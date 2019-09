Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Berga

Gala de Queralt. Dissabte, a les 21.30 h, vetlla del jovent. Diumenge, a les 11.30 h, missa solemne amb la col·laboració de l’Orfeó Berguedà. Lliurament de les orenetes als capitans del 2018 i nomenament dels capitans del 2020. Abans i després de la missa, sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu i estols de parapents. A les 18 h, cloenda de la Novena. A les 18.30 h, a l’esplanada del santuari presentació del llibre Plantes de la serra de Queralt, a càrrec dels autors, membres del col·lectiu Flora Catalana.

Gala d’estels. Diumenge, de 18.30 a 23 h, a l’entrada de l’antiga hostatgeria, visites al planetari a càrrec de l’Observatori Astronòmic del Montsec. De 20 a 21.30 h, sopar de carmanyola. Hi haurà premis: carmayola més sana, més creativa, més petita, més gran i més ben conjuntades. De 21.30 a 23 h, a l’esplanada del santuari, observació amb telescopis escortats per l’observatori.

Tomb Encantat. Dissabte, a les 19 h, sortida des de la plaça Viladomat del correbars per una vintena d’establiments (que oferiran menjar i beure) organitzat per la Bauma dels Encantats amb els seus gegants, una colla gegantera convidada, la de Navàs, i música amb la xaranga local EntrompatsBand. En arribar a la plaça de Sant Pere, sopar popular, a càrrec de l’Associació de Veïns de la plaça de Sant Pere. S’introdueix el concurs d’ulleres de sol.

Borredà

15a Trobada de puntaires. Dissabte, de 10 a 13 h, a la plaça Major. Seguidament, 3a sardinada popular. Més informació: www.borreda.net.

Calaf

Festa major. Divendres, a les 18 h, a la plaça del Ravalet, festa Holi amb Dj. A les 20.30 h, a la plaça dels Arbres, sopar popular. A les 21.30 h, a la plaça dels Arbres, pregó, concert de The Gospel Viu Choir i concert de La Banda del Coche Rojo. Dissabte, a les 9 h, al Casino de Calaf, torneig de tennis taula. A les 10 h, a la plaça dels Arbres, fira d’artesans amb animació de la xaranga Ho Peta Street Band.A les 12 h, a la plaça dels Arbres, Kursa de Lokus Baby. Per a nadons d’entre 9 i 15 metres, amb 7 metres de lona per gatejar. Organització: La Polseguera. A les 15.30 h, al Casino de Calaf, 26è torneig de botifarra. A les 16.30 h, al Casal de Calaf, Kursa de Lokus. Equips de 3 persones. 15 euros per equip. A partir de 16 anys. Organització: La Polseguera. A les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, espectacle infantil músical Dintríssim, a càrrec de Xiula. Seguidament, cercavila amb els Geganters i Grallers de Calaf i Colla Gegantera dels Prats de Rei. A les 22 h, al Casal de Calaf, representació de l’obra Rumors, a càrrec de Teatre ATC, amb direcció de Martí Viñas. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat. A les 23.30 h, a la plaça dels Arbres concerts de Celtas Cortos, Oques Grasses i Dj SendO. Diumenge, de 10 a 14 i de 16.30 a 20.30 h, a la plaça de Barcelona’92, La plaça dels jocs: ciruit de karts elèctrics, jocs gegants, espais d’experimentació i joc lliure i carrussel ecològic. A les 10 h, quadrangular d’escacs. A les 10 h, torneig de frontó. A les 12.30 h, a la plaça Gran, ballad de la Metredansa i danses populars. Organització: ACE Calamanda. A les 17 h, al Casal de Calaf, Kursa de Lokus infantil. Equips de 4 persones. 20 euros per equip. De 8 a 14 anys. Organització: La Polseguera. A les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, sardanes amb la cobla Lo Castell. A les 18 h, al pavelló, partit de bàsquet femení. A les 19 h, al raval de Sant Jaume, ball amb l’orquestra New Marabú. A les 19 h, partit de futbol amistós. A les 19.30 h, a la plaça dels Arbres, ballada de country Allwoods Country Band. A les 22 h, al Casal de Calaf, representació de l’obra Rumors, a càrrec de Teatre ATC, amb direcció de Martí Viñas. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis. A la venda a entrades.casaldecalaf.cat. A les 22.30 h, a la plaça dels Arbres, correfoc amb els Diables de l’Alta Segarra. Seguidament, karaoke amb Karaoke’s Band. Dilluns, a les 10 h, a la sala d’actes municipal Teresa Escolà i torra, campionat Fifa 19 per a PS4. a les 11.30 h, al Casal de Calaf, projecció de cinema infantil/familiar Canta!. Entrades: 5 euros, i 3 euros per als socis. A les 18 h, a la plaça de Barcelona’92, concert i ball amb l’orquestra Cimarron. A les 19.30 h, al Casal de Calaf, projecció de cinema del cicle Gaudí: Els dies que vindran. Entrades: 4,5 euros; i 3 euros per als socis. A les 22 h, a la plaça Gran, màping i piromusical català CalafPuntCat. Idea original, coordinació i logística: Eloi Fonoll. Dimarts, a les 10 h, a la pista de voleibol, torneig de voleibol. A les 18.30 h, a la plaça dels Arbres, sardanes amb la cobla Vents de Riella d’Agramunt. A continuació, inici dels actes commemoratius de la Diada. A les 20.30 h, concert de La Terrasseta de Preixens.

