Reivindicació de la dona a Bagà

Albert blaya sensat No és habitual veure un cartell format únicament per cares femenines però, lentament, es van sumant iniciatives per donar més visibilitat a les artistes. Aquest és el cas de l'Ajuntament de Bagà, que ha decidit programar «Empoderades», el Primer Festival de Música Femenina que tindrà lloc dins la festa major del poble aquest divendres. Engegar un projecte com aquest és una idea que, des del consistori, qualifiquen de «necessària» en un moment de reivindicació com l'actual. El certamen l'organitzen amb l'ajut de Barcelona Animació.

Laura Luceño, Marina Tuset, Maruja Limón, Tribade, Mabel Flores & La Kayangó seran les artistes i bandes que participaran en la primera edició d'aquesta proposta. El regidor de Promoció Econòmica de Bagà, Lluís Casas, explica que «la idea va sorgir de l'Associació de Joves de l'Alt Berguedà, que va proposar canviar el concert del divendres de la festa major». La iniciativa, començada amb l'anterior govern, pretén «crear un festival independent de la festa major de Bagà», tal com explica Casas. A més de concerts, des del consistori també es volen impulsar xerrades i activitats que fomentin la lluita per a la visibilització de la dona. Enguany, però, el certamen es mantindrà dins les festes del poble, ja que s'ha escaigut en un any d'eleccions i, per tant, ha estat inviable posar en marxa aquesta proposta. «Ha costat trobar artistes, perquè teníem la limitació del gènere i ha estat més difícil. Però al final és un món emergent, i estem molt contents de les artistes que hi actuaran», subratlla Casas.

Pop, rap, versions de tot tipus, flamenc, funk... La jornada, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça Porxada i s'allargarà fins la matinada, tindrà gran varietat d'estils i de propostes musicals amb cinc artistes i grups de diferents gèneres: des de la irrupció en el jazz de Marina Tuset, passant pel boom del rap de Tribade, fins a les versions de Laura Luceño. «El que teníem clar a l'hora d'organitzar el festival és que volíem oferir diferents tipus de música», explica Casas. «Hem buscat un ventall ampli d'artistes perquè el públic s'hi pugui sentir identificat», remarca el regidor.