Festa Major de Solsona 2019: guia per no perdre't cap acte

DISSABTE 7 DE SETEMBRE

10.30 h. Repic de campanes.

12.00 h. La salutació de l'alcalde i el tro precediran la tronada a la plaça Major. Després, cercavila amb els gegants, el bou, la mulassa, el drac, l'àliga, els nans i els óssos, amb l'orquestra Patinfanjàs i el pregoner.

16.30 h. Acte de comiat de la pubilla, l'hereu, les dames d'honor i els fadrins, i proclamació dels successors, a la plaça Sant Joan.

20.15 h. Repic de campanes per anunciar el cant de la Salve. A continuació, baixada de la corporació municipal des de l'ajuntament fins a la catedral, amb pubilles i hereus, el ball de bastons i l'orquestra Patinfajàs.

21.45h. Il·luminació de carrers amb teieres i castell de focs, al pati de l'escola Arrels II.

22.30 h. Concert a càrrec de la Quinta del Barrio, a la plaça de Sant Pere.

22.30 h. Teatre amb la representació de la comèdia «Negre fosc foscot la vella baixa de l'hort», adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre. Al Teatre Comarcal.

23.00 h. Concert d'havaneres amb Les Anxovetes i rom cremat, a la plaça Sant Joan.

23.00 h. Ball jove amb Marc Anglarill, a la plaça del Camp.

01.00 h. Concert jove amb Koers i Hey!Pachucos, a la plaça del Camp.

DIUMENGE 8 DE SETEMBRE

09.00 h. Missa a la capella del claustre, cantada per l'Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per mossèn Jordi Orobitg.

09.30 h. Tirs dels trabucaires seguint les muralles anti-gues.

10.45 h. Baixada des de l'ajuntament a la catedral de la corporació municipal, presidida per la consellera de Cultura, M. Àngela Vilallonga, amb l'orquestra Patinfanjàs, les pubilles, els hereus, i els trabucaires, els gegants i altres elements de la imatgeria festiva.

11.00 h. Missa presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell. Tot seguit, a la plaça Major, salutació de la pubilla i l'hereu i ballets tradicionals. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels óssos, els cavallets, el drac, els nans, amb ball de bastons, l'àliga i els gegants. A continuació, tronada a la plaça Major i esclat dels mascles.

17.00 h. Partit de futbol entre el CF Solsona i el Borges Blanques, al camp de futbol municipal.

18.15 h. Baixada de la comitiva des de l'ajuntament fins a la catedral.

18.30 h. Homenatge a la Mare de Déu del Claustre amb el ball de l'àliga i la cantada de goigs amb l'Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, a la catedral i a la plaça Major. En-guany el pendonista és Enric Pensí Herrero. Tot seguit, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, i capta dels geganters amb els gegants joves.

19.00 h. Teatre al Teatre Comarcal amb la representació de la comèdia «Negre fosc foscot la vella baixa de l'hort», adaptada i dirigida per Aleix Albareda, a càrrec de Lacetània Teatre.

23.00 h. Ball de festa major amb l'orquestra Junior's, a la Sala Polivalent.

00.00 h. Concert jove amb Itaca Band, Banda Neon i Sergi Domene, a la Sala Xelsa.

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

09.00 h. Missa cantada per l'Escolania i la Capella de Música Mare de Déu del Claustre, i presidida per mossèn Joan Casals.

09.30 h. Tirs dels trabucaires seguint les muralles antigues. 10.45 h. Baixada des de l'ajuntament a la catedral de la corporació municipal, presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra, amb l'orquestra Patinfanjàs, pubilles, hereus, els trabucaires, els gegants i altres elements de la imatgeria festiva.

11.00 h. Missa presidida pel bisbe de Solsona, Xavier Novell. Tot seguit, a la plaça Major, ballets tradicionals amb la música interpretada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A continuació, tronada a la plaça Major i esclat dels mascles.