Fira Agro Alta Segarra. Divendres, de 10 a 14 h, jornada tècnica Recomex 2019. De 16 a 18 h, jornada tècnica del DARP: Desherbatge mecànic i sembradora elèctrica. Dissabte, de 10 a 14 h, 2n Tractor Festiva de l’Alta Segarra, gimcana de tractors. Més informació: www.firescalaf.cat. És un certamen dedicat al sector primari que vol mantenir i potenciar la llarga tradició agrícola del territori amb exposicions i demostracions de maquinària elèctrica i tractors.

Calders

Festa major. Divendres, a les 21 h, a la plaça Major, botifarrada popular. Preu: 7 euros. A les 23 h, pregó i, seguidament, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Catalana SA. A continuació, al centre cívic, concert del grup K-Melot. A continuació, DJ Nandu. Dissabte, a les 9 h, a la plaça Major, mercat i mostra d’entitats. A les 10 h, jornada de folklore català, amb tallers simultanis de gegants, castells i sardanes. De 10 a 14 h, trobada al Racó del Pou, per al 3r Sketchcrawl de Calders, dibuixar seguint un itinerari marcat prèviament. Organització: Cercle Artístic del Moianès. A les 14 h, al centre cívic, arrossada popular a càrrec del CF Calders. Preu: 10 euros. Inscripcions a Cal Tià, a l’ajuntament o al 630 915 931. A les 17.30 h, a la plaça Major, espectacle infantil Mr. Alret, a càrrec de Cia. Moi Jordana. A les 18.30 h, xocolatada popular. A les 20 h, a la parròquia de Sant Vicenç, missa vespertina. A les 22 h, a la plaça Major, sopar de festa major. Preu: 10 euros. Inscripcions a la arra de la Comissió de Festes. A les 00 h, al centre cívic, ball de confeti amb el grup de versions Blú. A continuació, DJ Whitestrong. Diumenge, a les 11.45 h, cercavila dels gegants de Calders, amb sortida des de Cal Paloma, amb esmorzar, i arribada a la plaça Major. A les 12 h, a la parròquia de Sant Vicenç, missa solemne cantada per la coral local Taral·lejant Albades. A continuació, vermut musical a càrrec de Triple Q. A les 18 , a la plaça Major, cobla i riba amb la Cobla Pirineu de Berga. A les 22 h, a la plaça Major, cercatasques popular amb la música de Marc Anglarill i, a continuació, DJ Residents. Venda de tiquets la mateixa nit. Dilluns, a les 18 h, a la zona esportiva Les Escomes, circuit de bicis infantil. A les 19.30 h, des del mirador de la Guàrdia, pujada al castell. Cal portar lots i sopar. Dalt del castell, concert a càrrec de Cèlia Vila i espectacle de llums. Dimarts, a les 17 h, al casal de la gent gran, concurs de botifarra; i, al centre cívic, torneig de ping-pong. A les 18.30 h, a la plaça Major, zumba per a totes les edats. A les 20.30 h, a la zona esportiva Les Escomes, Caga l’Euga, a càrrec del CF Calders. Preu parcel·la: 5 euros. A continuació, botifarrada. Preu: 5 euros. Inscripcions al 630 915 931. A les 00 h, discomòbil del CF Calders. Dimecres, a les 12 h, al Puig, hissada de la senyera. Des de divendres i fins diumenge, al casal social, exposició de ceràmica del curs 2019.

