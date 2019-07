8 plans per fer en família aquest cap de setmana

1. Holi Party, Manresa

Dissabte, a les 19 h, a la plaça Europa. A càrrec d’Adolescents.cat i amb els dj Roger Carandell i Ernest Codina. Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. En el marc de l’Estiu Jove organitzat per l’Ajuntament de Manresa.

2. Festes de Sant Ignasi, Manresa

Dissabte, a les 17.30 h, a la Sala Gòtica de la Seu, conferència de David Ferré «Ignasi el Soldat». A les 18.30 h, a la Baixada de la Seu, demostració «L’esgrima en temps d’Ignasi» i a les 19.15 h, taller d’esgrima antiga amb l’Associació d’Esgrima Antiga de la Catalunya Central. Gratuït.

3. Festa Major de Monistrol de Montserrat

La població enceta aquest dissabte, 20 de juliol, els actes previs de la festa major, que se celebrarà del 25 al 28 de juliol, amb propostes pensades perquè hi participin petits i grans. Més informació, aquí.

4. Xipi Festa, Moià

Dissabte, al parc Municipal, durant tot el dia, a partir de les 9 del matí. Activitats lúdiques a benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació del càncer infantil.

5. Festival Cantilafont, Oirstà

Dissabte, a la Plaça de l’Església. Obertura de portes a les 17 h. A les 17.30 h, Yldor Llach; a les 18.15 h, Lauren Nine; a les 19 h, Joan Català; a les 19.45 h, Clara Peya; a les 21.15 h, Enric Montefusco; a les 22.30 h, Amer i Àfrica circ cia; a les 23.15 h, Pau Vallvé; a les 00.30 h, Will and the People; a les 01.45 h, Playback Maracas. El festival és per a totes les edats. Zona Campersite: Per 3 euros podreu allotjar furgonetes i autocaravanes en un espai habilitat amb els serveis bàsics per fer-hi nit. La zona no és apte per tendes. Més informació a cantilafont.cat

6. Festa del Roser de Puigcerdà

Els nens i nenes podran gaudir de propostes com ara la festa Holi de dissabte a la tarda (18 h, plaça de l'Ajuntament) i l'espectacle de màgia amb Fèlix Brunet (19 h, plaça Cabrinetty). A més, hi haurà parc d'inflables tot el dia. I diumenge, animació infantil Xiula (19 h, pl. Cabrinetty).

7. Taller familiar a Sant Benet

«Les delícies d’Alícia: receptes refrescants». Dissabte i diumenge, de 12 a 13.30 h, a Món Sant Benet. Taller participatiu per combatre les temperatures amb gelats, granissats... Per a famílies amb infants de 5 a 12 anys.

8. Festa Major del Pont de Vilomara

No hi faltarà activitat infantil: tobogan gegant, correaigua, festa Holi i parc aquàtic. Propostes que de ben segur atrauran nombrosos nens i nenes. De fet, la quitxalla ja va poder gaudir de diverses activitats el cap de setmana passat. Va ser el primer tast de festa major i va tenir un bona acceptació. Després d'aquest aperitiu, aquesta tarda de divendres arrenquen els actes centrals de la festa major, que es clouran dilluns amb el piromusical de focs artificials. Més informació i el programa d'actes, aquí.