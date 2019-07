Una finestra als musicals

albert blaya sensat «Serà un espectacle diferent», explica el músic i actor cardoní Dídac Flores (1992), productor i director musical del concert teatralitzat Desde mi ventana, que el mes de maig passat es va estrenar a la Gran Via de Madrid i al Paral·lel de Barcelona, dos dels espais més icònics del món dels musicals. Dissabte arriba a l'Auditori Valentí Fuster de Cardona. «Haurem de canviar la posada en escena i buscarem fer-la molt més íntima. Per a nosaltres és un repte», explica Flores, ja que després d'actuar a Madrid i Barcelona, amb espais molt més grans, fer-ho a Cardona suposa readaptar l'obra i buscar un clima molt més càlid.

Desde mi ventana neix d'un viatge que Flores i l'actor Marc Flynn van fer a l'illa grega de Mykonos. Del viatge i de l'admiració dels dos artistes per la música dels aclamats compositors de moda Pasek & Paul (autors de la majoria de lletres de La La Land o del musical Dear Evan Hansen), sorgeix la idea de portar a escena algunes de les cançons d'aquesta parella de compositors multipremiats. «Hem fet un procés de selecció exhaustiu, perquè ens enfrontàvem a dos compositors molt mediàtics i coneguts, i hem intentat triar les que més ens agraden, no pas les més famoses. N'hi ha de desconegudes», explica Flores, com This is me o Never enough, de la pel·lícula The greatest showman. El cardoní va ser qui es va encarregar de posar en marxa el projecte, des de la selecció dels actors a la direcció del musical.

L'obra tracta sobre sis joves que fan «un viatge emocional» a través de les cançons mentre miren per la finestra: el reflex del que veuen representa el seu món interior. Després de dues estrenes a Madrid i a Barcelona, portar l'obra al Valentí Fuster és, per a Flores, «com jugar a casa». Vindrà gent que em coneix de tota la vida, però a la vegada és una pressió afegida que potser en un altre lloc no tens». Abans de començar el projecte Dídac Flores ja sabia que actuarien a Cardona. La idea és que Desde mi ventana tingui continuïtat als escenaris. «Hi ha moltes propostes damunt la taula, però res en ferm. La nostra idea es portar-la a un teatre de petit format, novament a Madrid», comenta Flores.

El cardoní va començar en el món dels musicals fa prop d'una dècada, quan va formar part del repartiment de Grease i, posteriorment, va participar en el musical català de referència, Mar i Cel, que es va representar dos anys, de 2014 a 2016. Per a Flores, « Grease va ser el primer repte i Mar i Cel una gran producció». Flores afronta amb Desde mi ventana la direcció musical d'un projecte per segona vegada (dirigeix també Lo tuyo y lo mío, al Teatro Lara de Madrid, encara en cartell), però és el primer cop que exerceix de productor d'una obra. «La producció implica una responsabilitat major, una inversió... Tenia ganes d'aquest repte», comenta Flores.

Flores resideix a Madrid i serà la primera vegada que actuï a l'Auditori Valentí Fuster. «El món del musical està molt viu a Madrid, molts companys vam marxar allà perquè a Barcelona està molt més adormit. Falta una petita empenta». Per al cardoní, la situació política actual ha estat un dels motius que han provocat que alguns musicals de renom estrenats a Madrid no arribessin a Barcelona. Actualment, Flores es troba immers en diferents projectes; pianista al musical El Rey León a Madrid; actor al musical Muerte en el Nilo (que s'estrenarà el setembre al Teatre Borràs), i cada diumenge té una cita al Teatro Lara de Madrid. «Vull seguir sent un artista, crear i continuar experimentant», explica Flores.