Cardona

Festa major. Divendres, Nit de l’Empalme, a les 23 h, actuació de la Banda de Cardona. A les 23.50 h, pregó popular, a càrrec dels personatges dels Pastorets de Cardona, Bato i Borrego. A les 00 h, txupinasso. Tot seguit, concerts: Juantxo Skalari, Vizuri i Besos de Perro. Entre grup i grup, actuació de la batucada XQT’S Percussió. Durant tota la nit, We Love Music On, a la plaça de la Fira de Dalt. Dissabte, a les 8 h, corre de bou pels carrers, encierro. A les 12 h, repic general de campanes. A les 12 h, al passeig de la Fira, espectacle infantil ReBOOOMbori, amb Companyia Roger Canals. En cas de pluja, al pavelló. A les 17.45 h, trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Patrocini, des de la capella de l’Hospital fins al temple parroquial, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens del Ball de bastons i autoritats. En arribar a la plaça Mercat, ball de bastons i ball de l’Àliga. Dins el temple, actuació dels Bastoners al final de la Novena. Amb la col·laboració de Lluís Marmi i Jordi Sort. A les 19.30 h, a la plaça de bous, concurs de retalladors. Tot seguit, corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. A les 22 h, sortida des de la plaça de la Fira fins a la plaça del Vall, de la cercavila nocturna de gegants. A les 22.30 h, a la plaça del Vall, concert-sopar de DFTAstonBirras, amb les actuacions dels grups Cronopios Band i Overdose Band. En cas de pluja, al pavelló. A les 23.30 h, al passeig de la Fira, ball amb l’Orquestra Mediterrània. En cas de pluja, al casal cívic. Diumenge, a les 10 h, a la plaça de la Fira de Dalt, plantada de gegants. A les 11 h, ofici solemne en honor del Sant Nom de Maria. Cantarà la Coral Cardonina sota la direcció d’Ovidi Cobacho. A les 11.30 h, a la plaça de bous, trobada de bicibous amb la Penya Les Barreres. Seguidament, corre de bou infantil. A les 12.15 h, a la plaça de la Fira de Dalt, trobada de gegants amb la participació de 9 colles de fora i els gegants locals. Cercavila i ballada de gegants. A les 17.30 h, corre de bou tradicional, amb la típica cargolera, i exhibició de toreig. L’acte serà amenitzat per la Banda de Música de Cardona. A la mitja part es traurà un bou de cartró per als més petits, a càrrec de la Penya El Calaixó. A les 20.30 h, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. En cas de pluja, al casal cívic. A les 23.30 h, al passeig de la Fira, ball amb Paris La Nuit. Seguidament, concert amb Sixtus. Tot seguit, DJ amb MasterOut. En cas de pluja, al pavelló. Dilluns, a les 8 h, corre de bou pels carrers, encierro. A les 11 h, al passeig de la Fira, taller infantil, a càrrec de Juga-la. En cas de pluja, al casal cívic. A les 12 h, ofici solemne en honor a la Mare de Déu del Patrocini. Cantarà la Coral Cardonina, sota la direcció d’Ovidi Cobacho. S’interpretaran les músiques del ball de bastons i els Versets a la Mare de Déu del Patrocini. En finalitzar, l’Àliga de Cardona ballarà a l’interior del temple. A les 12.30 h, corre de bou infantil pels carrers de Cardona, amb la Penya El Calaixó. A les 13 h, al passeig de la Fira, cardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 17 h, cercavila de calaixons i desencaixonada. Seguidament, corre de bou tradicional amenitzat per la Banda de Música de Cardona i Xaranga Màgic. A continuació, sardanes amb la Cobla Vents de Riella. A les 23.30 h, al pavelló, concert amb Nova Saturno, i tot seguit ball amb la Nova Saturno. Dimarts, a les 11 h, missa solemne en sufragi dels difunts de la parròquia. L’Àliga de Cardona ballarà a la plaça Mercat i seguidament, retorn de la imatge de la Mare de Déu a la capella de l’Hospital, acompanyada de la Banda de Música de Cardona, dels nens del Ball de bastons i autoritats. A les 13.15 h, acte de commemoració de la Diada al monument de l’Onze de Setembre. Encesa de la flama de la resistència catalana custodiada per Cardona. Sortida en comitiva cap al castell, on es farà l’ofrena floral al baluard de Sant Llorenç, en memòria dels defensors del castell en la Guerra de Successió (1711); lectura del manifest a càrrec d’Anna Pujol i Clotet, alumna de l’Escola Vedruna. Interpretació del cant d’Els segadors, a càrrec de la Coral Cardonina. A les 13.30 h, al passeig de la Fira, vermut electrònic amb Music-On. A les 17 h, tarda infantil amb Penya La Corneta. En cas de pluja, al pavelló. A les 19 h, a l’auditori Valentí Fuster, espectacle teatral Estoy madurando, amb Guillem Estadella. Entrades: 7 euros. A la venda a www.entrades.cardonaturisme.cat. A les 22 h, a la plaça de bous, concert de la Banda de Música de Cardona. En cas de pluja, al pavelló. A les 23.30 h, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual. Dimecres, a les 12 h, al monument de l’Onze de Setembre: ofrena floral, discurs institucional, interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya a càrrec de la Cobla Principal d’Olot i la Coral Cardonina. Galeig dels Trabucaires de Sant Ramon de Cardona. Tot seguit, al passeig de la Fira, sardanes amb la Cobla Principal d’Olot. Dijous, a les 20.30 h, i divendres i dissabte, a les 22.15 h, corre de bou popular amb vaquetes.

Cercs

Festa Major de la Rodonella. Divendres, a les 21 h, sopar a càrrec del restaurant Cal Joan. Preu: 15 euros; i 8 euros per als menors de 8 anys. Venda de tiquets a Perruqueria Gemma i Estanc Sant Jordi. En acabar, espectacle del Mag Marín. Dissabte, a les 12 h, remullada amb guerra d’aigua i festa de l’escuma. A les 16 h, festa de confeti infantil, pintacares i inflables. A les 18 h, Circ de Jocs en família. A les 22 h, nit de versions amb Red Shoes. Tot seguit, Divertimento Show. Durant tot el dia, gastronomia al carrer. Diumenge, a les 10 h, xocolatada. A les 11 h, ofici solemne amb cantada dels goigs de la Verge de la Rodonella. A les 12 h, concert-vermut amenitzat per Mel’s i inflables de Divertimento.

