«The Sey Sisters»: Esperança i reivindicació

albert blaya sensat We were your slaves, we were your servants. Do you remember? Així diu la lletra de Years to come, una de les cançons del darrer àlbum de The Sey Sisters, Rise (2018) que ha buscat un to reivindicatiu tant a títol personal com col·lectiu. És el segon treball del trio de germanes osonenques amb arrels ghaneses, Yolanda, Kathy i Edna Sey, després de Let freedom ring. «Teníem la necessitat de reclamar el nostre a la societat. Estem poc visibilitzades», explica Kathy Sey.

Van formar-se com a grup l'any 2006, fruit de la seva passió per la música. Totes elles, juntament amb el pianista Albert Bartolomé, han cursat estudis musicals. Kathy i Yolanda s'han format en Teatre Musical a l'escola Eòlia de Barcelona i Edna i Bartolomé provenen del món musical, cursant estudis a Barcelona i Badalona, respectivament. Tot i néixer com a grup fa 13 anys, no va ser fins al 2015 que van treure el seu primer CD. «No necessitàvem tenir el nostre àlbum, vam tenir la sort de poder fer molts concerts des del principi. Però la gent ens ho va començar a demanar, i el primer treball va ser un recull de les cançons que cantàvem en directe», explica Sey.

Es mouen a cavall entre diferents estils: gospel, soul, jazz i pop. La seva és una música en constant canvi i aprenentatge ja que a més de produir-la també han col·laborat amb diferents músics. «La nostra música va començar sent gospel, però de mica en mica ens hem anat obrint a diferents corrents i estils. Participar amb altres músics ens ha fet créixer i aprendre», apunta Kathy Sey. També la seva pròpia música es forma des del debat i el canvi.«El procés creatiu és col·lectiu. Totes tres aportem idees, també l'Albert. El que teníem clar és la idea del nostre últim treball, i a partir d'aquí hem creat», explica la cantant.

Des de ben petites la música va estar present en el seu dia a dia. El seu pare és músic i tocava en una banda i la seva mare cantava en una coral. «A casa sempre hem cantat, forma part de nosaltres», remarca. La seva vessant musical ha anat acompanyada d'una autoconsciència de les seves arrels ghaneses i el món hiper globalitzat on viuen. «Al principi cantes perquè t'agrada, després també aprofites per reivindicar tot un seguit de coses que et preocupen i t'afecten.» Encara no han tocat mai a Ghana, tot i que és un dels seus somnis. «No sé si la nostra música ha arribat allà, però la nostra família ens va seguint», assegura.

The Sey Sisters participaran al musical La casa de los horrores, dirigit per Àngel Llàcer, que s'estrenarà a Barcelona el proper 10 de setembre. «És una gran producció i hem après moltíssim en tot aquest temps. Treballem amb grans professionals i, també, ens serveix com a publicitat perquè és el primer cop que participem les tres juntes en un musical», apunta Kathy Sey. Un any després de la publicació del seu dar-rer treball i amb el musical entre cella i cella, les germanes Sey continuen pensant cap a on volen tirar. «Hi ha projectes damunt la taula. Tenim clar que volem continuar fent concerts i produint els nostres temes, afirma la cantant. Amb el concert de diumenge a Manresa, les germanes Sey tancaran la gira de Rise.