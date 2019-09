Sara Roy comença un nou viatge

Està començant una nova etapa. Una més en la seva llarga trajectòria als escenaris tot i tenir, només, 22 anys. La cantautora manresana Sara Roy (1997) té clar que vol dedicar-se a la música perquè escriure cançons és, assegura, «una necessitat». Fa anys que «pica pedra» però no vol aturar-se. En el seu currículum hi ha l'experiència amb Macedònia, on va entrar a formar-ne part als 14 anys; el grup NOAH, integrat per aquelles nenes que ja havien crescut, s'havien fet amigues i van participar en el programa FactorX. I la seva tornada als escenaris, en acústic i en solitari, aixoplugada en un primer moment per Jordi Ribot.

Ara és amb el músic Jordi Pinyot («un autèntic home orquestra», riu) amb qui fa tàndem per mostrar al públic unes cançons pop que busquen nous sons i que viren cap a l'electrònica. Però amb una premissa indispensable: «transmetre». Un equilibri entre l'intimisme que la caracteritza i la força del directe. La proposta la va presentar ara fa una setmana al balcó de la plaça Josep Pla de Figueres, en el Festival Acústica, gràcies a la col·laboració entre el certamen i les Cases de la Música amb la intenció de donar veu a bandes emergents del país. I va ser, diu, «una oportunitat». Demà porta el seu repertori, format per temes seus i algunes versions d'Amy Winehouse ( Valerie) o de Katy Perry ( I Kissed a Girl), a l'escenari de la sala Stroika, en un concert inclòs en el cicle KM0 que vol presentar al públic nous valors del territori, com Sara Roy.

La cantautora, que estudia periodisme a Vic i que va deixar el ball esportiu perquè amb Macedònia es va enamorar de la música, presentarà temes «recentíssims però també de quan tenia 15 anys». Com Dia de Invierno, que ha reversionat. Una cançó que dissabte no hi faltarà al costat de l'estrena de l'optimista Todo i Tiempo. Comprondre, diu, «em fascina. És la meva manera d'expressar-me». I ho fa en català, castellà i anglès, a la guitarra i al piano, i amb uns temes que parlen sobretot de l'amor, la vitamina que «ens mou a tots».

L'objectiu de Roy és treballar els directes amb Pinyot i trepitjar escenaris mentre penja els seus temes a Spotify. I ho vol fer sense pressa però sense pausa.