Festa Major de Sant Corneli. Divendres, a les 17 h, entrenament de tir al plat. A les 21 h, sopar de germanor a la font del Roure. Venda de tiquets anticipada al 650 19 34 72. Tot seguit, disco amb DJ Liria’s. Dissabte, a les 11.30 h, a la font del Roure, xocolatada. A les 12 h, jocs de cucanya per a petits i grans. A les 16 h, Gran Tir al Plat. A les 16.30 h, a la font del Roure, concurs de truc. A les 20 h, a la plaça Sant Romà, correfoc amb els Diables Esclata Aglans d’Avià. A les 23 h, festa remember dels anys 60, 70, 80... amb DJ Liria’s. Tot seguit, DJ Destor (Sergi Tor). Diumenge, a les 12 h, visita teatralitzada per a la colònia a càrrec de Tràfec Tetre. A les 13 h, a la font del Riure, inflables. A les 13 h, sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 13.30 h, al Museu de les Mines de Cercs, entrega de premis del 12è Concurs de Pintura Ràpida. A les 17 h, havaneres amb La Ribera Tercet i cremat de rom. Seguidament, ball amb Cafè Trio.

Coaner

Festa major. Dissabte, a les 20 h, al pla de l’Arboç, davant del santuari, vesprada de cançó amb Isidre Caro, veu i guitarra amb temes tradicionals i d’autor. Sopar sota els estels. Preu: 12 euros (adults) i 6 euros (infants). Altres activitats: venda de records i exposicióVaivens femenins. Les dones de pagès. Diumenge, a les 8.30 h, sortida simultània de la caminada des de la plaça de Sant Josep (Valls de Torroella) i des del Pla de la Font (Súria). En arribar, coca i xocolatada per a tothom. A les 10.45 h, Retalls d’història: Les dones de Coaner, a càrrec d’Ester Llobet i Fornells. A les 11 h, Goigs a la Mare de Déu i missa. A continuació, sardanes amb la Cobla Súria i concert vermut. Altres activitats: trobada de Coaners, venda de records i exposició Vaivens femenins. Les dones de pagès. Organització: Amics de Coaner i Ajuntament de Sant Mateu de Bages, amb la col·laboració de La Garriga de Castelladral.

L’Estany

Festa major. Divendres, a les 19 h, repic de campanes. A les 22 h, correfoc amb els Diables de Castellterçol. En acabar, al Cine, xaranga Los Labradores i DJ’s Ralphies. Dissabte, a les 8.30 h, al Cine, campionat de botifarra Memorial Llorenç Sentias i Font. A les 10 h, al Cine, parxís i dòmino. A les 10 h, dibuixada popular per a totes les edats. Cal anar a buscar al full de dibuix a la Casa de Cultura. A les 12 h, a la pista Vella, Holi Festival Confiteru Estanyenc. A les 17 h, al Cine, Playback. Entrades: 3 euros, a beenfici de la Festa de la Gent Gran. En acabar, a l’aparcament, berenar. A les 19.30 h, a l’església, concert Itineraris musicals per Amèrica i Europa, música per a flauta i clarineta c àrrec de Leonardo de Armas i Pablo Ramírez. A les 22 h, al Cine, havaneres i rom cremat amb Cavall Bernat. A les 00 h, DJ Pere. Diumenge, a les 12 h, missa solemne. En acabar, a la plaça del Monestir, pregó a càrrec de Gemma Farràs Prat, reconeixement a Manel Almodóvar Salvat, farmacèutic de l’Estany; i vermut popular. A les 18 h, al Cine, ball amb Pa d’Àngel. Dilluns, a les 11 h, missa dels dibuts. A les 17 h, al Cine, ball de confeti i berenar infantil. Dimarts, a les 10 h, a la pista Vella, campionat de botxes. A les 19.30 h, baixada de torxes amb sortida des de la plaça del Monestir i cap al Puig de la Caritat. Després, botifarrada popular. Preu: 3 euros. Dimecres, a les 11 h, a l’aparcament de l’ajuntament, espectacle Soliloqui, de Ton Muntaner. Per a totes les edats. Després, vermut.

Manresa

Festa Major de Viladordis. Dissabte, a les 18 h, tallers per a infants a càrrec de Hans Bösch: Invasió d’extraterrestres a Viladordis. A les 21 h, botifarrada popular. A les 22 h, ball de festa major amb Raül. Entrada gratuïta. Reserves de taules: 679 533 727. Diumenge, a les 13 h, concert de la banda de la Unió Musical del Bages i vermut popular.

Agulla Market. Dissabte i diumenge, d’11 a 00 h, al parc de l’Agulla. Cinquena edició del mercat de moda i gastronomia, amb food trucks, carpes amb roba, complements..., zona infantil, concerts, màgia... Organització: El Berenador i Events & Co.

