Infants de Callús fan el pregó que enceta la Festa Major

ANNA COSTA | MANRESA Callús dona el tret de sortida a quatre dies de festa major amb un pregó que pronunciaran nens i nenes de 4t, 5è i 6è de primària, representants del Consell d'Infants. «Els hem volgut donar aquesta responsabilitat i aquest protagonisme aprofitant que Callús és Ciutat Amiga de la Infància (reconeixement atorgat per Unicef)», explica Rosa Ginestà. Fins a principi de juny ha estat al capdavant de la regidoria de Cultura i s'ha fet càrrec de l'organització de la Festa Major.

La festa programa una trentena d'actes lúdics, culturals i esportius, «pensats per a totes les edats, perquè en pugui gaudir tot el poble», remarca. En destaca també el sopar a càrrec dels restauradors de Callús, que cuinaran plats a l'estil tapes i els vendran a la plaça Major, on el públic es podrà entaular i gaudir del concert de Dirty Dogs. «L'àpat dona a conèixer, i permet degustar, la gastronomia local. Hi esperem una bona assistència», diu Ginestà. Va ser una novetat de l'any passat que va tenir molt èxit, «per això hi hem tornat a apostar».

Aquest dissabte, tenen un paper rellevant les activitats per als més petits: bicikids, festa Holi i escuma, gimcana popular i, com a novetat, curses d'orientació per a nens i nenes de 3 a 12 anys. També els joves trobaran el seu espai a la programació d'aquest dissabte, amb el correpintxos del vespre i el txupinasso i cercatasques de la nit, que precediran el concert amb Pepet i Marieta i Hey Pachucos. Segons Rosa Ginestà, «són dos grups que porten molt ambient, i que agraden al jovent».

Diumenge serà un dia d'activitat variada, amb torneig de petanca i una mostra de cotxes autodirigits de bon matí. «Aquesta mostra és el segon any que es fa i aquesta vegada s'inauguraran les instal·lacions del Club Automodelisme Callús», explica Ginestà. Al migdia, la ballada de gegants i l'actuació castellera posaran el toc folklòric a la festa, que també inclourà arrossada popular.

A la tarda, Cafè Trio amenitzarà el concert de tarda; i a la nit, cor-reaigua infantil. Era previst que se celebrés un correfoc infantil i un castell de focs, però es van haver d'anul·lar per la prohiboció dictada per la Generalitat a causa de les condicions meteorològiques. A la nit, més música amb Cafè Trio.

La Festa Major de Callús es clourà dilluns amb concert-vermut al migdia, i tallers infantils, torneig d'escacs i sardanes a la tarda. A la nit, es farà sopar popular i la tradicional cantada d'havaneres a càrrec del grup Mar i Vent.

L'Ajuntament de Callús fa una crida a «sortir al carrer, participar als actes i gaudir-ne», i agraeix la col·laboració de les entitats, «que ajuden a fer gran la festa major, amb l'organització d'activitats diverses i variades», argumenta Rosa Ginestà.