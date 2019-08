Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció Festa major de Borredà

Divendres, a les 19 h, classe de zumba a càrrec de Marta Sandoval. A les 22.30 h, toc d'inici de festa major a càrrec dels Dimonis Socarrimats i els Tabalers de la Malèfica del Coll. Seguidament, amb inici a la plaça Major, inici del quart cercatasques. Venda anticipada d'abonaments a la plaça a partir de les 19 h. A les 23.30 h, concert de Destemps, que presenten Mentides per fardar. A les 01 h, festa amb Divertimento: Dj, animadors, confeti...

Dissabte, a les 11 h, taller de percussió per a totes les edats. A les 20 h, a la plaça Major, taller de dimonis infantil. A les 22.30 h, amb inici a la plaça Major i final al camp de futbol, 23è correfoc amb la Colla de Dimonis Socarrimats de Borredà i amb animació de La Malèfica del Coll. A les 00 h, a la plaça Major, concerts amb Bemba Saoco i La Banda del Coche Rojo. En acabar, DJ Xandri.

Diumenge, a les 9 h, sortida des de la plaça Major de la caminada popular. Inscripcions a partir de les 7.45 h. A les 11 h, missa. A les 12 h, a la plaça Major, danses d'arreu del món. A les 17 h, al camp de futbol, partit de solters contra casats. A les 18 h, sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Berga. Es farà una recaptació solidària a favor de l'Associació Catalana contra el Càncer. A les 22.30 h, a la plaça Major, quina.

Festa major de Capellades

Divendres, a les 12.30 h, a la plaça Espanya, festa de l'aigua amb Gil Ratataplan i l'escuma de colors. A les 13 h, als jardins de la Bassa, Cuinem a la Bassa. A les 18.30 h, a la plaça Àngel Guimerà, espectacle Kissu del Centre de Titelles de Lleida. A les 20 h, al pati de la Lliga, concert Clàssics de Festa Major, amb Moisès Fernández Via. A les 21.30 h, xaranga pels carrers. A les 22 h, a la plaça Catalunya, sopar a les Barraques amb DJ Brown. A les 00h, a la plaça Catalunya, concert amb The Gramophone Allstars Big Band. A les 01.30 h, concert de Lildami. A les 03 h, actuació de The Jukebox, grup de versions. A les 05 h, la cercavila del forner: A esmorzar a Ca l'Angelillo.

Dissabte, a les 11 h, al Museu Molí Paperer, tallers de paper. A les 13 h, cercavila arrossera amb la Xaranga. A les 14 h, a la font Cuitora, arrossada popular. A les 18.30 h, a la plaça Verdaguer, espectacle Baobab, de la Cia. La Pera Llimonera. A les 18.30 h, carcatasques. A les 19 h, a la font Cuitora, havaneres i cremat amb el grup Peix Fregit. A les 22 h, a la piscina Blava, representació de l'obra de teatre Orgasmes, de la Cia. Roger Pera. A les 23.30 h, cercavila de cloenda amb la xaranga Street Band Project. A les 00 h, a la plaça Verdaguer, Petardada de tancament. Més informació: www.capellades.cat.

Festa del Turisme a Castellar de n'Hug

Avui, a les 17 h, festa infantil amb Divertimento, seguida de zumba.

Dissabte, a les 9 h, caminada cap al roc vermell, amb la col·locació de la senyera i Cant dels Segadors. A les 18 h, a la plaça de la Generalitat, cercavila i exhibició castellera amb la colla castellera de Cerdanya. A les 22 h, correfoc amb els Dimonis de Puigcerdà.

Diumenge, a les 10 h, taller de creació d'un gegantó. A les 18 h, conta-contes a càrrec de Roger de Ca la Xicona. Concentració al local social i recorregut pel poble.

Festa major de Castellbell i el Vilar

Divendres, a les 9 h, amb sortida des del poliesportiu, caminada canina i exhibició de cerca de persones amb gossos. A les 16 h, al Casino Borràs, taller de màscares i disfressa de terror i taller de cinema i efectes especials II a càrrec de Gabriel Casanova. A les 22 h, a la zona esportiva, passatge del terror i concert d'El Quinto Carajillo i sessió amb DJ This Is.