Navarcles

Mercat de Puces. Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d’intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Olesa de Montserrat

La Festa dels Miquelets. Dissabte, a les 9 h, al carrer Salvador Casas, plaça de les Fonts, carrer Alfons Sala i plaça de la Sardana, mercat barroc, ambientat a inicis del segle XVIII i amb mostra d’oficis. A les 10.30 h, inscripcions i sortida des de la plaça de les Fonts de la visita guiada per l’Olesa de 1714, a càrrec de l’Arrel Acció Cultural. Places limitades. Inscripcions fins a les 10.15 h. A les 11 h, al parc municipal, gimcana infantil Troba el Miquelet. Inscripcions a partir de les 10.30 h. A les 12 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay, concentració d’associacions de recreació, ofrena floral al Memorial 158, pels soldats austriacistes morts a Olesa. A les 18.30 h, a Cal Candi, seguici de les tropes fins al camp de batalla, amb batalla i captura del Capitán Maria. Tot seguit, La justícia del poble, passejada entre els crits fins a la plaça Nova, lectura del memorial de crims i execució. En acabar, Catalunya a Ultrança!, a la parròquia, recreació del Consell de Guerra que va tenir lloc entre el 20 i el 21 d’agost del 1714. A les 21.30 h, al parc municipal, sopar popular. Places limitades. Venda de tiquets, al matí, a la plaça de les Fonts. Tot seguit, concert i ball amb el grup La Sonsoni. Diumenge, a les 9 h, al carrer Salvador Casas, plaça de les Fonts, carrer Alfons Sala i plaça de la Sardana, mercat barroc, ambientat a inicis del segle XVIII i amb mostra d’oficis. A les 10.30 h, inscripcions i sortida des de la plaça de les Fonts de la visita guiada per l’Olesa de 1714, a càrrec de l’Arrel Acció Cultural. Places limitades. Inscripcions fins a les 10.15 h. Al llarg del matí, música de carrer a càrrec del grup Filibusters. A les 11 h, al parc municipal, La Pedregada, taller de construcció de bombardes de farina i batalla final.

Sallent

Festa major. Divendres, a les 20 h, a la sala Vilà i Valentí, inauguració de l’exposició d’artistes locals. Organització: Cercle Artístic Sallentí. A les 20 h, a la sala Vilà i Valentí, inauguració de la 62a exposició filatènica i 36a exposició filatèlica infantil-juvenil. Organització: Sallent filatèlic. A les 21 h, a la plaça de la Vila, pregó a càrrec del músic i fuster sallentí Jaume Riu, amb The River Troupe Gospel Sallent. A les 23 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, ball amb Xarop de Nit. A les 00 h, a la plaça de la Pau, sessió DJ. Dissabte, a les 8.30 h, a les instal·lacions del club de tennir, torneig de pàdel masculí. A les 10 h, 7a competició de canoes al riu, amb l’actuació de la Batukolla de l’escola de música Cal Moliner. A partir de 6 anys. Inscripcions a l’ajuntament, Martí Esports i pavelló municipal. A les 12.30 h, al Pont Nou/Muralla, 6è concurs de paelles, amb les actuacions de la Batukolla de l’escola de música Cal Moliner i Anaïs Vila & Pantaleó. Inscripcions a l’ajuntament. A les 12 h, al centre de cultura Joan Puig i Elías, inauguració de l’exposició de fotografia i entrega de trofeus del concurs d’Enramades nacional i social. Organització: Foto Club Salent. A les 20 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, concert de l’orquestra Metropol. A les 22.30 h, ball amb l’orquestra Metropol. A les 00 i a les 01.30 h (doble sessió), a la plaça de la Pau, Frikibingo. Diumenge, a les 9.30 h, esmorzar de germanor de la Societat Ocellaire de Sallent i entrega de premis. A les 10 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, animació de ball country a càrrec de l’associació Country Sallent. De 10 a 13 h, a la pista poliesportiva, La Diferent Tips-BMX: exhibició de salts de BMX, gimcana en bici i curs de tècnica de BMX. Inscripcions a l’ajuntament. Organització: La Diferent. Sorteig de regals i refrigeri a càrrec de Ramon Sola i Adriel (youtubers de Tips-bmx). A les 11 h, a l’escola de música, Bressonant, taller musical per a nadons de 0 a 36 mesos a càrrec de l’escola de música Cal Moliner de Sallent. A les 19 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, concert de l’orquestra Montgrins. A les 22.30 h, ball amb l’orquestra Montgrins. Dilluns, de 10 a 14 h, a la plaça Santa Maria, parc d’aigua. De 16 a 18.30 h, a la plaça Santa Maria, Humor Amarillo infantil. A les 18.30 h, espectacle insntil Xaxipiruli, a càrrec de la Sal dels Mars. A les 19.30 h, ball de confeti infantil. A les 20 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, concert amb l’orquestra Costa Brava. A les 22 h, al pont de la Concòrdia, espectacle pirotècnic amb animació audiovisual. A les 22.30 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, ball de confeti i animació audiovisual amb l’orquestra Costa Brava. Dimarts, a les 19.30 h, a la Fàbrica Vella, que celebra el segon aniversari, Ludus, espectacle de teatre d’uhmor, sense text i per a tots els públics, a càrrec de Jordi del Rio. A les 20.15 h, Imprevistos a la Fàbrica Vella, presentació de la nova temporada en clau d’humor amb Berta Portabella i Núria Adàn. A partir de les 19.30 i fins al final, servei de tapes i begudes a l’exterior a càrrec de bars sallentins; Jam Sallent, amb música en directe amb la col·laboració de Júlia Sala, Mercè Riera i tots els qui hi vulguin participar tocant (hi haurà bateria, teclat i equip de so); i Fotomatón 2n Aniversari. Dimecres, a les 9 h, al club de petanca, 2n Torneig de petanca Arreaza. A les 9.30 h, al pavelló, 15è Torneig de bàsquet 3x3. Organització: AE Sallent. A les 9.30 h, a la plaça de la Pau, Body Art a càrrec d’Espai Salut. A les 10.30 h, a la plaça de la Pau, Ioga Kids a càrrec d’Espai Salut. A les 11 h, al parc Pere Sallés, acte institucional de l’11 de Setembre, amb autoritats, Coral Nova Harmonia, Esbart Vila de Sallent, escola municipal de música Cal Moliner i Bastoners de Sallent. A les 11.30 h, al passeig 1 d’Octubre de 2017, ball de gegants i nans amb la Cobla Camps. A les 12 h, audició de sardanes amb la Cobla Camps. Organització: Colla Dansaires Sallentins. A els 21 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, espectacle El show de la gent gran.