15.00 h. Fins al vespre, besamans a la Mare de Déu del Claustre, a la catedral. A la sagristia es podrà visitar un vitrall, donació de CaixaBank.

15.00 h. Fins a les 8 del vespre, concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn.

17.00 h. Concurs de músics al carrer, a la plaça de Sant Pere.

17.30 h. Concert de cobla a càrrec de La Principal de la Bisbal, a la plaça Sant Joan.

18.00 h. Tallers i jocs per a infants, a la plaça Ramon Llumà.

19.30 h. Sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la cobla La Principal de la Bisbal, a la plaça Major.

22.00 h. Representació de la comèdia «Negre fosc foscot la vella baixa de l'hort», al Teatre Comarcal. Obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, de Lacetània Teatre.

22.00 h. Concert adolescent amb DJ Monty i Confetti Led Party d'Adolescents.cat, a la plaça de Sant Pere.

23.00 h. Ball amb l'orquestra La Principal de la Bisbal, a la Sala Polivalent.

DIMARTS 10 DE SETEMBRE

09.00 h. Fins a 2/4 de 2, concurs de pintura ràpida sobre Solsona i el seu entorn.

10.00 h. Missa de difunts, a la catedral.

10.00 h. Pujada ciclista al Pi de la Torregassa, concentració a 2/4 de 10 a la plaça del Camp. Hi haurà esmorzar per a tothom i es lliurarà un diploma commemoratiu a tots els participants.

10.30 h. Tobogan aquàtic i jocs tradicionals, al carrer d'Antoni Gaudí i al passeig del Pare Claret.

12.00 h. «Descobrim la Catedral i el Claustre», visita gui-ada a la catedral de Solsona. reserves@solsonaexperience.com

17.00 h. Pujada a peu al Castellvell, amb estelada gegant. Punt de partida al passeig Pare Claret.

17.30 h. Estesa de l'estelada a la torre del Castellvell i col·loqui d' «El català», amb la intervenció de Tomeu Martí, d'Obra Cultural Balear; Maria Plana, filòloga i membre de Som Països Catalans, i altres representants d'arreu dels Països Catalans.

17.30 h. Concert amb l'orquestra Metropol, a la plaça Sant Joan.

18.00 h. «Descobrim la Catedral i el Claustre», visita gui-ada a la catedral de Solsona.

reserves@solsonaexperience.com

19.00 h. Representació de la comèdia «Negre fosc foscot la vella baixa de l'hort», al Teatre Comarcal. Obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, de Lacetània Teatre.

19.30 h. Sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, a la plaça Major.

21.00 h. Acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Solsona, a la plaça Major. Parlament, actuació musical, cant d'Els Segadors amb l'Orfeó Nova Solsona, i galejada dels Trabucaires de Solsona.

23.00 h. Ball amb l'orquestra Metropol, a la Sala Polivalent.

MÉS ACTIVITATS D'AGENDA

Dimecres 11 de setembre. D'11 del matí a 2 del migdia, castells inflables per al públic infantil al passeig Pare Claret, a l'altura del Casal de Cultura.

Dissabte 14 de setembre. A les 6 de la tarda, concurs de sardanes de la Terra Ferma, a la plaça del Camp. I a les 10 de la nit, representació de la comèdia «Negre fosc foscot la vella baixa de l'hort», al Teatre Comarcal. Obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, de Lacetània Teatre.

Diumenge 15 de setembre. A les 7 de la tarda, representació de la comèdia «Negre fosc foscot la vella baixa de l'hort», al Teatre Comarcal. Obra adaptada i dirigida per Aleix Albareda, de Lacetània Teatre.

Divendres 20 de setembre. A les 8 del vespre, a la sala de plens de l'ajuntament, lliurament de premis del concurs de flors als balcons; del concurs de pintura ràpida; i del concurs de fotografia de la festa major. A més, es farà entrega de records als infants que participen al ball de bastons i els cavallets.