Dissabte, a les 9 h, amb sortida des de la plaça Valentí Puig, caminada pels espais del poble que han servit de plató per a rodatges de pel·lícules i sèries. A les 10 h, a la piscina municipal, bateig de submarinisme. A les 18 h, a la plaça Barcelona, torneig de petanca. A les 19 h, a l'aparcament de la Bauma, festa Holi. A les 19.30 h, al poliesportiu, concert amb l'orquestra Rosaleda. A les 21 h, al bar de la zona esportiva, sopar de cine. Preu: 11 euros. Venda anticipada. A les 23 h, al poliesportiu, ball amb l'orquestra Rosaleda. A continuació, festa amb DJ.

Diumenge, a partir de les 11 h, al carrer Joaquim Borràs, correaigua. A partir de les 18 h, al camp de futbol, activitat familiar amb boles i làser tag. A les 20 h, al poliesportiu, sardinada popular. Preu: 2 euros. A les 22 h, havaneres amb el grup Ultramar i, en acabar, sorpresa.

Festa major de Castellcir

Divendres, a les 9 h, a la Quintana, ioga. A les 10 h, sortida des de la residència La Ginesta, de la passejada pel poble. A les 11 h, a la plaça de l'Era, campionat de futbolí. A les 17 h, al Pi Gros, conta-contes a càrrec d'Alba Bou. Hi haurà berenar de pa amb oli i sucre. A les 18 h, a la residència La Ginesta, ball. A les 19 h, a la Quintana, jornada de futbol sala. Organització: Barrats de Castellcir. A les 22 h, al Casal, projecció de la pel·lícula Green Book. Col·laboració: Cineclub La Comarca del Moianès.

Dissabte, a les 8 h, al camp del Moianès (al trencall de la Penyora), tir al plat. A les 9 h, sortida des del CAP de Castellterçol, 24a Cursa Castell-Castell. A les 10.30 h, al Casal, torneig de tenis taula. A les 18.30 h, a la plaça de l'Era, plantada de gegants. A les 19 h, cercavila. A les 22.30 h, a la plaça de l'Era, concert amb Comàs de Zebra.

Diumenge, a les 8 h, sortida des de la plaça de l'Era de la caminada popular. A les 12 h, a la plaça, presentació de Moianès Percussió. Col·laboració: Associació de Gent Gran de Castellcir, Barrats de Castellcir i Associació de Caçadors de Casltellcir. A les 16 h, a la plaça de l'Era, campionat de botifarra. A les 18 h, davant la Llar d'Infants i el Casal, Vine a jugar: jocs de fusta, inflables d'aigua... i taller per fer-se una samarreta de la festa major. A les 22 h, amb sortida des de la plaça Abat Escarré, correfoc pel centre del poble.

Festa major de Sant Roc, a Gironella

Divendres, a les 17 h, a l Casal La Llar, campionat de Rumikub. A les 17 h, a la plaça de l'Estació, 8 hores de petanca. A les 18 h, al Local del Blat, cinema familiar amb la pel·lícula El grau xouman. A les 20 h, a la plaça de l'Església, obertura de l'espai Vermusic. A les 21.30 h, al Local del Blat, acte de comiat i proclamació del pubillatge. A les 23.30 h, a la zona esportiva, concert jove amb Rúpits, Oques Grasses i PD Ernest Codina. Entrades: 5 euros. A la venda a l'App de Gironella i a entradium.com. A les 00 h, a la plaça de l'Església, concert a l'espai Vermusic.

Dissabte, a les 9 h, a l'església Vella, inici del concurs de pintura ràpida i del concurs de dibuix ràpid. A les 9 h, a la plaça de l'estació, certamen ocellaire. A les 13 h, a la plaça de l'Església, vermut musical a l'espai Vermusic. A les 18 h, a la plaça de l'Estació, espectacle Zum, de la Tresca i la Verdesca. A les 20 h, inici a la plaça de la Vila de la rua del Carnaval d'estiu refrescant amb la xaranga Zebrass Band. A les 22 h, a la plaça de la Vila, llançament dels 3 coets, pregó i inici del 50è Festival de Dansa Folklòrica Vila de Gironella amb l'Esbart Manresà i l'Esbart Sant Jordi de Gironella i ballada de l'Almorratxa. A les 00 h, a la plaça de l'Estació, ball amb l'orquestra Xarop de Nit. A les 00 h, a la plaça de l'Església, concert de tribut a Mecano a l'espai Vermusic. A les 00 h, a la Font del Balç, festa jove amb l'orquestra de versions Balahits i DJ Hektor Mass i DJ Weah.

