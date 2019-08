Quines festes se celebren aquest dissabte?

Festa Major de Manresa

Dissabte, a les 10 h, a l'Infosèquia (parc de l'Agulla), esmorzar i visita guiada. Preu: 6 euros (consultar descomptes). Inscripcions: cvisitants@parcdelasequia.cat. De 10 a 13 h i de 17 a 20 h, al carrer Guimerà, fotografies amb la imatgeria. A les 11 h, sortida des de l'oficina de turisme de la visita guiada Manresa, Cor de Catalunya. Preu: 8 euros i 7,2 euros reduïda. Informació i reserves: 93 878 40 90 o www.manresaturisme.cat. A les 16.30 h, a la plaça Europa, inici del correaigua. A les 18.15 h, a la zona de jocs infantils del parc de l'Agulla, taller infantil i berenar. Preu: 4,5 euros. Places limitades. A les 19 h, a la plaça Sant Domènec, 11a Trobada de Bateries de Manresa. Inscripcions gratuïtes a bateriesmanresa@hotmail.com. A les 19 h, a Crist Rei, exhibició de les tècniques que utilitzen els Bombers en accidents de trànsit. A les 20 h, a la nau central de la Seu, concert de l'orquestra londinenca Ealing Youth Orquestra. Entrada amb taquilla inversa. A les 21 h, a l'Infosèquia (parc de l'Agulla), visita nocturna a la Sèquia. Preu: 10 euros (consultar descomptes). Inscripcions: cvisitants@parcdelasequia.cat. Diumenge, a les 11 h, al Museu Comarcal de Manresa, visita guiada Manresa Universal, la ciutat de Sant Ignasi. Entrades: 8 euros; i 7,20 euros reduïda. Reserves: 93 878 40 90 o www.manresaturisme.cat. A les 11 h, a la Torre Lluvià (Camí de Rajadell, s/n), visita guiada Torre Lluvià, una joia recuperada del modernisme. A partir de les 15 h, al Gimnàstic Parc, torneig del Gimnàstic Manresa. A les 18 i a les 20 h, al pati del Casino, espectacle per a públic familiar Euphoria. Dansa acrobàtica, teatre i circ a càrrec de 8 actrius de 9 a 17 anys. Entrades: 15 euros; 5 euros per als menors de 10 anys i gratuït per als menors de 3 anys. Reserves: www.euphoriaespectacle.com. A les 19 h, al Gimnàstic Parc, Trofeu Ciutat de Manresa. A les 19 h, a la plaça Sant Domènec, proclamació de la Pubilla i Hereu de Manresa amb l'actuació de Trending Covers. De 20.30 a 22 h, a la plaça Major, moscada infantil. A les 21.30 h, al parc de Puigterrà, observació de Mart, Saturn, Júpiter i la Lluna i les principals constel·lacions de l'estiu.

Festa Major Alternativa de Manresa

Dissabte, a les 20 h, a la plaça Gispert, cercatasques inaugural amb xaranga, cultura popular amb La Gatzara fot-li foc!, Batraques i actuació de la colla bastonera Manrússia Van del Pal. A les 23.30 h, a la plaça de la Música, festa amb Ponsi's DJ. Diumenge, a les 18 h, a l'Ateneu Popular la Sèquia, taller d'autodefensa feminista per a dones, lesbianes i trans (tota la informació i inscripcions a fmamanresa.cat). Durant tota la Festa Major Alternativa, Killer: El joc de l'assassí (informació i inscripcions a fmamanresa.cat) i concurs de samarretes per colles (informació i inscripcions a fmamanresa.cat).

Festa Major de Navàs

Dissabte, a les 18 h, a la residència d'avis i àvies, ball de bastoners, cascavells, nans i gegants. A continuació, a la plaça de l'Església, cercavila fins a casa de la pubilla a càrrec de la xaranga La Bandeta. A les 20 h, proclamació de la pubilla i les dames d'honor, l'hereu i els fadrins amb Quim Vila. A continuació, pregó a càrrec de Joan Coll. A les 22 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball amb Xarop de Nit. A les 23 h, a la plaça del CAP, discomòbil amb Fem Festa DJ's. A les 01.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert amb Doctor Prats i Dj Arzeet. Diumenge, a les 13 h, a la plaça de l'Església, traca valenciana i cercavila amb la Cobla Ciutat de Granollers. Tot seguit, ball de bastoners, cascavells, nans i gegants. En acabat, tres sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers. A les 20.30 h, a l'aparcament de l'Antic Cinema de la Cooperativa, espectacle Clochard, de Paco Mir, del Tricicle. A les 22 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball amb l'Orquestra Betty. A les 23 h, a la plaça del CAP, festa jove de l'escuma amb Fem Festa DJs. A les 01.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert amb Roba Estesa, La Banda del Coche Rojo, DJ Boix i Morde.

