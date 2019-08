El Giracirc proposa una marató d'espectacles

albert blaya sensat Després d'arribar a les 8.000 persones de públic l'any passat, la cinquena edició del Giracirc arriba a Collsuspina tocada per les retallades econòmiques, però amb una il·lusió i un compromís intactes. Han desaparegut els 8.000 euros que la Diputació aportava al projecte, i el director artístic del festival, Moi Jordana, subratlla la dificultat de tirar endavant l'espectacle. «Les companyies que venen saben quina és la idiosincràsia del festival, s'hi han hagut d'adaptar.» Per arribar a oferir un sou digne, des del festival es mantindrà la barra i els food trucks, que són una important font d'ingressos, i es passarà el barret després de cada espectacle, perquè tothom aporti el que pugui.

Per sobreviure, el festival ha retallat el nombre de companyies, de 15 el 2018 passat a un total de 8 en aquesta edició. «Tot i això, hem mantingut la qualitat en els espectacles i la programació segueix sent molt completa», explica Jordana. En aquest sentit, a diferència dels darrers anys, no hi haurà gala d'inici el divendres, sinó que els espectacles començaran dissabte al matí. No obstant això, es mantindrà el tancament amb una aposta clara per tres companyies novelles dins el món del circ, que oferiran petites actuacions diumenge a la tarda.



Programació contínua

Una de les novetats serà la pintada de murals en directe, que serà l'activitat que obrirà el festival dissabte a les 11 del matí, a càrrec de diferents artistes que aniran pintant al llarg del dia i la gent podrà veure'n el procés en viu a l'Escenari Trampolí, un dels nous espais que ofereix el Giracirc. Després, hi haurà un taller de circ i de Pájaro jocs per als més menuts. Enguany, també hi haurà per tercer any consecutiu la presència del circ social, que tornarà a posar en escena circ a través de nois amb diferents realitats familiars. Al migdia,a partir de les 13 h a la plaça Gran, el Xupinazo i una cercavila que faran de pont entre la programació del matí i la de la tarda, que arrenca a les 13.30 h a càrrec del duet musical Mambes.

A la tarda és l'hora del Cafè crític (16 h, escenari Ramon Cabanas), una sobretaula de debat sobre la cultura com a eina de transformació social. El malabarista Jonny Tresvueltas, a les 17 h al Cafè del Circ, precedirà els espectacles d'Onírica (18 h al Trapezi) i Sobre Rodes, l'espectacle de Yldor Llach (19 h a l'escenari Cruïlla). Tres propostes per tancar el dissabte: Josafat (20 h al Trampolí), un espectacle multidisciplinar; La burlesca del foc (22.30 h a Cruïlla) i el concert de PD. SK Flute a les 23 h a l'escenari Cafè del Circ.

Diumenge arrenca amb el mateix taller per a nens del dissabte, a les 11 h, i mitja hora més tard a l'escenari Trapezi el show Amb P de Pallasso. Una hora més tard, Tri-circ, un espectacle itinerant. A les 13.30h a l'escenari Cafè del Circ, Radio Cincinatti, un espectacle de música a la carta compost per 50 cançons que podran escollir els comensals. I com a punt final, la cloenda amb les tres escoles novelles, a l'Escenari Trapezi a partir de les 16.30 h.

Jordana també remarca la importància dels muntatges que tenen lloc al migdia, que fan que la programació no s'aturi i sigui contínua, fet que incentiva la gent a passar tot el dia a Collsuspina, que durant el cap de setmana passa de 300 habitants a més de 8.000. «Per a nosaltres és vital que la gent es quedi tot el dia, el festival està lligat a Collsuspina, i és important que la gent que ve de fora el conegui», explica Jordana. El poble, des que el 2015 es va fer la primera edició del Giracirc, s'ha volcat amb l'organització del certamen. «És impossible entendre el festival sense l'esforç de la gent», explica Jordana.

Enguany, l'organització del Giracirc espera tornar a aconseguir el mateix nombre de visitants que fa un any. Davant els problemes econòmics, Jordana explica que no es pot fer pagar l'entrada perquè «la majoria d'espectacles tenen lloc al carrer, és impossible controlar-ne l'entrada, si ho féssim en un espai tancat ens plantejaríem posar un preu simbòlic». Un any més seguirà dempeus tot i les dificultats.