Diumenge, a les 11.30 h, a l'església nova de Santa Eulàlia, missa dedicada a Sant Roc i, tot seguit, seguici d'autoritats i balladors. A les 11.30 h, a la plaça de l'Estació, Empastifada amb Jordi Callau. A les 12.30 h, a la plaça de la Vila, ballada de l'Almorratxa, ballada de gegants, cantada amb la Coral Estel i ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A les 13 h, a la plaça de l'Església, vermut musical amb la secció jove de la coral infantil Les Veus de Gironella a l'espai Vermusic. A les 18 h, a la plaça d ela Vila, sardanes amb l'orquestra Costa Brava. A les 19.30 h, a la plaça de l'Església, concert amb Trending Covers a l'espai Vermusic. A les 20 h, a la plaça de l'Estació, concert amb l'orquestra Costa Brava. Entrades: 4 euros (hi ha l'opció d'un abonament). A les 21 h, a la plaça de l'Església, concert amb David Palai i Nacho Romero a l'espai Vermusic. A les 23 h, a la Font del Balç, festa jove amb Krit Oprimit i PD Yu. A les 23 h, a la plaça de l'Estació, ball amb l'orquestra Costa Brava. Entrades: 6 euros (hi ha l'opció d'un abonament).

Dilluns, a les 10 h, amb inici al passeig de Cal Metre, recorregut de percepció de la natura. A les 10 h, inflables a les piscines municipals. A les 18 h, a la plaça de la Vila, sardanes amb la cobla de l'orquestra selvatana. A les 19 h, a la plaça de l'Estació, ball de confeti amb Jordi Callau. A les 20 h, a la plaça de l'Estació, concert amb l'orquestra Selvatana. Entrades: 4 euros (hi ha l'opció d'un abonament). A les 21 h, a la plaça de l'Església, concert amb Cesk Freixas a l'espai Vermusic. A les 23 h, a la plaça de l'Estació, ball amb l'orquestra Selvatana. Entrades: 6 euros (hi ha l'opció d'un abonament).

Dimarts, a les 12 h, a la Font del Balç, concert infantil d'El Pot Petit. Entrades: 3 euros. A la venda a l'App de Gironella i a entradium.com. A les 18 h, amb inici a la font de Cal Forroll, caminada contemplativa fins a Sant Marc. A les 20 h, a la Fundació Sant Roc, proclamació del Padrí i la Padrina de la Fundació Sant Roc. A les 20.30 h, a l'ermita de Sant Marc, activitats d'atenció plena pels voltants. A les 21.30 h, a la plaça de la Vila, havaneres amb Els Cremats i rom cremat.

Festa major de Gósol

Divendres, a les 12 h, missa de Sant Roc. a les 16.30 h, animació infantil amb Lluís Atcher. A les 18 h, ball amb Joan Vilandeny. A les 00.30 h, a les Karpes de Gósol, Nit Remember amb DJ Enric Castella.

Dissabte, a les 10.30 h, a la plaça, jocs de cucanya, escuma i remullada. A els 18 h, ball de les cosses, gegants i nans, amb Xandri's. A les 23 h, ball de casats i cosses nocturnes amb Xandri's. Tot seguit, a les Karpes de Gósol, nit de confessions. A les 05 h, Cosses dels borratxos.

Diumenge, a les 16 h, concurs de truc. A les 18 h, al local de festes, cinema infantil. A les 00.30 h, fi de festa.

Festa major de Granera

Dissabte, de 16.30 a 20.30 h, al Casal, taller de decoració de galetes. Preu: 10 euros. A les 20.30 h, al Casal, cinema familiar.

