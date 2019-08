Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Berga

Berga Antic. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d’antiguitats i col·leccionisme. Es fa cada segon dissabte de mes. Organització: Multiserveis Comarcals.

Capellades

Festa major. Dissabte, a les 10 h, a la ronda Capelló, pintada del mural de la Festa Major Popular 2019. De 10 a 13.30 h, botigues al carrer a càrrec de Capellades Comerç. A les 20 h, al teatre La Lliga, representació de l’obra de teatre El nom, a càrrec del Grup Teatral de Capellades. A les 22h, a la plaça Catalunya, segon sopar-bingo de les entitats. Diumenge, a les 12.15 h, a l’església de Santa Maria, concert d’orgue amb Hèctor Paris. A les 19 h, al pati de la Lliga, 5è Capvespre d’Art. A les 19.30 h, a la plaça de la Bassa, 4a Cursa d’orientació. Informació: www.capellades.cat.

Castellar de n’hug

Activitats d’estiu. Divendres, festa Holi i festa de l’escuma, amb inflable aquàtic. Al vespre, concert amb Torn de Nit, sopar popular i nit enigmàtica i de terror a la fàbrica Asland. A les 23 h, a la plaça del Castell, al costat del Museu del Pastor, observació de les Llàgrimes de Sant Llorenç. Dissabte, a les 10 h, al local de la rectoria, taller de creació d’un gegantó. A les 22.30 h, a la plaça Major, ball i animació amb Divertimento, a càrrec de Marc Sensada. Diumenge, a les 17 h, a la plaça de la Generalitat, festa de l’escuma.

Castellbò

24è Festival Càtar del Pirineu Català. Dissabte, a les 18 h, amb trobada a la font del Pati, caminada guiada pel Camí de l’Últim Càtar: Resseguim el camí de Guillem Belibasta de Turbiàs a Castellbò, on va ser empresonat. Cal fer la inscripció prèvia al Consell Comarcal de l’Alt Urgell: 973 35 31 12 o cultura@ccau.cat. De 20 a 00 h, Plaça Medieval: Menja’t l’Alt Urgell medieval. Delicadeses del país per menjar i beure i actuacions de música i dansa de petit format. A les 22.30h, recreació històrica: Arnau, el vescomte de ferro. Conduïda per l’historiador Carles Gascón i l’escriptor Isidre Domenjó i amb la participació de veïns de Castellbò i del municipi. Activitat itinerant, amb sortida des del safareig del cap de la vila, i espectacle pirotècnic del Grup de Diables de l’Alt Urgell. Diumenge, a partir de les 10 h i durant tot el dia, Mercat Càtar, amb artesans de la vall de Castellbò i d’arreu del Pirineu i demostració d’antics oficis. A les 11 h, cercavila amb la Banda del Grup de Diables de l’Alt Urgell. A les 11.20h, a la plaça de l’Església, pregó. A les 11.30 h, danses medievals amb direcció de Pep Lizandra. Itinerant per tot el mercat. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, Les extraordinàries històries del joglar Hug de Six. A les 13 h, activitat itinerant amb sortida des del safareig del cap de la vila, recreació històrica: Arnau, el vescomte de ferro, conduïda per l’historiador Carles Gascón i l’escriptor Isidre Domenjó i amb la participació de veïns de Castellbò i del municipi. A les 17 h, a la plaça de l’Església, Les extraordinàries històries del joglar Hug de Six. A les 18 h, activitat itinerant amb sortida des del safareig del cap de la vila, recreació històrica: Arnau, el vescomte de ferro. A les 19.30h, visita guiada al Castellbò històric.

L’Espunyola

Festa major. Divendres, a les 22 h, al local social, cantada d’havaneres a càrrec del grup Sac i Ganxo. Amb rom cremat. Dissabte, a les 11 h, al local social, torneig de tennis taula. A les 18 h, al local social, actuació infantil de la pallassa Trafàlgar. A les 19 h, espectacle Amunt, amunt quina festa!, d’Atrapasomnis. També hi haurà un castell inflable. A les 21 h, al local social, sopar popular. A els 23 h, actuació del Mag Lini amb l’espectacle Star Show. Entrada lliure. Diumenge, a les 11 h, a l’església de Sant Climent, missa major cantada pel Cor Arrels de Montmajor. En acabar, concert de la mateixa coral i vermut de gemanor. A les 19 h, concert de Cafè Trio i, seguidament, ball de vetlla amb el mateix grup. Dilluns, a les 9 h, a Serracanya, tir al plat.

Gósol

Festa major. Dissabte, a les 16 h, concurs de botifarra. A les 23 h, El retorn: túnel de terror. Diumenge, a les 11 h, El joc de la bandera. Per a tots els públics. A les 17 h, Festa del Segar i el Batre. Tot seguit, a la plaça Major, ball amb Maria Alba i sopar popular. Dilluns, a les 11 h, activitats infantils a càrrec dels infants del poble.