Festa Major de Casserres

Dissabte, de 8 a 10 i de 13 a 14 h, al local d'exposicions, 19è concurs de pintura ràpida: inscripcions dels artistes i segellat de teles. A les 10 h, a la piscina municipal, aigua i animació infantil amb Divertimento. A les 16 h, al local cultural, concurs de botifarra. A les 16.30 h, al camp de la Llangotera, 8a Casserres Salvatge. A les 19.30 h, a la plaça Santa Maria, sardanes a càrrec de la cobla Principal de Berga. A les 22 h, a la plaça Santa Maria, ball amb Solistes. A les 23.30 h, a la plaça de l'U d'octubre, concert amb Rúpits, Trast i DJ Joker. Diumenge, a les 12.45 h, a la plaça Santa Maria, Flipats pel teatre presenta Història de la moda (de la prehistòria als nostres temps). A les 17 h, al camp de futbol, presentació del Casserres CF. A les 19 h, a la plaça Santa Maria, ball amb l'orquestra Venus. A les 19.30 h, a la plaça de l'U d'octubre, tast gastronòmic i música amb Swite Duo. A les 22.30 h, a la plaça Santa Maria, concert amb l'orquestra Venus. A les 23.30 h, ball de gala amb l'orquestra Venus. A les 00 h, a la plaça de l'U d'octubre, concert amb Miquel del Roig i PD Yu & Salasxic.

57è Concurs internacional de gossos d'atura, Castellar de n'Hug

Dissabte i diumenge, 1a fireta d'artesans de la llana, amb estands, demostracions i tallers. Diumenge, a les 11 h, al Prat del Castell, celebració del concurs de gossos d'atura amb la participació de pastors de França, Andorra, el País Basc, el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya.

Festa Major de Castellterçol

Dissabte, 10 h, 22a Cursa Castell-Castell, memorial J. Casanovas. Després, matinal de futbol base (prebenjamí). A les 10.30 h, cursa infantil. A les 12 h, repic de campanes. A les 13 h, vermut potillot Clàudia Cabero i diferents jocs. A les 16 h, futbol femení de festa major (sènior). A les 17.30 h, cercavila de gegants i nans. A les 19 h, pregó. A partir de les 20 h, exposicions de Josep Maria Olivé i Horta, Glòria Homs Arias, Josep Vives Vila i Espai Franch. A les 20.30 h, presentació del llibre d'Assumpta Rafel. A les 22.30 h, correfoc. A les 00.30 h, concert de La Tribut i a continuació, a les 02.30 h, DJ. Diumenge, a les 8 h, 15è Torneig Open Vila de Castellterçol (golf). A les 10 h, simultània d'escacs, trabucaires i Un Món d'Art. A les 12 h, missa de festa major. A les 13 h, Dansa i Ball del Ciri de Castellterçol, amb passejada d'autoritats. A les 17 h, a la plaça Prat de la Riba, sardanes amb la cobla Jovenívola de Sabadell. A les 21 h, correfoc infantil. A les 22.30 h, projecció del migmetratge El Rostre pàl·lid, de Buster Keaton, amb música en directe interpretada per December Quintet. A els 00.30 h, concert amb Impro Folk Quintet.

Festa Major de la Coromina

Dissabte, a les 18 h, espectacle i animació infantil a càrrec de Bruixes de Cardona. A les 18 h, partit de futbol de veterans. A les 19 h, xocolata amb coca per a tothom. A les 20 h, cercavila amb els Grallers de Cardona i pregó de festes. Seguidament, gran tronada. A les 22 h, representació de l'obra Una nit a l'Afrodita, de Jordi Santasusagna, a càrrec de La Cua del Gat. A les 23 h, a l'envelat, ball amb Latin Swing i, seguidament, sessió DJ. Diumenge, a les 12 h, ofici solemne en honor a Sant Ramon Nonat i cant dels goigs. Missa cantada per la Coral Cardonina. A les 17.30 h, partit de futbol del 8è Trofeu Josep Torrents. A les 18.30 h, representació de l'obra Una nit a l'Afrodita, de Jordi Santasusagna, a càrrec de La Cua del Gat. A les 19 h, cercavila de gegants acompanyats per la Banda de Cardona. A les 20 h, audició de sardanes a càrrec de la Cobla Súria. A els 22 h, piromusical a la llera del riu a càrrec dels Amics del Piromusical i Pirotècnia Igual. A les 23 h, a l'envelat, ball a càrrec de Delay's.