Festa major d'Igualada

Dilluns, durant el matí, penjada de domassos per al seguici popular a diversos carrers i places del centre. A les 6 h, engalanament festiu dels carrers a la rambla de Sant Isidre, rambla General Vives, carrer de l'Argent i plaça de Pius XII. A les 11 h, al Museu de la Pell, visita guiada a l'exposició retrospectiva de les pintures de Montserrat Acosta i Figuerola. A les 17.30 h, a la plaça de Cal Font, El petit tabaler, taller de percussió infantil a càrrec de Protons. A les 18 h, al Casal Popular d'Igualada, el Foment, tast de la pomada. A les 18 h, al carrer de Sant Magí, arribada de l'aigua de les fonts de Sant Magí i de la Brufaganya. A les 18 h, al Museu de la Pell, presentació del llibre Contes de festa major, de M. Àngels Gual Aribau. Mònica Torra interpretarà alguns dels contes. A les 18.30 h, tabalada a càrrec de les diferents colles de percussió de la ciutat. Recorregut: plaça de Cal Font, carrer de Sant Magí, rambla de Sant Isidre, carrer Custiol i plaça de Pius XII. A les 19 h, al pati de la Casa de la Festa del Museu de la Pell, tast d'imatgeria i assaig del ball dels 7 salts. A les 19.30 h, al Casal Popular d'Igualada, El Foment, inauguració de l'exposició: Revela la Conca, recull de fotografies del Concurs Fotogràfic de la Conca d'Òdena i lliurament de premis. Romandrà oberta fins al 14 de setembre. A les 20 h, a la pista de l'Ateneu Igualadí, conta contes amb Mònica Torra i música amb Doctor Jazz Friends per celebrar els 30 anys de la llibreria Aqualata. A les 20 h, a la plaça de Pius XII, pregó de la Coll@nada. A les 21 h, a la plaça de Pius XII, manifestació. A les 22 h, a la plaça de Pius XII, sopar d'inici de festes. A les 23 h, a la rambla de Sant Isidre, zona PD.

Dimarts, a les 11.30 h, trobada a la plaça del Rei Neptú per a les visites al nou edifici de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, antigua Escola Teneria. Recorregut guiat a càrrec de l'arquitecte municipal Carles Crespo i David Martínez. Durada: 1 hora i mitja. Gratuït. Capacitat limitada. Cal inscripció prèvia a martinezd@aj-iguala-da.net. A les 11.30 h, a la plaça de Pius XII, Coll@nadeta, activitats per a la canalla. A les 12 h, al saló de Sessions de l'Ajuntament, presentació del tabal, l'estampa del sant i lliurament del penó de la ciutat a la Coral Gatzada, pel seus 50è aniversari. A les 17 h, al carrer del Rec, jocs bèsties, proves per a totes les edats.

Festa major de Martorell

Divendres, a les 11 , 12 i 13 h, visita teatralitzada a al Museu Municipal Vicenç Ros. Imprescindible reserva al 93 774 22 23 o museus@martorell.cat. A les 18 h, a les pistes del Club de Petanca, torneig de petanca de festa major. A les 19.30 h, al carrer de Josep Vilar, espectacle La Belluga Paüra. A les 20.30 h, mostra de balls típics i gastronomia de Xile, Perú i Bolívia. A les 21.30 h, al pàrquing del passeig de la Creu Roja, espectacle Nàufrags de La Industrial Teatrera (clown). A les 22 h, al carrer de Pep Ventura, correfoc de la Colla de Diables i Drac de Martorell. A les 23.30 h, al carrer de Josep Vilar, Festa Superpetarda amb DJ Josep Maria Portavella (The Chanclettes).

Festa major de Moià

Divendres, a partir de les 11 h, al carrer de Sant Josep, tobogan aquàtic. En acabar, inflable d'aigua i festa de l'escuma a la plaça del CAP. A les 12 h, a la plaça del CAP, Water PArty. A les 12 h, a l'església parroquial, missa pels difunts. A les 18 h, a la plaça Major, 9a Mostra de Cultura Popular, amb música a càrrec de la Cobla Sabadell. A les 19 h, audició de sardanes amb la Cobla Sabadell. A partir de les 20 h, davant el Bas tosca, nit de concerts. A partir de les 23 h, al parc municipal, concert amb Dòrik (de 12 a 18 anys). A les 00.30 h, concert amb Suu i, a continuació, DJ Rutxo.

