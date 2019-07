AGENDA | Enramades, globus aerostàtics i la tradició del segar

31a Festa del Segar i Batre, Avià

Dissabte, a partir de les 17 h i fins a les 00 h, al nucli antic, 2ª Fira del pa i el cereal: pa artesà, cereals en totes les varietats, cerveses artesanes, pa sense gluten... Durant la tarda, a la plaça de l'Abat Oliba, activitats relacionades amb el pa, degustació i venda d'elaborats a base de cereals de manera artesana per elaboradors de la comarca. A les 17 h, a l'hotel d'entitats, taller de fer pa, a càrrec de l'Ortiga de Valldoreix. A les 18.30 h, aperitius amb base de pa i cereals, amb la Maria Gabarró de La Cuina. A les 20 h, a l'hotel d'entitats, tast de cerveses amb la sommelier Sílvia Culell. A les 22 h, a la plaça Abat Oliba, concert acústic de Filferro. Hi haurà servei de bar i food-trucks al capvespre. Diumenge, a les 8 h, a l'església de Santa Maria, missa. A partir de les 9 h i durant tot el matí, a l'era de Santa Maria, demostració de segar, garbejar i batre, a càrrec de la colla de segadors d'Avià. Seguint la tradició dels darrers anys, cada segador portarà un aprenent. A les 10 h, esmorzar dels segadors. Al matí, venda d'esmorzars de pagès, a càrrec de les mestresses de casa d'Avià. Presència de l'Hereu i Pubilla de Catalunya, i membres convidats del pubillatge català. Durant l'estona de l'esmorzar, actuació del grup de música tradicional Cobla Catalana dels Sons Essencials, i també interpretaran la Cançó i Dansa del Segar i el Batre d'Avià, juntament amb la Coral Santa Maria d'Avià, dansada pel grup de Dansaires i grup de Bastoners d'Avià. Tot el matí, prop de l'era de la batuda, fira de productes d'artesans de pagès: eines, brodats, olis i perfums, joguines i productes de la terra. Demostració de fer cordes i de filar llana, a càrrec de les famílies d'artesans Estruch i Fitó-Muntada, a més de demostracions d'altres oficis relacionats amb les feines de pagès. TAMBÉ: 23a Trobada de puntaires,. Organització: Grup de puntaires d'Avià. Intercanvi de robes de patchwork i demostració. Organització: Patchwork d'Avià. Activitats lúdiques per als més petits: jocs gegants i tradicionals amb monitors, i taller infantil de ceràmica. Organitzat per: Quiràlia i Crisfang. A les 18.30 h, a la sala gran de l'Ateneu , concert de música tradicional a càrrec del grup Cobla Catalana dels Sons Essencials. Entrades: 4 euros, anticipades (a la venda a l'ajuntament); i 6 euros, a taquilla. Gratuït per als infants de fins a 12 anys. S'oferirà degustació del Pastís del Segador, remullat amb porrons de moscatell. A les 20 h, a la plaça de l'Ateneu, ball amb la Som-hi Band.

2a Nit dels Encants, Cardona

Dissabte, a les 19 h, al parc del Camí Nou, Show de productes UBIC: amb passarel·la de moda i exhibició de productes. Actuacions musicals a càrrec de La Trup, Anaïs Vila, Morlan River i Juanjo Tinajas. Parades del comerç cardoní, tastets gastronòmics i mojitos. Organització: UBIC de Cardona.

European Balloon Festival, Igualada

Divendres, a les 6.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Cal Font i el camp de vol del Parc Central, vol de la ciutat. Durant tot el matí, a l'Iglú de vent de la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell, exposició Invisible, instal·lació d'un espai visual efímer i transparent a càrrec del fotògraf Sebastian Arce. A les 17.30 h, al Parc Central, activitats infantils amb espectacles i actuacions itinerants, jocs gegants, tallers, pinta-cares. De 17.30 a 20.30h, al Parc Central, Desitjos enlaire: photocall solidari per combatre la MPS (Mucopolisacaridosi). A les 18 h, l'Iglú de vent de la sala infantil de la Biblioteca Central, taller familiar Fem un marc de fotografies, a càrrec d'El Taller. De 18.30 a 21.30 h, a l'Iglú de vent de l'Espai Cívic Centre, presentació del grup Autogestors, grup d'apoderament per a persones amb discapacitat de l'Anoia. A les 20 h, al camp de vol del Parc Central, vol de competició. Tot seguit, al Parc Central, espectacle musical infantil Paüra, de la Cia. Belluga. A les 21 h, a l'Iglú de vent de l'Escorxador, concert del Cor d'Homes, dirigit per Esteve Costa. A les 22.30h, a l'Iglú de vent de la rambla Sant Isidre, concert de Xillona i DJ, amb la col·laboració del Casal Popular d'Igualada El Foment. A les 23.30 h, a l'Iglú de vent de la plaça Catalunya, davant Les Cotxeres dels Moixiganguers, concert participatiu de la coral Xalest. Dissabte, a les 6.30h, al camp de vol del Parc Central, vol de competició. Durant tot el matí, a l'Iglú de vent de la Nau de les Encavallades del Museu de la Pell, exposició Invisible, instal·lació d'un espai visual efímer i transparent a càrrec del fotògraf Sebastian Arce. A les 18 h, a l'Iglú de vent de l'Escorxador, concert de la coral Gatzara. A les 18 h, al Parc Central, Fun Zone amb inflables, llits elàstics i jocs infantils. De 19.30 a 20.30 h, al Parc Central, Desitjos enlaire: photocall solidari per combatre la MPS (Mucopolisacaridosi). A les 20 h, al camp de vol del Parc Central, vol de competició. A les 22.30h, al camp de vol del Parc Central, lliurament de premis. A les 23 h, al camp de vol del Parc Central, Night Glow. A les 23.30 h, al Parc Central, concert de JoKB i Oques Grasses, en el marc de l'Anòlia. Diumenge, a les 6.30 h, al camp de vol del Parc Central, vol final. A les 20 h, a l'Iglú de vent del parc de Valldaura, entrega de premis del campionat de vòlei sorra.

