Quintana presenta el seu treball musical més reivindicatiu

REDACCIÓ/ACN El festival manresà Sons del Camí es consolida en la seva sisena edició amb un rumb marcat: la música espiritual, amb ànima. El festival va començar dimecres amb el manresà Damià Olivella i ahir era previst que actués Mara Aranda. Des del festival busquen l'equilibri entre la veterania i la joventut dels artistes convidats.

Precisament, el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, posarà l'experiència en aquesta edició del festival. Ha tornat als escenaris en solitari per cantar aquelles cançons que han estat perseguides, prohibides, censurades o odiades.

A l'espectacle Intocables el cantant de Sopa de Cabra interpreta temes de John Lennon a Víctor Jara, passant per The Velvet Underground, Sex Pistols, Bob Dylan o David Bowie. Però Gerard Quintana també incorpora algunes cançons catalanes d'Albert Pla o Pau Riba. El gironí ha creat un repertori centrat en cançons que s'han convertit en himnes de la llibertat en moments políticament convulsos. En la presentació del projecte, el músic gironí recordava que la música és una via d'escapatòria per pensar i reflexionar sobre tot el que calgui.

La tria de cada peça ha estat curosament pensada abans de començar a cantar-la. Darrere de cada tema s'amaguen anècdotes i missatges que poden semblar inofensius i comercials, però que en realitat estan carregats d'ideologia.

És el cas d' Imagine, de Jon Lennon, el gironí explicava que quan a les olimpíades de Londres del 2012 va sonar aquesta cançó, alguns països, com Turquia, van censurar part de la lletra. També alguns dels temes de The Beatles es van suprimir de les llistes de reproducció de les ràdios angleses durant la guerra de l'Iraq.

Intocables es va estrenar el mes d'abril passat al Festival Strenes de Girona i compta amb la participació d'Oest de Trip, la formació vallesana que acompanya Quintana en el seu recorregut pels escenaris. Després de Manresa, el músic gironí portarà el nou repertori a Caldes de Montbui.