Guardiola de Berguedà

Festa major. Divendres, a les 12 h, a la plaça de l’Església, atraccions gratuïtes. A les 16 h, a la llar del pensionista, concurs de Rummy. Gratuït i obert a tothom. A les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó a càrrec del guardiolenc Jordi Pons. A les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, classe de zumba. A les 22 h, al monestir de Sant Llorenç, 55 Nits Musicals amb Arts Symphony Ensemble. A les 22h, a la plaça de l’Ajuntament, inici de la festa jove amb bikinada popular. A les 23.30h, inici del cercatasques. A les 01 h, a la carpa, concert amb La Banda del Coche Rojo i, a continuació, DJ Morde. Dissabte, 11.30 h, a la llar del pensionista, 15a Fira del col·leccionisme, 15a Trobada de plaques de cava i 12a Trobada de taps de corona. A les 11.30 h, al monestir de Sant Llorenç, missa solemne. A continuació, sardanes amb la cobla Costa Brava. A les 16 h, al bar de la piscina, concurs de botifarra. A les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament, inscripcions de la 9a pujada ciclista de Guardiola a Coll de Subirana. A les 18 h, a l’Estació, sardanes amb la cobra Costa Brava. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle Rum rum trastokarts, de la Cia. Xip-Xap. A les 20 h, a la carpa, concert de l’orquestra Costa Brava. A les 22.30 h, castell de focs des del camí del riu. A les 23 h, a la carpa, ball amb l’orquestra Costa Brava. A les 23 h, al carrer Comerç, Dj’s a la fresca. A les 02 h, a la carpa, Hektor Mass i DJ Weah. Diumenge, a les 9 h, a l’Estació, 25è torneig popular de petanca. A les 11.30 h, a la piscina, final del curset de naració. A les 16 h, a la piscina, concurs de truc. A les 17 h, a l’Estació, 20a Trobada de puntaires. A les 18 h, partit de futbol CCR Alt Berguedà-Pradenc. A les 18.30 h, a l’Estació, trobada d’acordions. A les 18.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, animació infantil amb Jaume Barri. A les 19.30 h, concert amb El Kiwi i la Tropical Band. A les 21.30 h, al monestir de Sant Llorenç, representació del musical El petit príncep. Dilluns, a les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament, festa de l’escuma. A les 22 h, al barri Bastareny, havaneres amb La Ribera.

Moià

10a Festa de la Cabra d’Or. Divendres, a les 18 h, a la plaça Major, llegenda de la Cabra d’Or i sortida a peu cap al castell de Sant Andreu. Sopar de carmanyola i joc de nit. A les 23 h, des del castell, cercavila nocturna fina al parc municipal, amb la Banda Auria i Pd Cabró. Seguidament, celebració amb el cantautor moianès Quico Palomar, el grup musical Vizurri i Pd Pexines. Dissabte, a les 10 h, al parc municipal, jocs i tallers infantils, amb esmorzar. A les 12 h, cercavila matinal cap a l’ajuntament amb la banda Auria. A les 13 h, exposició de la Cabra a l’ajuntament. A les 18 h, a la plaça Sant Sebastià, cercavila fins a la plaça Major. A les 18 h, a la plaça de l’Església, contracercavila teatral pels carrers del Comerç i Sant Antoni. A les 20h, davant de l’església, representació teatral, apedregament de Planella i balls de La Cabra d’Or infantils. A les 00 h, a la plaça Major, balls de la Cabra d’Or amb la banda Àuria i els ballarins de la Cabra. En acabar, sessió amb Pd Cabrit.

Festa major. Divendres, de 19 a 20.30 h, a les terrasses de La Vicaria i el Set de Nit, 5a trobada de dibuix. Dissabte, de 9 a 20 h, inscripcions a la placeta del Casal, del 53è Concurs de pintura Al teu aire i 35è Concurs de dibuix infantil ràpid. Inscripció gratuïta. A les 22 h, a l’auditori de Sant Josep, concert del Festival Francesc Viñas, amb la soprano Laura del Rio i el pianista Josep Buforn. Entrades: 15 euros. Diumenge, durant tot el matí, als carrers Sant Antoni i Rafael Casanova, mercat del vi i el formatge. A les 19 h, a l’auditori Sant Josep, presentació del llibre Pols d’horitzó, de Clara Solà. A les 19 h, al parc municipal, audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell. A les 19 h, a l’espai cultural Les Faixes, espectacle infantil Les princeses també es tiren pets. A les 22 h, a la plaça de Sant Sebastià, projecció Un viatge cinematogràfic al Moià dels anys 70, de pel·lícules domèstiques que la família Bas va fer d’actes i festes de Moià. Més informació: www.moia.cat.

