La pagesia del Bages es converteix en protagonista de la 3a edició de la Festa del Tomàquet

Redacció | Manresa Manresa ja té a punt la tercera edició de la Festa del tomàquet, un homenatge que la ciutat fa a un dels seus productes d'horta estrella i que inclourà activitats diàries entre el 22 i el 27 de juliol. Enguany, a més, durant tot el mes d'agost, nombrosos restaurants de la comarca s'afegiran a la celebració i oferiran a les seves cartes plats elaborats amb tomàquets de la pagesia bagenca. Consulta aquí tota la programació.

Els detalls d'aquesta edició han estat presentats aquest migdia, a l'Hort d'Aprendre de Món Sant Benet; per Núria Masgrau, tinenta d'alcalde d'Indústria, Comerç i Activitats de l'Ajuntament de Manresa; Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa; i responsables d'entitats de l'organització que han explicat totes les activitats programades: Alba Rojas (Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central), Laia Muns (Parc de la Sèquia), Joan Ribas (Fundació Alícia) i Bernat Marquilles (l'Arada).

Pol Huguet ha mostrat la satisfacció de la nova edició de la festa que té per objectiu de donar a conèixer "la varietat i la gran qualitat" del tomàquet de la comarca, però especialment de contribuir "a fer xarxa" entre de productors, restauradors i consumidors. Per al regidor de Ciutat Verda, el tomàquet "és l'element cabdal de la festa però també és l'excusa per promocionar els productes agroalimentaris de casa nostra" i ha afegit que "enguany posem un èmfasi especial ens els productors, posant-los cara i perquè es pugui valorar el seu esforç i el projecte que desenvolupen".

Núria Masgrau ha fet un petit resum de la programació d'aquesta tercera edició i ha subratllat la voluntat de "visualitzar el treball i la complicitat" de persones i col·lectius del territori així com la "potencialitat" del Centre Històric a l'hora de promocionar els productes locals de proximitat. La regidora de Comerç ha animat a participar i inscriure's a les diverses activitats i ha recordat que a la ciutat també es poden trobar productes de l'horta al Mercat de la Plaça Major i al Mercat de la Font de les Oques.

Alba Rojas ha destacat el treball de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central i la seva "aposta per la sobirania alimentària i de suport a l desenvolupament agrari" i ha afegit que en aquesta edició "oferirem tres eines com són els espais test agraris, les oficines d'acompanyament a la pagesia i el supermercat cooperatiu (Supercoop)". Laia Muns ha explicat l'activitat Poal Km 0, una visita guiada d'unes 3 hores i 6,5 km de recorregut en què es veuran tres explotacions hortícoles al canal de regadiu de la Sèquia. Bernat Marquilles ha detallat l'exposició "Aigua i Memòria de la Sèquia", que es podrà veure al Mercat de Puigmercadal per conèixer els usos de la Sèquia i el seu entorn. Finalment, Joan Ribas ha explicat la jornada inaugural de la Festa del Tomàquet que tindrà lloc a Fundació Alícia &ld quo;`en què es presentaran els secrets del pa amb tomàquet".



Tapes conjuntes entre bars de l'Antic, paradistes del Puigmercadal i pagesia

Enguany, s'han uniti persones productores per crear tapes conjuntes, que se serviran el dimecres 24 als bars de l'Antic, de 8 a 11 del vespre, i el dissabte, de 12 a 14 del migdia, a les parades del Puigmercadal, mentre se celebra el Mercat del Tomàquet.

Una altra de les grans capacitats que està tenint la Festa del Tomàquet és la gran quantitat d'agents implicats en l'organització de l'esdeveniment. De fet, totes les activitats que es duen a terme durant la Festa del Tomàquet estan pensades per establir xarxes col·laboratives a llarg termini entre els diversos agents del territori que hi participen i per dinamitzar econòmicament el conjunt del Bages



Els productors com a eix protagonista del mercat

La Festa del Tomàquet està permetent que cada vegada més productors de Manresa i comarca apostin decididament per plantar més varietats de tomàquets. De fet, promoure i explicar els tipus de tomàquets que es cultiven a la zona i alhora buscar alternatives a la seva comercialització és un dels objectius de la festa. Com en les anteriors edicions, hi haurà múltiples varietats de tomàquets, com l'esquena verd, el mamella de monja, el de Montserrat, el pebroter, el cherry, el de penjar i algunes proves de tomàquet negre, entre altres.

La pagesia bagenca forma part de l'eix discursiu de la tercera edició de la Festa del Tomàquet. Han protagonitzat un vídeo on conviden tot el públic a assistir als actes i en especial al Mercat del Tomàquet que se celebrarà dissabte dia 27, al matí, a la plaça Puigmercadal, on exposaran i comercialitzaran tots els seus productes. A més, totes les activitats de la setmana es vincularan explícitament als productors de tomàquets utilitzats en cada cas.

El Mercat del Tomàquet del dia 27 comptarà, a més, amb el formatge com a producte convidat, una altra de les novetats de la festa d'enguany, i amb activitats com una demostració de cuina del xef Diego Alías.



La inauguració i el pa amb tomàquet

El Sopar del Tomàquet com a eix culinari

La Festa s'iniciarà amb una jornada inaugural que versarà sobre 'Els secrets d'un bon pa amb tomàquet', que se celebrarà a la Fundació Alícia, el dilluns 22. Aquesta jornada vol donar a conèixer el món del pa amb tomàquet, però també posar de manifest la gran diversitat de productes agroalimentaris d'alta qualitat de què disposa el Bages i que conformen el seu rebost. La jornada se celebrarà a Món Sant Benet i és gratuïta, amb inscripció prèvia.El Parc de la Seu acollirà la tercera edició del Sopar del Tomàquet, en el marc del qual diversos restaurants oferiran un menú molt complet amb productes alimentaris del Bages i amb el tomàquet dels productors participants com a protagonista de tots els plats. Un total de 8 plats, maridats amb vins del Bages, conformen el menú d'una carta elaborada i cuinada per restaurants com El Mas de la Sala, Alberg de Castelladral, La Clandestin, Cal Magre, Hostal Soler, Kursaal Espai Gastronòmic i el suport imprescindible de Bages Terra de Vins. El sopar tindrà lloc dijous 25 de juliol i s'iniciarà després del concert de MuOM que forma part del cicle Sons del Camí.

A més, qui ho vulgui, dimarts dia 23 a partir de les 18.30 pot assistir a un showcooking culinari al local de We Love Cooking, on els chefs dels restaurants ensenyaran a cuinar totes les propostes que es presentaran el dia del sopar.

El programa d'actes també inclou caminades per algunes de les finques dels productors, jornades tècniques, entre d'altres.

La festa es planteja com un projecte integral de diversos sectors de la ciutat per la dinamització agrària, però també comercial, turística, i de restauració. Està impulsada per l'Ajuntament de Manresa conjuntament amb MengemBages, Escola Agrària de Manresa, revista Proper, parc de la Sèquia, Alícia, Fundació Catalunya la Pedrera, Bages Impuls, Mercat Puigmercadal i Agrupació de Defensa Forestal del Bages, amb el suport, entre d'altres, del Consell Comarcal del Bages.