les 10.30 h, al camp de futbol, partit dels benjamins del CF Cardona i el CF Callús/Sant Mateu. A les 13 h, a l’església parroquial, missa solemne cantada per la Capella de Música de la Seu de Manresa. Seguidament, vermut popular. A les 17.30 h, al local social, representació d’El crèdit, de Jordi Galceran, a càrrec de l’ATC de Calaf. Durant els dies de festa major, exposicions: mostra de patchwork fet per les dones de Sant Mateu guiades per Olga Expósito, 18a exposició col·lectiva de pintors vinculats a Sant Mateu, mostra de roba i estris antics, portes obertes al Museu Arqueològic d’Instrumental Agrícola de Sant Mateu de Bages i exposició de fotografies d’eines del camp (col·lecció Mondragon) al bar-braseria Cal Pich.

Súria

48è Aplec a Sant Salvador. Diumenge, a les 11 h, missa a Sant Salvador. A les 12.30 h, balls catalans a càrrec del grup infantil i juvenil del Foment Cultural. A les 13 h, vermut musical a càrrec de Laia Fontan i Arnau Martín. A les 14 h, dinar popular. Preu: 12 euros (gratuït per a tots els caramellaires del Foment Cultural menors de 12 anys, i 5 euros per a la resta de caramellaires de l’entitat. Venda de tiquets a la botiga Món Feliç o al 626 28 59 53. A les 17 h, sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa. Organització: Foment Cultural, amb el suport de l’Ajuntament de Súria.