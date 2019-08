Tràfec Teatre, aquí i ara

Durant els tres propers dissabtes la plaça del Forn de Berga tornarà a omplir-se de teatre amb la segona edició de la mostra d'arts escèniques El Forn, impulsada per l'àrea de Cultura del consistori berguedà i les entitats teatrals locals, amb l'objectiu de recuperar l'essència dels primers festivals de teatre a la ciutat, entre la dècada dels 70 i 80. La primera cita serà demà, dissabte (22 hores) amb una nova proposta de Tràfec Teatre i s'allargarà fins el 7 de setembre amb tres obres més.

La companyia de teatre gestual berguedana obrirà el cicle amb un espectacle d'estrena per mostrar al públic algunes situacions protagonitzades per personatges que es troben en un moment i un lloc concret, en aquest cas a la plaça del Forn de la capital berguedana. In situ (Incito) és el títol de la «performance», tal com ho ha definit la directora de Tràfec Teatre, Lydia Canals. «Som aquí i ara, a punt per tot», aquesta és la idea de l'espectacle, diu, que «trenca força amb el que hem presentat darrerament, que tenia molta més profunditat». En aquest sentit, Canals ha avançat que es tracta d'una obra de creació pròpia «molt fresca i immediata, on hi pot passar de tot». Els espectadors més tímids i reservats, però, «no cal que pateixin», avisa. «El públic no hi participarà directament, simplement com a espectador». Això sí, com d'altres vegades, ho faran d'una manera molt propera. Els actors se situaran al centre del cercle de cadires. «Tots els espectadors estaran a primera fila, d'aquesta manera tots gaudirem més, actors i públic», ha dit. Lydia Canals estarà acompanyada d'Iris Hinojosa, Pep Mollar, Gerard Vilardaga, Carlos Carbajo, Montse Grifoll i Mon Sánchez.

Moment àlgid de l'entitat

In situ arriba en un dels moments més àlgids dels trenta anys de la companyia berguedana, enmig de la preparació d'una petita gira internacional amb un els seus darrers projectes Assaig T4. Després d'haver actuat a diversos festivals de renom, aquesta tardor viatjaran a Lituània, Bolonya, i a Trento, a banda de passar pel Kursaal de Manresa. La companyia necessita recursos per poder realitzar amb tranquil·litat aquestes sortides i continuar amb la seva activitat. És per això que Canals espera que la platea improvisada de la plaça del Forn s'ompli aquest dissabte. En aquest cas, l'entrada tindrà un cost de 8 euros i tots els beneficis aniran destinats directament a finançar els projectes i viatges que Tràfec Teatre té planificats per als propers mesos. «Som una entitat petita i sense ànim de lucre, i intentem fer tots els esforços per no parar, però costa molt a nivell econòmic. Encara que un cop siguem a les ciutats on actuem, tenim les despeses més o menys pagades, els viatges i el trasllat de l'escenografia van a càrrec nostre, i és força car», recorda.

Les entrades es poden comprar de manera anticipada a la Joieria Canals o bé una hora abans de l'inici de la funció a l'accés de la plaça del Forn pel carrer de la Ciutat.

El Forn continuarà el dissabte 31 d'agost de la mà de l'Agrupació Teatral La Farsa amb l'estrena de la lectura dramatitzada de Noè al port d'Hamburg, de Joan Oliver, que incorporarà música en directe i una escenografia especial; i recuperant l'obra Punt mort de Marta Rojals. El cicle clourà el 7 de setembre amb La Delació.