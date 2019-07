Solsona celebra el vintè aniversari de la colla gegantera del Carnaval

redacció La Colla Gegantera del Carnaval de Solsona prepara una trobada de colles geganteres i gegants aquest dissabte, 13 de juliol, per celebrar el vintè aniversari de la colla solsonina.

Amb una previsió que hi participin una quinzena de colles, les activitats preparades s'iniciaran a dos quarts de deu del matí amb l'arribada de les colles geganteres i gegants i elements participants a la festa a la plaça de la Catedral. A partir de dos quarts d'11 hi haurà la plantada de tots els gegants a la plaça de Palau i de totes les bèsties a la plaça de la Catedral i a les 12 del migdia es durà a terme la baixada dels Gegants Bojos del Carnaval de Solsona des del portal del Castell fins a la plaça Major. A dos quarts de 6 de la tarda hi haurà la cercavila de totes les colles pels carrers del nucli antic.