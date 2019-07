Carles Cases porta la intimitat a Rajadell

Quan la fotògrafa i col·laboradora d'aquest diari, Marta Pich, li va proposar tocar a Rajadell, el músic sallentí Carles Cases (1958) va agafar el cotxe des de l'ermita de Sant Esteve de Comià, a Borredà, on viu, per anar a veure l'espai, la plaça de l'església: «Vaig pensar que era un lloc molt acollidor i que encara ho seria més a la nit, a l'hora del concert». La nit serà dissabte, a les 10, i el recital es farà a peu pla (sense escenari) amb el públic envoltant els músics. Cases, al piano, actuarà amb el percussionista Robert Armengol (vibràfon, marimba i kalimba), amb qui, per primer cop, han estrenat duet.

I dissabte serà la penúltima ocasió de veure aquest Duetto, que el cap de setmana oferirà els dos darrers concerts de la quinzena que han fet des de final de maig. Serà el de Rajadell, explica Cases, l'únic amplificat d'aquesta gira de concerts amb Armengol, que tancaran diumenge a Borredà, a casa seva. Integrant del grup de cambra Percussions de Barcelona i professor de percussió del Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, Robert Armengol i Carles Cases es coneixen de fa una desena d'anys, explica el sallentí, quan va trucar-li per una composició de percussió que feia a Amsterdam: «Des de llavors hem treballat junts en molts enregistraments, cada cop que hi ha percussió li dic al Robert». I si bé és el primer cop que actuen tots dos sols, ja van compartir escenari en format quartet, amb el bateria també sallentí Lluís Ribalta i el contrabaixista Miquel Àngel Cordero en el projecte Morphing (2011).

Armengol, diu, li fa la vida senzilla a l'escenari perquè, explica, «és un percussionista clàssic, un músic amb disciplina, un intèrpret que és una màquina de llegir. I si un compositor vol que li respectin la partitura és el que necessita».



Homenatge a Laura Almerich

Sol, novament

El recital farà un repàs de les nombroses bandes sonores creades per Cases (d' Eloïse a El perquè de tot plegat), arranjades novament «per a piano i percussions afinades». I com ha fet la tria? Per a Cases, més que buscar «una melodia concreta, la intenció ha estat buscar les peces més adequades per a aquests instruments. Les més pensades per tocar en concert. No totes serveixen perquè la seva funció no sol ser aquesta; és més ambiental, o de textura per a les imatges». Començarà, això sí, amb un espiritual («m'agrada començar sol al piano»), no oblidarà Llach i sobretot recordarà, explica, la recentment desapareguda guitarrista Laura Almerich, amb qui van compartir més de 800 concerts amb el cantautor de Verges. «Serà un petit homenatge amb 3 o 4 cançons. Són molts els records, els quilòmetres, els hotels i els concerts que van fer plegats amb la Laura. Sento que ho he de fer», explicava. Alguna de les cançons del projecte amb els versos del bisbe Casaldàliga, Araguaia, també sonarà en instrumental, demà a Rajadell.Carles Cases es va estrenar sol al piano per primer cop ara fa un any amb un cicle de concerts a l'estudi de casa seva: «M'hi vaig atrevir i he vist que ara mateix és el que m'omple més, un format en què em sento lliure». I, segurament, el setembre hi torni. Mentrestant té el guió per a una nova banda sonora.