Festa Major de Granera

Dissabte, a les 8.30 h, caminada popular amb una ruta per les cabanes de pastor. Parada per esmorzar. Preu: la voluntat. A les 12.30 h, Water Play i guer-ra d'aigua final. A les 18 h, xocolatada i cercavila. A les 21.30 h, a la piscina, sopar temàtic hawaià. Preu: 20 euros, i 13 euros menú infantil. Cal reservar els tiquets. A les 23 h, discomòbil amb Dj Sweet Dreams, amb sorpreses i regals. Diumenge, a les 10 h, repic de campanes. A les 13 h, al Casal, vermut popular. Preu: 3 euros. Entrega de premis i fi de festa.

Festa Major d'Igualada

Dissabte, a les 9.45 h, a la Llar del Sant Crist, Pare Vilaseca i Clínica Sant Josep, Els gegants visiten la gent gran. A les 10 h, al pavelló de les Comes, 40è Campionat de tennis taula. A les 10.30 h, a l'Ateneu Igualadí, campionat de partides ràpides d'escacs. A les 11 h, a la Penya (carrer de Sant Magí), campionat de futbolí. A les 11.30 h, trobada a la plaça del Rei Neptú, per a les visites al nou edifici de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, antiga Escola Teneria. Gratuït. Places limitades. No cal inscripció. A les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament, tirades populars de bitlles catalanes. A les 12 h, a la rambla de Sant Isidre, Fes-ta el dinar. Ho organitza: La Coll@nada. A les 16 h, al camp de futbol de les Comes, partit de rugby de festa major. A les 16 h, al camp de futbol de les Comes 2, partit de futbol de festa major. A les 18 h, al camp de futbol de les Comes, partit de futbol femení de festa major. A les 18 h, al camp de futbol de les Comes 2, 15è Trofeu Avi de festa major. A les 18 h, cercavila tradicional de la plaça Pius XII a la plaça de l'Ajuntament. En arribar, exhibició dels diferents balls i grups de foc i imatgeria, presentacions a càrrec de la Salero i la Salereta (acte amb foc). A les 19 h, a la basílica de Santa Maria, missa festiva en honor a Sant Bartomeu. A les 20 h, processió de Sant Bartomeu, amb sortida i arribada a la plaça del Bruc. La imatge de Sant Bartomeu s'entrarà a la basílica de Santa Maria, on es cantaran els goigs. L'acte es clourà amb el retorn del penó a l'ajuntament (acte amb foc). A les 20 h, al camp de futbol de les Comes 2, partit de futbol Memorial Drs. Botet, trofeu Ciutat d'Igualada. A les 21 h, al Teatre Municipal l'Ateneu, espectacle Audiència I-Real, a càrrec de la Cia. Toni Albà. Entrades: 12 euros, amb els descomptes habituals. A la venda al Punt de Difusió del carrer Garcia Fossas, a www.ticketea.com i una hora abans a la taquilla. A les 22 h, a la plaça Pius XII, sopar de Cercanit. Ho organitza: La Coll@nada. A les 22.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball amb l'orquestra New Marabú. A les 23 h, amb inici i final a la plaça Pius XII, Cercanit, el correbars que organitza La Coll@nada. De 23 a 07 h, a l'espai barraques del carrer Dr. Joan Mercader, Festival Igualada Rock City'19 amb les actuacions de The Capaces (23 h), Imperial Jade (00 h), Blowfuse (01 h), i Hamlet (02 h). A les 00 h, a la plaça de la Creu, discomòbil amb The Chanclettes. A les 00 h, a la rambla de Sant Isidre, zona PD. Ho organitza: Casal Popular d'Igualada, el Foment. A la 01.00 h, a la plaça de Cal Font, concert de Manel Fuentes i la seva banda, The Spring's