Tretze pastors participaran al concurs de gossos d'Odèn

anna costa Pastors provinents d'arreu de Catalunya, el País Basc, el País Valencià i França participaran aquest diumenge, 11 d'agost, al Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn (Solsonès). En total se n'esperen 13. Una xifra, que, segons els organitzadors, «és molt bona». En els últims anys s'ha anat mantenint més o menys aquest nombre de concursants amb noms de pastors coneguts com ara Hilari Novillo, José María Pleguezuelos i Jordi Muxach (gua-nyador de l'any passat a Odèn), entre d'altres.

El concurs mantindrà el canvi de format que es va estrenar l'any passat, amb una sola intervenció (amb diferents proves) per cada a pastor participant. Els assistents podran veure l'habilitat dels pastors i l'obediència dels seus gossos d'atura per conduir els ramats d'ovelles. Hi participaran 5 ramats de 20 ovelles, que cedeix el seu amo, Florenci Serra, perquè es pugui desenvolupar el concurs. «Agraïm molt la seva col·laboració, així com la participació desinteressada dels veïns. Gràcies a tots ells podem celebrar any rere any el Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn», remarca Andreu Alet, secretari del certamen, a més del suport de l'Ajuntament d'Odèn i del Consell Comarcal del Solsonès. La d'enguany és la catorzena edició, i un any més la comissió organitzadora ha posat tot l'esforç per tenir en perfectes condicions l'Era del Piló de Montnou, que és l'escenari del concurs de gossos d'Odèn. S'ha fet un arranjament a la tribuna perquè hi hagi més espai d'ombra i s'ha millorat la zona del bar.

El concurs de diumenge a l'Era del Piló de Montnou començarà a les 10 del matí. S'hi espera la visita d'unes 800 persones, tant veïns del municipi i de localitats del Solsonès com de turistes que estiuegen a la zona. Andreu Alet afirma que «la cita és una bona oportunit per gaudir de l'espectacle i de l'entorn».

En acabar, tothom qui ho vulgui podrà compartir dinar amb els pastors i organitzadors dels concurs. L'àpat sol aplegar unes 200 persones. El preu és de 12 euros.

I en paral·lel, els visitants que facin cap diumenge a l'Era del Piló de Montnou podran conèixer de prop la història dels pastors catalans gràcies a una exposició de collars de bestiar, alguns dels quals fets artesanalment.