Una oferta musical diversa per als joves solsonins a les nits de festa

RICARD MONSÓ | SOLSONA Per als solsonins la festa major significa tradició, cultura popular, devoció religiosa, àpats familiars on la família es reuneix davant de plats exquisits, retrobament... però també festa i gresca. I la música és l'ingredient indispensable en qualsevol festa major que es preui de ser la festa grossa.

Com cada any, els organitzadors de la festa han programat activitats musicals per a tots els gustos i edats. La música adreçada als joves de Solsona no és una excepció, tot al contrari; i els concerts adreçats a aquesta franja d'edat són organitzats per Joventut Solsonina, encara que amb el patrocini de l'Ajuntament de Solsona.

El proper dissabte, a partir de les 11 de la nit i a la plaça del Camp, el cantant solsoní Marc Anglarill mostrarà la seva faceta de dinamitzador i animador de festes. Més tard, i al mateix espai, els grups Koers Reggae Band i Hey! Pachucos protagonitzaran el concert jove. Els primers són una banda lleidatana liderada per un nigerià que barreja el reggae amb el dub, el pop i el rock; i presentaran a Solsona el seu treball Unbroken. Per la seva banda, Hey! Pachucos oferirà versions de clàssics del rock i temes d'actualitat amb una destacada escenografia on no falta l'humor.

La sala Xelsa serà l'escenari del concert de la matinada de diumenge a dilluns. Hi actuaran Itaca Band, que presentarà el seu disc La lengua de los pájaros; Banda Neon, amb la seva música ballable; i el DJ i locutor de Flaix FM Sergi Domene.

I dilluns, a partir de les 10 de la nit, a la plaça de Sant Pere, actuaran el discjòquei solsoní DJ Monty i Confetti Led Party d'Adolescents.cat, amb els seus DJ al capdavant.

Consulta el programa d'actes clicant aquí