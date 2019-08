Actes d'oci per a totes les edats a Artés

Els nens i nenes podran gaudir de diferents espectacles infantils com ara el de confeti «Un xic de rock and roll & pop» de dilluns a la tarda arxiu aj. artés

anna costa | MANRESA Artés arrenca aquest divendres cinc dies de festa grossa amb música, cultura popular i oci per a tots els públics. «La programació està pensada perquè petits i grans gaudeixin de la festa major, surtin al carrer i s'ho passin bé. Que tothom se'n senti partícip i hi trobi el seu lloc», remarca la regidora de Festes d'Artés, Elisabet Carracedo.

Els més petits es podran remullar a la festa de l'aigua i l'escuma i presenciar espectacles infantils com l'hora del conte o la festa de confeti «Un xic de rock and roll & pop». El jovent vibrarà amb els concerts de nit de Roba Estesa, JoKB, Blúversions, Mortimers, Skyland i la Banda del Coche Rojo, entre d'altres, i amb propostes com ara la gimcana marrana. I el públic adult gaudirà de balls i actuacions i del concurs de paelles, entre d'altres.

Uns i altres no es perdran els actes tradicionals i de cultura popular com les sardanes, les havaneres, l'actuació castellera o la cercavila i ballada de gegants. I tampoc no passaran per alt les propostes esportives que s'organitzen aquests dies: partit de futbol, zumba, sortida amb BTT, 3x3 de bàsquet, cursa de cavalls, torneig de tennis. Com a novetat, es farà un ral·licròs amb cotxes RC: «Un espectacle que val molt la pena. Se'n va fer una prova pilot fa dos any i aquest any recuperem aquesta activitat, amb la presència de grans especialistes d'aquesta disciplina», explica Carracedo. (Vegeu actes detallats aquí).Un acte que s'ha incorporat a última hora coincidint amb la festa major és la presentació del vehicle de l'ADF d'Artés, Calders i Monistrol de Calders. L'acte es farà dissabte a les 12 del migdia al Sindicat.

L'activitat musical i lúdica de la Festa Major d'Artés es desenvolupa majoritàriament en tres espais: el passeig Diagonal, el parc de Can Cruselles i el complex de Cal Sitges, on com l'any passat hi haurà la zona de food-trucks, amb menjar i beure per maridar amb música i propostes com la fira del disc i el col·leccionisme o un taller de percussió. «L'oferta és variada i atractiva per a tots els públics. Esperem que l'assistència i la participació sigui alta, malgrat que enguany la Festa Major d'Artés s'escau com la de Manresa», apunta Carracedo.