Navarcles

Festa major. Divendres, a les 10.30 h, al pati de la residència IBADA, El joc d’IBADA, concurs per equips obert a tothom. Gratuït. A les 17 h, a la Planota, festa de l’escuma. A les 19.30 h, al parc del carrer Pau Claris, microteatre i tast de cervesa a càrrec del Grup de Teatre Navarcles, Xènia Sellarés i Sebastià Puig. A les 20 h, a l’Escola Verda (pista coberta), xoricitos i espectacle amb el grup de sevillanes Zambra i el duet Esquitx. Hi haurà opció vegetariana. A les 00 h, darrere de l’ajuntament, concert de Koers Reggae Band i disco mòbil amb DJ. Dissabte, a les 8 h, sortida des de la plaça Dr. Fleming (Baviera) de l’excursió sorpresa del Centre Excursionista de Navarcles. Tornada a les 14 h. Gratuït. A les 9 h, a la caseta del riu Calders, concurs de pesca infantil organitzat per l’Associació Navarclina de Pesca. A partir de les 12 h, a la font de la Cura, concurs de paelles. Organització: Consell de Joves i Ajuntament. A les 17 h, a la residència IBADA, ball amb Josep d’Ostres Ostres. A les 19 h, al parc de la Planota, concert infantil Pop per Xics. A les 22 h, a la plaça de l’auditori Agustí Soler i Mas, inici del cercatasques amb la xaranga Protons. Preu: 8 euros. A les 00 h, al parc de la Planota, concert amb Sixtus (grup de versions) i disco mòbil amb DJ. Diumenge, a les 8.30h, concentració al local de l’Associació Navarclina de Pesca (Diputació, 18) i, de 9 a 13 h, concurs de pesca d’adults. De 10.30 a 13.30 i de 17.30 a 20 h, a l’Escola Verda (pista coberta), dia de la quitxalla i festa del confeti: jocs, tallers, inflables... Preu: 4 euros, de 0 a 3 anys; i 8 euros a partir de 3 anys. A les 20 h, al parc del carrer Pau Claris, jazz amb Sweet & Swing i cervesa.

Sant Llorenç de Morunys

Festa major. Divendres, a les 11 h, de la plaça de les Eres fina a la plaça Major, espectacle infantil La Barretuda, de la companyia Patawa. De 17 a 20 h, a la plaça Doctor Ferran, jocs d’aigua per als infants. A les 19 h, al camp de futbol, futbol femení. A les 20 h, a la plaça Major, ball amb Carles Xandri. A les 22 h, a l’església parroquial, concert amb la coral Morunys. A les 00 h, al pavelló, concert amb Pachawa Sound, Dalton Band i DJ Adri CC. Entrades: 5 euros, anticipades; i 7 euros a taquilla. A la venda a l’oficina de turisme. Dissabte, a les 12 h, cercavila amb els geganters Els tres savis Piteus, els grallers Som Kom Som i els gegants i grallers de Guixers. En acabat, a la plaça Major, Ball de la Coca. A les 12 h, a l’església, eucaristia en honor del Sant Patró. A les 13 h, al claustre del monestir, presentació del llibre solidari El somni de Wodang, de Marta Heredia. De 19 a 03 h, Barraques de Festa Major. A partir de les 19 h, Felicità, Tha Naps a Cool’s, Gallinaça, Gin & Cos i Sal & Pebre. A partir de les 23 h, Els Tritons de la Vall, Apardalats i Kuissó. Fi de festa amb xaranga dels grallers Som Kom Som fins al pavelló. A les 22 h, correfoc pel nucli antic a càrrec d’Els Estevats. A les 01 h, al pavelló, festa del Fricandó Matiner de RAC105. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a l’oficina de turisme. Diumenge, a les 11 h, al teatre municipal, espectacle musical familiar Dintríssim, a càrrec de Xiula. Entrada gratuïta. Organització: Xiula. A les 13 h, a la plaça Major, ballada de sardanes am la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A les 18 h, a la plaça Major, cantada d’havaneres amb Mar Endins. A la mitja part, rom cremat. De 19.30 a 20.30 h, al claustre del monestir, Mil·lenari al priorat: obertura de la sala prioral i visita guiada. A les 20.30 h, correbars amb la xaranga Entrompats. Entrades: 12 euros. En acabar el correbars, elecció de Miss i Mr. Festa Major 2019. A les 22 h, a l’església, concert d’orgue i cant. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb l’orquestra Montecarlo. A les 02 h, al pavelló, fi de festa major.

Súria

Festa del barri Santa Maria. Dissabte, a les 23 h, al parc del barri Santa Maria, Nit Remember amb DJ Fantom. Organització: Associació de Veïns Mare de Déu d’Agost-barri Santa Maria.

Vilada

Festa major d’estiu. Divendres, a les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula El fotògraf de Mauthausen. Dissabte, a partir de les 10.30 h, activitats dolces al Bulder: activitat d’escalada Dolça. A les 17 h, al carrer Migdia, tobogan gegant d’aigua. Diumenge, a les 10.30 h, al parc dels Gronxadors, 5a Trobada de cotxes i motos clàssiques a Vilada. Cal inscripció prèvia. Més informació a www.historics.org. Organització: Club Històrics. A les 12 h, a la piscina, festa de l’escuma i xeringada de colors. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca amb El fotògraf de Mauthausen.