Dissabte, actes d'Homenatge a la Gent Gran i Festa de l'Arbre Fruiter. A les 10 h, a la zona del llac del parc municipal, 27è Concurs de dibuix infantil Miquel Lerín-Maria Vilardell. A les 11 h, a l'església parroquial, milla d'Homenatge a la Vellesa. A les 12 h, a la zona del llac del parc, vermut i ball per a la gent gran amb Carles Xandri. A les 18.30 h, a l'ajuntament, recepció del president d'honor de la festa, Josep Ll. M. Picanyol, representants de les entitats i convidats i signatura al llibre d'honor. Seguidament la comitiva, acompanyada pels Gegants i Grallers de Moià i el Pollo es dirigirà a la plaça del CAP, on es farà la plantada simbòlica de l'arbre. A les 19 h, al parc municipal, 114a Festa de l'Arbre Fruiter i d'Homenatge a la Vellesa amb reconeixement als millors treballs de recerca i a les millors notes de selectivitat de l'Institut Moianès, Homenatge a la Vellesa, concessió del premi Francesc Viñas a la virtut i el civisme, veredicte del 27è Concurs de dibuix infantil, actuació musical de l'Espai Musical del Moià, parlament i interpretació de l'Himne de l'Arbre Fruiter. A les 22 h, a l'espai cultural Les Faixes, concert de l'Orquestra de l'AIMS de Solsona en el marc del Festival Francesc Viñas. Entrades: 15 euros. A les 00.30 h, al parc municipal, concert amb La Terrrasseta de Préixens i, a continuació, DJs de la sala Stroika.

Diumenge, a les 17.30 h, a l'espai cultural Les Faixes, entrega de premis del 53è Concurs de pintura ràpida i projecció del documental Marina, del director Leonardo de Armas sobre la pintora moianesa Marina Berdalet. A les 19 h, al parc municipal, audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell. Més informació: www.moia.cat.

«Dones d'aigua» a Sant Quirze Safaja

Dissabte, a les 21.15 h, al parc de l'Aigua, presentació del projecte Lluna d'aigua: passejada per la ribera del Tenes a Sant Quirze Safaja; i breu explicació del mite de les dones d'aigua, a càrrec de Marisé Clemente. A les 21.40 h, passejada d'un km per la vora del riu amb Núria Beitia. A les 22.10 h, actuació musical Dones d'aigua, a càrrec del grup l'Incantari (veu, arpa i corda). A les 22.30 h, copa de cava a la llum de la lluna plena. A les 22.45 h, tornada a peu al parc de l'Aigua. Cal portar bambes, roba d'abric i una manta o tovallola per seure a terra durant l'actuació musical.

Festa major de Santa Maria de Miralles

Divendres, a les 11.30 h, a les antigues escoles, activitats per a la mainada. A les 21 h, a la plaça de l'Església, sopar de festa major. En acabar, concert amb l'orquestra Venus i, tot seguit, ball.

Dissabte, de 9 a 14 h, a l'antiga Bòbila del Cal Maura, trobada i exhibició de cotxes ràdiocontrol. A les 17.30 h, a les antigues escoles, tirada de bitlles. a les 21 h, a la plaça de l'Església, sopar de germanor i, a continuació, ball amb el grup anoienc Karaokes Band. Tot seguit, sessió amb DJ Carles.

Festa major de Talamanca

Divendres, a les 12 h, al Casal, competició de FIFA.

Dissabte, a les 20 h, a la plaça dels Ànecs, sopar de germanor amb la pel·lícula Bohemian Rhapsody.

Festa major de Vallcebre

Divendres, a les 14 h, al parc dels Roures, fontada popular de SAnt Roc. A les 15 h, 2n concurs de dominó. A les 21 h, a la pista, sopar popular. Cal comprar els tiquets. A continuació, ball amb Elisabet Majoral. En acabar, disco amb DJ Destor (Sergi Tor).

Dissabte, a les 11 h, animació infantil i pluja de confeti a càrrec de Divertimento. A les 18 h, a la pista poliesportiva, triangular de futbol sala. A les 18 h, al camp de futbol, dirt track de Campions. A les 23 h, festa Remember amb Divertimento.

Diumenge, a les 11 h, animació infantil amb l'espectacle Disco Baby, que acabarà amb festa de l'escuma i xeringada. A les 16 h, a la pista poliesportiva, exhibició de trial. A les 16 h, concurs de botifarra. A les 19 h, concert de Rustik's de Vallcebre.

Festa major d'estiu a Vilada

Divendres, a les 11 h, al Casal Pirinenc, taller d'Instagram per a principants. A les 16 h, al bar l'Arç, torneig de botifarra. Cal inscripció prèvia. A les 21 h, als Pins del Metge, sopar popular i, en acabar, concert. Dissabte, a les 10 h, als Pins del Metge, ruta amb BTT infantil. A les 17 h, a la zona esportiva, gimcana i holifest. A les 19 h, al camp de futbol, partit de solters i casats. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca amb la projecció de Maleïda 1882. Més informació: www.vilada.cat.