La Fumera. Divendres, a les 14 h, a les places de les colles, El dinar del Temperi. A les 16.30 h, La Llista Negra, homenatge amb objectes curiosos, fotos esbojarrades i entrebancs col·lectius. A les 18.30 h, El Temperi. A les 20 h, a Cal Teia, Ball de les Treballadores. A les 20.15 h, recompte de la Llista Negra. A les 21 h, al Pati, espectacle de fotografia i dansa Parèntesis, a càrrec de Mònica Vergés i Marc Antoni Gonzàlez. A les 21.30 h, al Magatzem, Moon Vision. A les 23 h, a Cal Teia, Kwame Ghana Highlife, El Diluvi, The Targarians i PD Barraca. A les 00 h, al Magatzem, DJ Sonido Riembauet. Amb les actuacions dels Bastoners de Sallent i les Bruixes de Sallent amb la Tradibanda. Dissabte, 9è aniversari de l’Ateneu Popular Rocaus. A les 11 h, a la plaça Joan Vilaseca, taller de bombolles, jocs esportius i cooperatius, rocòdrom. A les 12.30 h, al Magatzem, vermut amb DJ Raimon & Piltra. A les 14 h, a la plaça Joan Vilaseca, dinar popular. Preu: 12 euros; i 10 euros per als socis de l’Ateneu Popular Rocaus. Reserves a l’Ateneu o enviant un missatge al 684 455 024. Tot seguit, sobretaula amb Mateolika, humor i cançó protesta. A les 17 h, Ser bascu no és fàcil, eh! També amb versió per a xics. A les 19 h, concurs de truites amb la tribu Quins ous!. A les 19 h, al Pati, Cultura del vi: tast de vins de proximitat. Preu: 5 euros. Venda a El Pati els dies previs. Places limitades. A les 20 h, a Cal Teia, concert de Xics’n’Roll, espectacle familiar que presenta els clàssics de la història del rock. A les 20.30 h, al Pati, concert de Projecte Astrolabi, nou projecte del guitarrista viguetà Guillem Plana. A les 21.15 h, al Magatzem, concert d’Eduard Gener, cantant i pianista de Solsona, que ha publicat el seu tercer disc Vitamina D. A les 22.30 h, a Cal Teia, Suaia eta ama rebel, Tribade, Vizuri i PD Limón y Sal. Amb les actuacions dels Nans de Sallent i les Treballadores amb la Tradibanda. A les 00 h, al Magatzem, Dubix Sel-Hector. Diumenge, a les 10.30 h, a Cal Teia, matinal de cultura popular amb Salbatzaile Dantza Taldea (Bilbao), Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages, Esbart Vila de Sallent, Gegants i Nans de Sallent, Bastoners de Sallent, el Maqui, la Joana La Negra i Les Treballadores amb música en directe de la Tradibanda. A les 12 h, al Magatzem, vermut amb DJ Xavi M, que presentarà el projecte Dones, una sel·lecció musical amb la dona com a única protagonista. A les 17 h, La Carretada, cursa de carretons pel centre del poble. Tot seguit, tradicional Sifonada amb la Xarànga Màgic a la plaça Joan Vilaseca. A les 19 h, al Pati, Trivial de Sallent. A les 19.30 h, a Cal Teia, teatre a càrrec de les Fumeres Teatreres amb Les noies del calendari, versió adaptada de l’obra original del Tim Firth. A les 20.15 h, a Cal Teia, concert d’El Pont d’Arcalís (música i la cançó tradicional dels Pirineus. A les 21.30 h, al Magatzem, Corcs-Drum & Organ. A les 23 h, a Cal Teia, ball de confeti amb La Fumera Allstars, sardanes amb la Cobla Berga Jove i DJ Eri.K. Amb les actuacions del Maqui i la Joana la Negra amb la Tradibanda. Dilluns, a les 17 h, a la Carbonera, jocs del món, jocs gegants i taller de dansa urbana amb Nàdia Pessarrodona. A les 19 h, a Cal Teia, recompte del Geocaching. A les 19.30 h, La Fumerada, estrena de la nova cançó de La Fumerada i brindis popular de Rovellat!, amb l’actuació de les Treballadores. Tot seguit, piromusical a càrrec de la pirotècnia Prat Vivancos ESSAELA i penjada de la bandera de la colla guanyadora al balcó de l’ajuntament. A les 21 h, al Magatzem, sopar de relleus. A les 21.30 h, concert de Mercè & Ferran, versions indie i pop/rock en acústic. A les 22 h, fi de festa amb PD Danilsan.