Team, que fa un homenatge a Bruce Springsteen. A partir de la 01.30 h, a la plaça Pius XII, concert al territori festiu: a les 01.30 h, Sherpah; a les 03 h, Jazzwoman; i a les 05.00 h, PD's. Ho organitza: La Coll@nada. Diumenge, a les 8 h, pel nucli antic, matinades amb grups de grallers d'entitats d'Igualada i comarca. A les 9.30 h, de la rambla de Sant Isidre a la plaça del Bruc, cercavila d'anada a ofici (acte amb foc). A les 9 h, a les pistes del parc Valldaura, torneig de petanca de festa major. A les 10 h, al poliesportiu les Comes, 18è Campionat de bitlles catalanes entre clubs de Catalunya. A les 10 h, a la basílica de Santa Maria, ofici solemne en honor a Sant Bartomeu amb la participació de la Schola Cantorum. A la sortida es farà el lliurament de l'estampa de Sant Bartomeu, obra de l'artista igualadí Albert Vendrell. Seguidament, tradicionals espadats a càrrec dels Moixiganguers d'Igualada, repic de campanes i cercavila d'entrada a plaça del seguici popular (acte amb foc). A les 12.15 h, a la plaça de l'Ajuntament, inici de l'exhibició castellera amb els Moixiganguers d'Igualada, Colla Jove Xiquets de Valls i Colla Castellera Capgrossos de Mataró. A les 18 h, a la plaça Pius XII, actuacions de lluïment i balls parlats del Ball de Gitanes, Ball de Bastons d'Igualada, Ball de Cercolets d'Igualada i Ball de Pastorets d'Igualda. A les 18 h, al camp de futbol de les Comes, partit de futbol de festa major. A les 18.30 h, al carrer Sant Jordi, espectacle Back to classics, a càrrec de la Cia Planeta Trampolí (llit elàstic). Ho coordina: La Xarxa d'Igualada. A les 19.30 h, a la rambla de Sant Isidre, festa al Foment amb concert de Tres de Pego i PD fins a les 00 h. Ho organitza: Casal Popular d'Igualada, el Foment; i Associació Juvenil La Coll@nada. A les 19.30 h, des de la plaça del Bruc al carrer del Roser, retorn del sant des de la basílica de Santa Maria a l'església del Roser (acte amb foc). Ho organitza: la FESTHI. A les 20 h, al Teatre Municipal l'Ateneu, espectacle La nena dels pardals, a càrrec de la Cia. Teatre al Detall. Entrades: 5 euros; i 3 euros fins als 16 anys. A la venda al Punt de Difusió del carrer Garcia Fossas, a www.ticketea.com i una hora abans a la taquilla. A les 20 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert amb l'orquestra Metropol. A partir de les 22 h, la revetlla popular de les places. A les 22 h, a la plaça de Cal Font, concert de la jove cantautora Suu. A les 23 h, al carrer de Sant Jordi, concert Karaoke Kids de KaraokesBand. A les 00 h, a la plaça Pius XII, festa amb concerts: a les 01 h, concert d'Albercocks; a les 02.30 h, concert de Tribade; i a les 04.30 h, sessió de PD's. Ho organitza: Casal Popular d'Igualada, el Foment; i Associació Juvenil La Coll@nada. A les 00 h, a la rambla de Sant Isidre, zona country amb Country Ateneu. A les 00 h, a la plaça de la Creu, espectacle musical i humorístic amb Tapeo Sound System. A les 00 h, a la plaça de l'Ajuntament, ball amb l'orquestra Metropol. De 00 a 07 h, a l'espai barraques del carrer Dr. Joan Mercader, 8a edició del Rrrec Festival: a les 00 h, Steve Smyth & The Diablos; a les 01.30 h, Les Cruet; a les 02.45 h, Tuya; a les 04 h, Akkan. A les 00 h, a la plaça de Cal Font, xou musical Vaparir Tour de Flaixbac.

