Tot sobre la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet 2019

Arnau Valverde | MANRESA Sant Vicenç de Castellet viurà entre el 12 i el 15 de juliol quatre dies de festa en què es podrà gaudir d'un gran ventall d'actes culturals i lúdics amb cabuda per a tots els públics.

La festa del pubillatge serà l'encarregada d'encetar la primera jornada de la festa major, ja que la comissió del pubillatge és l'encar-regada de fer el pregó d'aquesta edició (21.00 h) amb motiu dels seus 50 anys d'existència. El pregó serà compartit per diferents persones que han estat vinculades al pubillatge del poble i tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament. Posteriorment, s'escolliraà la nova pubilla i el nou hereu de la població d'aquest any.

Avui a la nit també es viurà un dels actes estrella de la Festa Major de Sant Vicenç, el correfoc «La llegenda de Castellet». Aquest any presentarà una bèstia nova i continuarà habilitant espais de seguretat per als assistents.

La música és una peça clau de qualsevol festa major, i els principals encarregats de posar-s'hi al capdavant aquest any seran els Buhos. El grup català visitarà Sant Vicenç després d'haver tocat en un dels festivals més importants del panorama musical català, el Canet Rock. La banda originària del Baix Penedès presentarà algunes de les seves noves cançons i farà ballar tot el públic. No només actuaran els Buhos, durant els quatre dies es podrà gaudir d'actuacions de l'Orquestra Selvatana i dels 80 Principales, entre d'altres.

Per als més golafres, aquest any es farà el primer concurs de truites, que tindrà lloc dissabte a la tarda, així com la botifarrada i ouferrada que se celebrarà diumenge a la nit a la plaça Onze de Setembre.

Els gegants. com no podia ser d'altra manera, també tindran el seu moment de protagonisme demà. La 26a Trobada de Gegants reunirà un bon grapat de colles que faran ballar els gegants pels carrers del poble.

Els més petits ja fa uns dies que gaudeixen de la Festa Major Infantil, concretament des de dilluns, però l'acte principal serà el concert a càrrec d'El Pot Petit de dilluns que ve, La Gran Festa.

La festa major culminarà dilluns a la nit amb el tradicional castell de focs que enguany estrana una nova localització a l'esplenada que es troba entre el carrer Rosa Sensat i La Ceràmica. Un cop acabat l'espectacle, els assistents podran gaudir del concert d'havaneres a càrrec del grup format a Calella de Palafrugell, Port Bo, a la Plaça 11 de setembre.

>Programació de la Festa Major de Sant Vicenç 2019

Divendres, 12

A les 20.30 h, sortida des de Cal Soler de la cercavila del pubillatge.

A les 21 h, a la plaça de l'Ajuntament, pregó a càrrec de la Comissió de Pubillatge de Sant Vicenç de Castellet, en motiu dels 50 anys. A continuació, proclamació de la pubilla i l'hereu 2019.

A les 23 h, correfoc de La Llegenda de Castellet, des de la plaça Clavé i fins a la plaça Onze de Setembre. Organització: Comissió de Correfoc de la Colla de Geganters.

A les 00.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert a càrrec de Buhos i DJ Món.

Dissabte, 13

A les 12.30 h, a l'auditori M. Carme Grauvilardell, acte de lliurament de la Medalla Sant Vicenç 2019.

A les 17 h, a la piscina municipal, 3a Jornada del Torneig Catalunya Central. Organització: CN Castellet.

A les 18 h, a l'Esplai d'avis, ball amb Dolfi. Entrada gratuïta. Organització: Associació de Gent Gran de l'Esplai.

A les 19 h, a la plaça de l'Ajuntament, 1r Concurs de truites Posa-hi ous!!. Bases a www.svc.cat.

A les 19 h, a la plaça de l'Ajuntament, sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

A les 21.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert amb l'orquestra Selvatana.

A les 23 h, ball amb l'orquestra Selvatana.

A les 01 h, a la plaça Clavé, concert a càrrec de 80 Principales.

Diumenge, 14

De 8 a 13 h, concurs de pesca de festa major a Can Serra. Organització: Club Pesca Olímpic Castellet.

A les 10 h, a la plaça Clavé, 23a Trobada de puntaires.

A les 11.30 h, al carrer Maria Gimferrer, inici de la cercavila de la 26a Trobada de Gegants. La ballada final es farà a la plaça de l'ajuntament.

A les 12 h, a l'església parroquial, missa solemne amb la col·laboració de la coral Al Vent.

A les 19 h, a la plaça Clavé, Danses Esbojarrades amb La Sal dels Mars.

A les 20 h, a la plaça de l'Ajuntament, concert a càrrec del Coro Rociero Virgen del Rocío. Organització: Associación Cultural Amigos del Camino.

A les 21 h, a la plaça Onze de Setembre, botifarrada i ouferrada popular. Preu: 5 euros. Col·laboració: Centro Cultural Andaluz.

A les 22.30 h, a la plaça Onze de Setembre, espectacle En estat pur, a càrrec de Set de Màgia.

Dilluns, 15

D'11 a 14 h, al pati de l'escola Sant Vicenç, gimcana marrana, amb jocs refrescants i aquàtics.

A les 19.30 h, a la plaça Onze de Setembre, concert La Gran Festa a càrrec d'El Pot Petit.

A les 22.30 h, a l'esplanada del carrer Rosa Sensat/La Ceràmica, castell de focs a càrrec de Pirotècnia Igual.

A les 23.15 h, a la plaça Onze de Setembre, havaneres amb el grup Port Bo.