Sant Julià de Cerdanyola

Festa major. Divendres a les 17 h, al centre cívic, curs de cuina. A les 21 h, davant del local social, sopar popular d’inauguració de la festa major. Preu: 8 euros. Venda de tiquets al bar la Marieta, Cal Ton i el bar de la piscina. A els 00 h, festeta a l’ajuntament amb La Brama. Dissabte, a les 10 h, fira d’artesania. A les 12.15 h, ofici solemne. A les 13 h, a la plaça de l’Església, sardanes. A les 15 h, concurs de botifarra. A les 19.30 h, correbar amb activitats per tot el poble. A les 22 h, al local social, ball amb Raimon Músic. A les 22 h, a la pista poliesportiva, arribada del correbar. Tot seguit, de 22 a 00 h, PD Adri. De 00 a 02 h, Kiwi & La Tropikal BAnd. De 02 a 04 h, Bossonaya. De 04 a 06 h, Dj Morde. Diumenge, a les 10.30 h, davant de l’ajuntament, cursa popular. A les 10.30 h, a l’ermita de les Esposes, missa. A les 12 h, cercavila amb els gegants del poble. En acabar, a la plaça de l’Església, vemut musical amb Laura Luceño, Natàlia Urbieta i Andru Martí. A les 16 h, a la pista poliesportiva, jocs de cucanya i inflables. A les 19 h, al local social, teatre amb Munt d’Arts. Dimecres, a les 9 h, pujada al Forcat i imposició de la senyera. En baixar, a la plaça de l’Església, xocolatada.

Sant Vicenç de Castellet

Aplec de Castellet. Diumenge, tot el dia, al pla de Castellet. Amb arrossada popular. Preu: 10 euros. Venda anticipada de tiquets a llibreria Clavé i pastisseria Can Postres. Organització: Colla de Geganters, regidoria de Cultura.