Festa major de Sant Vicenç de Castellet

Divendres, a les 20.30 h, sortida des de Cal Soler de la cercavila del pubillatge. A les 21 h, a la plaça de l'Ajuntament, pregó a càrrec de la Comissió de Pubillatge de Sant Vicenç de Castellet, en motiu dels 50 anys. A continuació, proclamació de la pubilla i l'hereu 2019. A les 23 h, correfoc de La Llegenda de Castellet, des de la plaça Clavé i fins a la plaça Onze de Setembre. Organització: Comissió de Correfoc de la Colla de Geganters. A les 00.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert a càrrec de Buhos i DJ Món. Dissabte, a les 12.30 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, acte de lliurament de la Medalla Sant Vicenç 2019. A les 17 h, a la piscina municipal, 3a Jornada del Torneig Catalunya Central. Organització: CN Castellet. A les 18 h, a l'Esplai d'avis, ball amb Dolfi. Entrada gratuïta. Organització: Associació de Gent Gran de l'Esplai. A les 19 h, a la plaça de l'Ajuntament, 1r Concurs de truites Posa-hi ous!!. Bases a www.svc.cat. A les 19 h, a la plaça de l'Ajuntament, sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell. A les 21.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert amb l'orquestra Selvatana. A les 23 h, ball amb l'orquestra Selvatana. A les 01 h, a la plaça Clavé, concert a càrrec de 80 Principales. Diumenge, de 8 a 13 h, concurs de pesca de festa major a Can Serra. Organització: Club Pesca Olímpic Castellet. A les 10 h, a la plaça Clavé, 23a Trobada de puntaires. A les 11.30 h, al carrer Maria Gimferrer, inici de la cercavila de la 26a Trobada de Gegants. La ballada final es farà a la plaça de l'ajuntament. A les 12 h, a l'església parroquial, missa solemne amb la col·laboració de la coral Al Vent. A les 19 h, a la plaça Clavé, Danses Esbojarrades amb La Sal dels Mars. A les 20 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert a càrrec del Coro Rociero Virgen del Rocío. Organització: Associación Cultural Amigos del Camino. A les 21 h, a la plaça Onze de Setembre, botifarrada i ouferrada popular. Preu: 5 euros. Col·laboració: Centro Cultural Andaluz. A les 22.30 h, a la plaça Onze de Setembre, espectacle En estat pur, a càrrec de Set de Màgia. Dilluns, d'11 a 14 h, al pati de l'escola Sant Vicenç, gimcana marrana, amb jocs refrescants i aquàtics. A les 19.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert La Gran Festa a càrrec d'El Pot Petit. A les 22.30 h, a l'esplanada del carrer Rosa Sensat/La Ceràmica, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual. A les 23.15 h, a la plaça Onze de Setembre, havaneres amb el grup Port Bo.