Festa de l'Estany, Puigcerdà

Dissabte, de 10 a 14 i de 15.30 a 18.30 h, a la plaça Santa Maria i Herois, parc infantil. A les 11 h, cercavila dels Gegants i Grallers de Puigcerdà pel centre de la vila. A les 11.30 h, 21a Travessa de l'Estany de Puigcerdà per a nedadors amb llicència federativa. Aquest acte s'ha suspès. A les 12 h, 34a Travessa de l'Estany de Puigcerdà oberta a tothom. Aquest acte s'ha suspès. A les 12.30 h, a la plaça Cabrinetty, festa de l'escuma. A les 17 h, sortida des de la plaça de l'Ajuntament, de la tabalada d'anunci del correfoc a càrrec de la Colla de Dimonis de Puigcerdà. A els 18 h, sortida des de la plaça de l'Ajuntament de la cercavila amb Batukant. A les 19 h, a la plaça Santa Maria, classe de zumba amb instructors d'arreu de Catalunya. a les 21.15 h, la Princesa de les Aigües i el Príncep dels Aires sortiran de la plaça Barcelona per rebre al llac la Vella de l'Estany acompanyats de l'Orchestral Harmonie Fanfàrria d'Osseja. Aniran fins a la plaça Cabrinetty, on els Amics de la Sardana ballaran una sardana. A les 23 h, sortida des de la plaça de l'Aujntament del correfoc amb la Colla de Dimonis de Puigcerdà. A les 00.30 h, a la plaça Cabrinetty, festa Saturday Night amb The Covers Band i Versión Imposible. Diumenge, a les 10 h, a l'ajuntament, rebuda d'autoritats comarcals. A les 10.30 h, inici de la desfilada de carrosses amb l'acompanyament de gegants, grallers, xaranga, músics i Bricadeira. Acabarà a la plaça Santa Maria, on tindrà lloc la salutació de la Vella de l'Estany i el lliurament de premis. A les 18.30 h, a la plaça Santa Maria, concert a càrrec de l'orquestra Swing Latino. A les 20.45 h, inici des de Coronel Molera, de la desfilada de carrosses nocturna presidica per la Vella de l'Estany i acompanyada per Batukant, Orchestral Harmonie Fanfàrria d'Osseja i Brincadeira. A les 23 h, a l'Estany, piromusical de comiat de la Vella de l'Estany. A les 23.20 h, a la plaça Santa Maria, ball amb l'orquestra Swing Latino i entrega de premis a les dues carrosses més ben il·luminades.

Festa Major de Saldes

Dissabte, a les 11 h, taller infantil. A les 16.30 h, concurs de botifarra. A les 17 h, gimcana infantil. A les 22 h, ball de festa major. A les 00 h, Saldes Sound. Diumenge, a les 16 h, concurs de truc. A les 18 h, brunch electrònic i botifarrada. A les 00 h, festa fora stocks a la piscina. Més informació: comissiofestessaldes a Instagram.

Festa Major de Santa Maria d'Oló

Dissabte, a les 10 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, gimcana d'orientació popular. Inscripcions anticipades a l'ajuntament. A les 12 h, repic de campanes a càrrec del Nanjo. Seguidament, ball d'escuma amb Dani Magik. A les 16 h, a l'Hostal Santa Maria, campionat de botifarra. A les 18 h, a la plaça Catalunya, plantada de la 33a trobada de gegants. A les 18.30 h, inici de la cercavila. A les 21.30 h, a la plaça Catalunya, sopar de festa major. Preus: 16 o 17 euros, i 8,5 euros per als infants. Venda de tiquets a l'ajuntament i a les piscines. A les 23.30 h, ball amb l'orquestra Pentagrama. A partir de les 01.30 h, al pavelló, sessió amb DJ Gioxwtf. Diumenge, a les 9 h, al camp de tir Altimires, tirada al plat. A les 11 h, als jardins de l'ajuntament, espectacle infantil amb Betu, el pallasso. A les 11 h, a l'església nova, missa solemne. A les 12.30 h, als jardins de l'ajuntament, concert amb Classixs (fusió, òpera, jazz...). A les 16.30 h, al camp de futbol Josep Sauleda, triangular d'equips veterans. A les 18.30 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, sardanes amb la cobla La Principal de Terrassa. A les 19 h, a la rotonda de Dalt les Cases, aparcada d'andròmines. A les 19.30 h, inici de la cursa d'andròmines. Entrega de premis en acabar el recorregut al Torrent Gros. A les 21.30 h, al Torrent Gros, sopar a la fresca a càrrec del Kol·lectiu Jovent d'Oló. A les 22.30 h, concert amb RuBBerSoul, que fa un viatge a l'univers dels Beatles.

