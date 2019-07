Les 9 fires i festes imprescindibles del cap de setmana

Carlinada, Berga

Dissabte, a les 9 h, sortida des del pavelló de la cronoescalada ciclista als Rasos de Peguera. A les 10 h, torneig d'handbol, vòlei i bàsquet 3x3. A les 17 h, a la plaça de Sant Joan, plantada de jocs infantils amb la Cia. de Jocs L'Anònima. A les 19.30 h, sortida des de la plaça de Sant Joan de la ruta guiada amb els historiadors Sergi Serra i Albert Cols, que inclouran la mirada dels isabelins i dels carlins. A les 20.30 h, recompte de punts i proclamació de l'equip guanyador: el bàndol carlí o el liberal. Els guanyadors hissaran la seva bandera a la plaça de la Creu. Inscripcions: carlinada.cat o bé mitja hora abans de l'inici de cada activitat. A les 23.30 h, a la plaça del Forn, concert de Pupil·les. Entrada lliure i gratuïta.

Festa major de Sant Fruitós de Bages

Divendres, a les 19 h, a la pista poliesportiva del camp de futbol, Holi Party amb Mon d'Oci i DJ Berna. A les 20 h, al Cobert de la Màquina de Batre, proclamació de la pubilla i l'hereu. A les 21.30 h, al Bosquet, festa andalusa amb l'Escola Lourdes Jiménez i Aroma Flamenco. Presentació a càrrec de Carla Show. A les 23.55 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert de Strombers. A les 01 h, a la pista poliesportiva del camp de futbol, Santfree DJ Party amb Mon DJ. Dissabte, a les 12 h, a la pista coberta de l'escola Paidos, 4a trobada de grups de percussió i classe magistral amb la Batukada Shangó. a les 12 h, a la pista del Bosquet, Vermouth Santfreetrònic. Organització: OrganitzemXTu. A les 18.30 h, al camp de futbol municipal, 6è Memorial Miquel Martínez del FC Fruitosenc de futbol de veterans. A les 18.30 h, pel nucli urbà, cercavila de grups de percussió, des de l'escola Paidos fins al Cobert de la Màquina de Batre. A les 19 h, a la pista del Bosquet, actuació del grup La 3a Joventut. Amb la col·laboració de l'Associació Gent Gran Sant Fruitós. A les 19.30 h, a l'aparcament del Cobert de la Màquina de Batre, inici del cercatasques. Organització: Col·lectiu AKP. A les 19.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, actuacions finals de la 4a trobada de grups de percussió. A les 21 h, a la pista del Bosquet, ball amb Raül. Organització: Associació Gent Gran Sant Fruitós. A les 23.55 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert de Los 80 Principales. A les 01 h, a la pista poliesportiva del camp de futbol, Santfree DJ Party i DJ Arzzett. Diumenge, a les 11 h, a l'església parroquial, missa solemne. A les 12 h, al Cobert de la Màquina de Batre, sardanes amb vermut amb la Cobla Orquestra Rosaleda i l'actuació de l'esbart Som Riu d'Or. A les 19 h, al Nexe Espai de Cultura, recepció a les entitats locals i cercavila amb els gegants de Sant Fruitós fins al Cobert de la Màquina de Batre. A les 20 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert amb l'orquestra Rosaleda. A les 22.45 h, a la plaça Onze de Setembre, llançament de pirotècnia. A les 23 h, al Cobert de la Màquina de Batre, ball amb l'orquestra Rosaleda. Dilluns, a les 18 h, a l'aparcament del pavelló municipal, festa jove amb Gimcana Marrana: proves d'Humor Amarillo. Inscripcions per grups al NexeJove. Majors de 12 anys. A les 17.30 h, a l'Esplai, ball amb Alberto Paulo. A les 22 h, al Cobert de la Màquina de Batre, espectacle d'humor L'home orquestra, a càrrec de Peyu.

12è BdeGust, Gironella

Diumenge, a partir de les 11 h, a la Font del Balç, a tocar de Gironella, mostra de producte gastronòmic local i vins catalans. D'11 a 14 h, 9a trobada d'intercanvi de plaques de cava. D'11.30 a 13.30 h, tallers BdeGust Menuts amb Cuinetes. Inscripció: 3 euros, el mateix dia. De 16 a 20 h, tallers BdeGust Menuts amb Xènia Romera. D'11 a 18 h, 6è concurs de fotografies a Instagram #bdegust19, i 3r concurs DibuixMenuts. A les 20 h, entrega de premis. A les 11.30 h, vermut musical amb Figa. A les 12.45 h, maridatge de vins i formatges a càrrec de Ramon Roset i Sílvia Culell. Preu: 12 euros. A les 17 h, tast de vins a cegues a càrrec del sommelier David Seijas. Preu: 8 euros. A les 18.45 h, tast de cervesa artesana a càrrec d'Imma Collado. Preu: 5 euros. Inscripcions: cervesa@ninkasi.cat. A els 18.20 h, sessió de DJ amb Alberto Jiménez (soul, jazz...). A les 20.30 h, concert de cloenda amb Dr. Swinguez.

Festa major de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja

Dissabte, a les 19 h, al local social (Sant Joan, 34), pregó a càrrec de Víctor Feliu i Ferrer, activista social de la gent gran. Després, pica-pica per a tothom.

79a Festa de Sant Cristòfol, Navarcles

Diumenge, a les 11 h, a l'església parroquial de Santa Maria, missa en honor a Sant Cristòfol, patró dels xofers i protector dels viatgers. A les 12.15 h, al carrer Ubac, concentració de vehicles. A les 12.30 h, a la plaça de la Vila, benedicció de conductors i vehicles. Organització: Amics del Motor de Navarcles i Confraria Sant Cristòfol.

Festa major de Galera

Dissabte, a les 17 h, ball d'escuma per a la mainada. A les 18 h, inflables per als més petits. Hi haurà coca i xocolata per a tothom. Diumenge, a les 19.30 h, ball amb Joan Vilandeny. A la mitja part, tradicionals sortejos.

41a Festa del barri del sector Llobet

Divendres, a partir de les 18 h, futbol infantil (de 7 a 13 anys). A les 18 h, pintura per als més petits. A les 23 h, concert de Sherpah. A continuació, DJ Gami. Dissabte, a les 10 h, al parc Llobet, matinal de jocs infantils. A les 12 h, jocs d'aigua: piscines, tobogan i canó d'escuma. A les 18 h, xocolatada popular. A les 19 h, exhibició de gimnàstica amb Fitness Fenoy. En acabar, entrepans calents i montaditos. A les 23 h, ball amb el grup Crystal. Diumenge, a les 11 h, espectacle infantil a càrrec de Manelutti. A les 11.30 h, al camp de futbol del parc Llobet, partit de futbol de solters contra casats. A les 19.30 h, botifarrada popular. A les 20 h, concert de la quinta. Tots els actes es faran al parc Llobet. En cas de pluja, a la sala de cultura Cal Gallifa. Organització: Associació de Festes del Sector Llobet.

Festa major infantil, Sant Vicenç

Dilluns, a les 19 h, a la plaça de l'Ajuntament, pregó, festa de confeti i berenar.

Festa major de Vilada

Dissabte, durant tot el dia, Pep Fest. Organització: Ben Anats. Durant el matí, Trail al bosc. 10 km. Cursa de muntanya a peu. Organització: Club Joves Atletes de Berga.