Festa major de Súria

Divendres, a les 20 h, a Cal Balaguer del Porxo, inauguració de l'exposició 52è Concurs de Pintura Ràpida. Organització: Joventuts Musicals. A les 21 h, a la seu social del Rodamón Slot Súria, cursa de slot. A les 22 h, davant de la Casa de la Vila, inici de Festa amb la participació dels Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters i Grallers del Gorg de l'Olla, Bastoners de l'Agrupació Sardanista, Trabucaires del Tro Gros i colla castellera Salats. Tot seguit, cercavila amb El Petit Lilo i els grups de cultura popular de Súria, fins a la plaça de Sant Joan. A les 23.15 h, a la plaça de Sant Joan, concert de JoKB. A les 00.45 h, concert d'Ebri Knight. A les 02.15 h, concert de Pachucos. A les 04.30 h, concert de Vizuri. Dissabte, de 9 a 13 h, al tram del passeig del Riu del Cardener, Concurs Infantil i Juvenil de Pesca-Memorial Marcos Hidalgo. El repartiment de premis es farà a les 20 h al local social de l'Agrupació de Pescadors Esportius, a la nau de Ca l'Agut. A les 9 h, a la seu social del Rodamón Slot Súria, cursa de slot. De 10 a 14 i de 16 a 19 h, a l'avinguda del Cardener, súper tobogan d'aigua. La cua d'accés es farà al pont de Salipota, on caldrà esperar torn per agafar l'inflable i pujar per llançar-s'hi. És imprescindible dur calçat tancat d'aigua. A les 16 h, a la seu social del Rodamón Slot Súria, cursa de slot. A les 18 h, a la plaça de la Serradora, jornada castellera amb les colles Castellers del Riberal, Vailets de Gelida i Salats de Súria. Organització: colla castellera Salats. A les 19 h, sortida des de la plaça de Sant Joan de la pedalada popular. Circuit urbà. Activitat oberta a tothom. Organització: Unió Ciclista Mig-Món. A les 20 h, a l'illa de vianants dels carrers González Solesio i Salvador Vancell, Lindy Hop. Organització: associació de ball Bon Hop de Swing (Manresa). A les 23.30 h, a la plaça de Sant Joan, ball amb l'Orquestra Centauro. A les 03 h, a la plaça de Sant Joan, festa jove amb el xou de DJ Marçal Ventura. Diumenge, a les 8 h, matinades amb els Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 10 h, galejada amb els Trabucaires del Tro Gros. A les 11 h, a l'església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne de gesta Major. A les 13 h, al parc municipal Macary i Viader, vermut de festa major i jocs infantils. Preu: 5 euros. Organització: Comissió Festa Major. A les 19 h, a la plaça de Sant Joan, concert amb l'Orquestra Costa Brava. A les 22 h, davant de la Casa de la Vila, tocades i concert amb la Banda de Música de Cardona. Tot seguit, passacarrer amb la Banda de Cardona fins a la plaça de Sant Joan. A les 23.30 h, a la plaça de Sant Joan, ball amb l'Orquestra Costa Brava. Dilluns, a les 11 h, a l'església parroquial de Sant Cristòfol, missa en sufragi pels difunts. A les 23 h, castell de focs llançat des del pont de Salipota, a càrrec de Pirotècnia Igual. Tot seguit, a la plaça de Sant Joan, ball amb l'Orquestra Juniors. Dimarts, a les 22 h, a la plaça de Sant Joan, sardanes amb la Cobla Vila d'Olesa.

Festa Gran de la Barriada Saldes i Plaça Catalunya, Manresa

Divendres, de 19 a 23 h, Va de Tapes amb la participació dels bars Rusiñol, Uniqus, Savoy, Caliu, Numància, 3 Torres i General Store and Coffee. A les 22 h, a la plaça Catalunya, música a la fresca amb Ultimàtom i 4Cat. Dissabte, de 16 a 20 h, al parc Vila Closes, tobogan d'aigua de 50 metres i festa de l'escuma. De 20.30 a 22 h, botifarrada popular. A les 22.30 h, ball amb Andreus Quartet. Diumenge, a les 8 h, trobada a la plaça Catalunya per a la caminada de final de curs a Salelles amb esmorzar al celler Fargas Fargas. A les 19.30 h, a la plaça Catalunya, cantada d'havaneres a càrrec de Cavall Bernat. A la mitja part, rom cremat.

Festes d'estiu de les Cots, el Guix i la Pujada Roja, Manresa

Diumenge, a les 9 h, a la capella del Sant Crist del Guix, missa de festa major. En acabar, xocolatada amb xurros. A les 11 h, a l'esplanada davant la capella, homenatge a la gent gran amb l'actuació del grup Els Atrevits. Aperitiu per als avis. A les 18.45 h, davant de la capella del Sant Crist del Guix, cantada d'havaneres amb el grup Els Jordis Músic. A la mitja part, presentació de la nova pubilla: Núria Guàrdia Marsinyach. Botifarrada i cremat de rom.

Mercat de Puces, Navarcles. Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d'intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Enramades del carrer Nou, Sant Fruitós de Bages

Divendres, a les 20 h, exhibició de ball Som Riu d'Or. A les 20.25 h, Música per la Llibertat El cant dels ocells. A les 20.30h, sopar de tapes i vins. A les 21.30 h, concert de Kamelot (duo). Dissabte, a les 10.30 h, Festa del Fang. A les 12 h, jocs de cucanya. A les 13 h, jocs d'aigua. A les 18 h, xocolatada. A les 18.30 h, entrega de premis de la Festa del Fang. A les 19 h, animació infantil amb Ai, Carai! A les 22.30 h, ball amb Jordi Soler.

Nit a l'aigua, Sant Joan de Vilatorrada

Divendres, de 22 a 02 h, a la piscina municipal. Organització: regidoria d'Esports.