Festa Major de la Seu d'Urgell

Dissabte, a les 9 h, torneig de tennis per a majors de 16 anys. A les 9 h, torneig de pàdel per a majors de 14 anys. A les 9 h, torneig de futbol 7. A les 11.30 h, Folk al Mercat, itinerari musical pels carrers del mercat. D'11 a 14 h, a la plaça Camp del Codina, Battle Royale, per totes les edats. A les 12 h, a la plaça Joan Sansa, Cremallera Teatre presenta Germans Cascalloni. A les 12.30 h, actuació del Cor Noves Veus en itinerari per les terrasses dels bars. A les 15.30 h, concurs de festa major de petanca. A les 17 h, al Parc del Secre, Cursa Roll Ski. A les 17.15 h, a la plaça dels Oms, exhibició castellera a càrrec dels Castellers de Santpedor i de la Cerdanya. A les 18 h, a la plaça Europa, plantada dels gegants i la mulassa de la 28a Trobada Gegantera. A les 19 h, cercavila de gegants, capgrossos i la mulassa amb inici a la plaça Europa i arribada a la plaça dels Oms. A les 19.45 h, a la plaça dels Oms, presentació de colles geganteres convidades i gall final. A les 21 h, a la plaça dels Oms, pregó a càrrec de Cadí La Seu, equip sènior femení del SEDIS Bàsquet. A les 22 h, sortida des de la plaça dels Oms de la ccursa d'orientació nocturna. Per a totes les edats. a les 23 h, a la plaça Camp del Codina, concerts d'Estació 67 (grup local) i Héroes de la Antártida-Tribut a Mecano. A les 00 h, a la plaça Catalunya, ball amb l'Orquestra Europa. A les 00.15 h, a l'Espai Casetes, Nit A tot gas amb Portobello, Buhos i Sixtus (grup de versions). Organització: Coordinadora de Casetes. A les 00 h, a la pista esportiva polivalent, SeuTrònic. Organització: Col·lectiu SeuTrònic. Diumenge, a les 10 h, al passeig Joan Brudieu, campionat d'escacs. A les 11 h, a la plaça Patalín, Ball Cerdà Infantil. A les 12.15 h, Ball Cerdà Geganter. A les 12.30 h, Ball Cerdà d'Adults. A les 16 h, partit de futbol del CE Ciutat La Seu. De 17.30 a 20.30 h, a la plaça Joan Sansa, El petit centre amb jocs simbòlics i sensorials. De 2 a 8 anys. De 17.30 a 20.30 h, a la plaça Joan Sansa, Espai Nadons i Jocs amb jocs simbòlics i sensorials. De 0 a 8 anys. A les 18 h, al Parc del Cadí, espectacle familiar Essències amb Pepino Pascual. A les 18.30 h, presentació FC La Seu. A les 18 h, cercavila amb Batokatú Oliana amb inici a la plaça Soldevila i arribada a la plaça dels Oms. A les 19 h, al Parc del Cadí, taller de danses portugueses amb el trio Fulano, Beltrano i Sicrano (Portugal). A les 19 h, a la plaça de les Monges, sardanes amb la Bellpuig Cobla. A les 19 h, a la plaça Patalín, exhibició karate. A les 20h, a la plaça Camp del Codina, classe de zumba. a les 20 h, a la plaça Catalunya, havaneres amb el grup Olla Barrejada. A les 20.15 h, a la sala d'actes de la Immaculada, hhomenatge de reconeixement esportistes urgellencs. A les 21 h, al Parc del Cadí, sopar i servei de barra a la Taverna Seu Folk amenitzat pel Dj. Placeta. A les 22 h, al Parc del Cadí, concerts de música tradicional amb el trio Fulano, Beltrano i Sicrano (Portugal). A les 22.30 h, a la plaça Camp del Codina, ballada i classe oberta de swing amb We Swing Pirineu. A les 23.30 h, al Parc del Cadí, concerts de ball folk amb el duet pirinenc Magari. A les 00 h, a la plaça Catalunya, ball amb l'Orquestra Acuario. A les 00 h, a l'Espai Casetes, Nit Al ralentí amb Garrapateros (Tribut a Delicuentes), Pirat's souns sistema i el grup de versions Hey Pachucos. Organització: Coordinadora de Casetes.

Festa del barri Fusteret de Súria

Dissabte, a les 21 h, botifarrada popular. A les 22 h, ball de nit amb Josep Sáez. Diumenge, a les 8 h, 10a Caminada Popular del Barri Fusteret. Recorregut aproximat de 15 quilòmetres. A mig camí, esmorzar i beguda. Preu: 6 euros. Inscripcions: a les 7.30 h, a la pista del barri. A les 12 h, missa a l'església parroquial de Sant Cristòfol. A les 13 h, aperitiu popular. A les 20 h, ball de tarda amb Jordi Soler. Hi haurà servei d'entrepans. Organització: Associació de Veïns de Fusteret, amb el suport de l'Ajuntament de Súria.