Solsona

Festa major. Divendres, a les 18.30 h, a la plaça del Camp, concert familiar a càrrec d’El Pot Petit. A les 19 h, a la plaça de Ramon Llumà, presentació dels actes del centenari de l’Orfeó Nova Solsona. A les 20.30 h, a la plaça del Consell Comarcal,assaig general dels ballets de la festa major. Organització: Agrupació de Geganters de Solsona. Dissabte, a les 10.30 h, a la catedral, repic de campanes. A les 12 h, des del balcó de l’Ajuntament, inici de la festa major amb una trabucada a càrrec del trabucaire Josep Vendrell i Miralles, tronada a la plaça Major i salutació de David Rodríguez, alcalde de Solsona. Sortint de la casa consistorial, passacarrers amb els gegants, bou, mulassa, drac, àliga, nans i óssos, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i el pregoner. A les 16.30 h, a la plaça de Sant Joan, acte de comiat i proclamació de la pubilla, la donzella, l’hereu i el fadrí de la ciutat de Solsona 2019. Organització: Associació del Pubillatge Solsoní. A les 20.15 h, a la catedral, repic de campanes per anunciar el cant de la Salve. Baixada de la corporació municipal des de l’ajuntament cap a la catedral, acompanyada per la pubilla i la donzella d’honor, l’hereu i el fadrí de Solsona del 2018, la pubilla i l’hereu de Catalunya, el ball de bastons i l’Orquestra Patinfanjàs. A les 20.45 h, a la capella del Claustre, cant de la Salve, interpretat per l’Orfeó Nova Solsona. A les 21.45 h, l·luminació de carrers amb teieres i, al pati de l’escola Arrels II (escoles professionals), castell de focs presidit per la comitiva procedent de la catedral. A les 22.30 h, al Teatre Comarcal, representació de la comèdia Negre fosc foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre. A les 23 h, a la plaça de Sant Joan, concert d’havaneres del grup Les Anxovetes, i rom cremat. En cas de pluja, a la sala polivalent. A les 23 h, a la plaça del Camp, ball jove amb Marc Anglarill. Organització: Joventut Solsonina. A les 01 h, a la plaça del Camp, concert jove amb Koers i Hey! Pachucos. Organització: Joventut Solsonina. En cas de pluja, a la sala polivalent. Diumenge, a les 9 h, a la capella del Claustre, missa cantada per l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. A les 9.30 h, seguint les muralles antigues, circumval·lació de la ciutat amb els tirs dels trabucaires. A les 10.45 h, des de l’ajuntament, baixada cap a la catedral de la corporació municipal, presidida per Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura, i acompanyada per la pubilla i l’hereu de Catalunya, la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de Solsona del 2019, així com altres representants del pubillatge de títol nacional i de la Catalunya Central, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva. A les 11 h, missa concelebrada, presidida per Xavier Novell, bisbe de Solsona. Tot seguit, a la plaça Major, salutació de la pubilla i l’hereu de Solsona 2019, acompanyats de la donzella d’honor i el fadrí, i ballets tradicionals. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels óssos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants. A continuació, a la plaça Major, tronada preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles. A les 18.15 h, des de l’ajuntament, baixada de la corporació municipal cap a la catedral, acompanyada per la mateixa comitiva del matí. A les 18.30 h, a la catedral i a la plaça Major, homenatge a la Mare de Déu del Claustre amb el ball de l’àliga i la cantada de goigs amb l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. Tot seguit, a la plaça Major, sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, i capta dels geganters amb els gegants joves. A les 19 h, al Teatre Comarcal, representació de la comèdia Negre foscot la vella baixa de l’hort, a càrrec de Lacetània Teatre, adaptada i dirigida per Aleix Albareda. A les 23 h, a la sala polivalent, ball amb l’Orquestra Junior’s. A les 00 h, a la Sala Xelsa, concert jove amb Itaca Band, Banda Neon i Sergi Domene. Organització: Joventut Solsonina. Dilluns, a les 9, a la capella del Claustre, missa cantada per l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. A les 9.30 h, seguint les muralles antigues, circumval·lació de la ciutat amb els tirs dels trabucaires. A les 10.45 h, des de l’ajuntament, baixada cap a la catedral de la corporació municipal, presidida per Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, i acompanyada per alcaldes de la comarca, la pubilla i l’hereu de Catalunya, la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de Solsona del 2019, així com altres representants del pubillatge de títol nacional i de la Catalunya Central, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva. A les 11 h, missa concelebrada, presidida per Xavier Novell i Gomà. Tot seguit, a la plaça Major, ballets tradiconals amb la música interpretada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A continuació, a la plaça Major, tronada preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles. De 15 h i fins al vespre, a la catedral, besamans a la Mare de Déu del Claustre. A la sagristia es podrà visitar un vitrall, donació de CaixaBank. De 15 a 20 h, 38è Concurs de Pintura Ràpida sobre Solsona i el seu entorn. A partir de les 17 h, a la plaça de Sant Pere, 9è Concurs de Músics al Carrer. Organització: Joventut Solsonina. A les 17.30 h, a la plaça de Sant Joan, concert de cobla a càrrec de La Principal de la Bisbal. A les 18 h, a la plaça de Ramon Llumà, tallers i jocs per a infants. A les 19.30 h, a la plaça Major, sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la cobla La Principal de la Bisbal. A les 22 h, al Teatre Comarcal, representació de la comèdia Negre fosc foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre. A les 22 h, a la plaça de Sant Pere, concert adolescent amb DJ Monty i Confetti Led Party d’Adolescents.cat. Organització: Consell Municipal d’Adolescents. A les 23 h, a la sala polivalent, ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal. Dimarts, de 9 a 13.30 h, 38è Concurs de Pintura Ràpida sobre Solsona i el seu entorn. A les 10 h, a la catedral, missa de difunts. A les 10 h, 40a Pujada Ciclista al Pi de la Torregassa. Concentració a les 9.30 h, a la plaça del Camp. El tret de sortida es donarà al carrer del Parc (adjacent al pati de l’escola Setelsis). Hi haurà esmorzar per a tothom i es lliurarà un diploma commemoratiu a totes les persones participants al punt d’arribada, que també serà a la plaça del Camp. Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona. A les 10.30 h, al carrer d’Antoni Gaudí i al passeig del Pare Claret, tobogan aquàtic i jocs tradicionals. A les 12 h, Descobrim la catedral i el claustre, visita guiada a la catedral de Solsona. Cal reservar a reserves@solsonaexperience.com o al 663 668 184. Organització: Solsona Experience. A les 17 h, des del passeig del Pare Claret, pujada a peu al Castellvell amb l’estelada gegant. Organització: Casal Popular La Fura. A les 17.30 h, a la torre del Castellvell, estesa de l’estelada i col·loqui sobre El català, amb la intervenció de Tomeu Martí, d’Obra Cultural Balear; Maria Plana, filòloga i membre de Som Països Catalans; i altres representants d’arreu dels Països Catalans. Hi haurà coca i xocolata per a tothom. Organització: Casal Popular La Fura. A les 17.30 h, a la plaça de Sant Joan, concert a càrrec de l’orquestra Metropol. A les 18 h, Descobrim la catedral i el claustre, visita guiada a la catedral de Solsona. Cal reservar a reserves@solsonaexperience.com o al 663 668 184. Organització: Solsona Experience. A les 19 h, al Teatre Comarcal, representació de la comèdia Negre fosc foscot la vella baixa de l’hort, adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre. A les 19.30 h, a la plaça Major, sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 21 h, a la plaça Major, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Solsona. Parlament, actuació musical, cant d’Els Segadors amb l’Orfeó Nova Solsona i galejada dels Trabucaires de Solsona. Organització: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, ANC de Solsona i Òmnium Cultural del Solsonès. A les 23 h, a la sala polivalent, ball amb l’orquestra Metropol. Dimecres, d’11 a 14 h, al passeig del Pare Claret, a l’altura del Casal de Cultura i Joventut, castells inflables per al públic infantil.