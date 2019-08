L'Estany excel·leix amb Stagnum

L'Estany, poble del Moianès de 400 habitants, pot presumir del bagatge del cicle cultural Stagnum: des del 2009 unes 4.000 persones han assistit a les 54 actuacions programades, que han estat a càrrec de 280 artistes. Ha predominat la música, però també hi ha hagut poesia, teatre i espectacles multidisciplinars. Entre el claustre i l'església del monestir de l'Estany s'hi han vist des del taller de gospel d'Emmanuel Djob del 2009 fins a l'actuació d'Ignasi Terrazza Trio del 2015, passant per les Temptacions de la Fura dels Baus del 2013.

Haver complert deu anys i encarar l'onzena edició «significa molt en un poble tant petit», destaca David Cid, director artístic de la iniciativa, fruit de la col·laboració de tres institucions: l'Ajuntament de l'Estany; L'Albergueria-Centre de Difusió Cultural del Bisbat de Vic, encarregada del monestir de Santa Maria de l'Estany; i el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès. «Veient les xifres, som optimistes, però tenim ganes que el cicle millori encara més. Aspirem sempre a la màxima qualitat i els objectius no es paren», destaca Cid, alhora que remarca les dificultats per cobrir el pressupost: «Hem d'aconseguir més subvencions, perquè si no ve públic no cobrim les despeses. És un festival amb un cert risc, però a la llarga ha de tenir reconeixement, perquè el marc del monestir és esplèndid».



Una veïna del poble

Stagnum.19, una edició focalitzada en la música, es va encetar dissabte passat amb un acte que es vol consolidar: la presentació de la programació de cara al públic, a càrrec d'una persona relacionada amb la música (un intèrpret, un crític, un musicòleg...) per «donar pistes sobre les propostes perquè la gent s'engresqui a venir», apunta el director artístic.

La iniciativa es va estrenar amb bona acceptació: es van aplegar més de 50 persones a la Casa de Cultura. L'acte va anar a càrrec de Mireia Barrera, veïna de l'Estany, que deixa la direcció del Cor Madrigal després d'haver-la exercida durant 26 anys. Precisament acomiadarà aquest càrrec en el darrer dels concerts d'Stagnum.19, el dissabte 31 d'agost. En l'acte, Barrera no només va presentar aquest concert, sinó també els dos que el precediran, el dels duets de baríton i baix, demà; i el de la Bachiana amb la Camerata Egara, del 24 d'agost. A més, la directora del Cor Madrigal va fer un exercici de direcció coral amb el públic.

La primera actuació de l'edició d'enguany comportarà la programació del primer concert totalment d'òpera del cicle cultural. És una proposta del baríton Toni Marsol i del baix Josep Ferrer, que conformen una combinació de cantants poc habitual per proposar duets, molts dels quals d'òpera bufa. Els cantants, acompanyats pel pianista Jordi Castellà, es revelen com a actors i, a més, posen en context les peces que canten.



La Bachiana, a l'inici de tot

La segona proposta d'Stagnum.19 és la 17a edició de la Bachiana, la iniciativa que va ser la llavor per impulsar la programació cultural de l'Estany. David Cid i Francesc Mañosas, dos amics «molt bachians», ja feien un «soparet» informal per posar vinils de versions d'obres de Johann Sebastian Bach i intercanviar coneixements sobre el compositor barroc. Fins que es van decidir a demanar permís a la rectoria per fer la primera Bachiana al claustre, amb una selecció de música enllaunada a la llum de les espelmes. En la sisena edició es van atrevir a llogar un piano i a convidar dos músics molt joves. La resposta del públic va ser clau per tirar endavant Stagnum el 2009, amb l'impuls del llavors alcalde, Josep Sindreu; de Josep Maria Riba, director del Museu Episcopal de Vic, de l'Albergueria i delegat episcopal per al patrimoni cultural; i de la resta de regidors de l'Estany. «La Bachiana ja comença a tenir un pòsit, i pot arribar a ser com la Shubertíada de Vilabertran, que va per la 26a edició», apunta Cid, que destaca que tot plegat «seria impossible sense la implicació del voluntariat».

La Bachiana d'enguany es va començar a gestar fa tres anys quan la mezzosoprano Eulàlia Fantova va actuar acompanyada per Jordi Reguant, clavecí i director de la Camerata Egara, una formació que permet posar en escena partitures d'orquestra en un format reduït. La Camerata Egara interpretarà obres de Bach que no s'havien interpretat en altres edicions: «tot i que a vegades és interessant veure diferents versions, procuro no repetir repertori».

I el cicle d'enguany es clourà amb el Cor Madrigal, que ha fet una gira de comiat a la seva directora durant 26 anys, Mireia Barrera, que ha passat per Girona, Balaguera i el Palau de la Música de Barcelona. Però el darrer concert de la formació dirigit per aquesta veïna de l'Estany serà dins d'Stagnum, un cicle en el qual el Cor Madrigal ja ha actuat en dues edicions precedents, el 2010 i el 2011.



Acollir preestrenes

De cara al futur, el director artístic de Stagnum es proposa oferir el monestir com a espai de residència de companyies o grups de música, dansa, o altres arts a canvi de fer-hi una preestrena de l'espectacle, tal com va fer la Fura dels Baus amb Temptacions, espectacle que versionava La història d'un soldat, d'Igor Stravinsky, i en el qual participava Cid. Un altre dels objectius, ara que s'han fet obres de rehabilitació al monestir, és ampliar la capacitat d'acollida, dels 150-160 espectadors actuals al claustre fins a 200, emplaçant també públic al sobreclaustre.