L'Orfeó incorpora el moviment

L'Orfeó Manresà, cor fundat el 5 d'octubre del 1901, estrenarà diumenge (20 h) el seu nou espectacle, Veus de llum, a la Sala Petita del teatre Kursaal. És un espectacle que «treu de la zona de confort» els actuals integrants de la formació, destaca la presidenta actual de l'entitat, Montserrat Corrons, que va accedir al càrrec el desembre passat, en rellevar Lluís Piqué, que hi ha estat durant 21 anys. Veus de llum incorpora el moviment escènic dels cantaires, «concebut per donar importància a cada peça, i això també es remarca amb la il·luminació de l'espai. L'objectiu és que l'espectador rebi la música de manera més directa i efectiva», remarca Xavier Pagès, que ha accedit aquest curs a la direcció del cor, i ha rellevat Lluís Arguijo, que n'havia portat la batuta 19 anys. Pagès, veí de Martorell, deixarà veure la seva empremta amb el seu primer espectacle amb l'Orfeó Manresà.

«No és un concert típic de coral», deixa anar Corrons, i seguidament explica que Veus de llum no és equiparable «amb el que feia fins ara l'Orfeó, que ha hagut d'incorporar una nova manera d'interpretar més enllà del tema musical». «Serà interessant per al públic: escoltar bona música cantada amb l'afegitó que dona que l'Orfeó es mou. No hi ha una narració, però sí una unitat escènica», afegeix Pagès. El repertori musical –també hi haurà lectura de poemes– l'integren 13 peces que van des del Llibre Vermell de Montserrat fins a la Nova Cançó, passant per Pau Casals i autors nòrdics contemporanis. «El nexe d'unió de les peces és el seu missatge, que donen sentit i cohesió a l'espectacle. Hi ha una certa progressió d'intensitat de la música, tot i que hi ha diversos cims musicals», apunta el director del cor manresà, que en aquesta ocasió estarà acompanyat per Joel Diaz al piano.

I d'on sorgeix el títol de l'espectacle, Veus de llum? Pagès el va idear per exposar que «som cantaires i volem transmetre el nostre focus de personalitat, la nostra llum, a través del cant». «No té res a veure amb què siguem a Manresa, ni amb la festa de la Llum, però hi lliga perfectament», afirma Corrons, mestra de l'escola Puigberenguer i cantant de l'Orfeó des de fa sis anys.

En aquest espectacle hi participaran 21 cantaires, 14 dones i 7 homes, d'entre la vintena i la setantena d'anys. «La proporció de dones i homes està molt bé, perquè s'ha de tendir a l'equilibri pel que fa a volum, no de cantaires», apunten tant Corrons com Pagès, i afegeixen que els caldria més integrants al cor: «Més homes i alguna contralt. Tenim ganes de noves incorporacions». Per a Veus de llum, els actuals cantaires han demostrat «molta entrega i compromís en un espectacle en el qual, com que som pocs i hi ha moviment, cadascú té protagonisme», diu la presidenta. Encara no hi ha res lligat, però l'objectiu és poder-lo portar a l'escenari «més vegades. Esperem que agradi i que el puguem bellugar».

Havent agafat el relleu de Lluís Piqué, que feia 21 anys que exercia de president de l'Orfeó «i semblava que les coses funcionaven soles», Corrons entoma el repte i es marca l'objectiu que, en l'àmbit musical, «el cor evolucioni, que tendeixi a millorar i a fer-ho el màxim de bé possible». Disposa del nou director, Xavier Pagès, que ha aportat Elisabet Vallès, actriu i coreògrafa, per ajudar-lo en la direcció de l'escola coral, amb uns 25 alumnes. L'altre focus de la presidenta és donar a conèixer l'entitat centenària fora del seu cercle habitual: «Hem fet els primers contactes per relacionar-nos amb altres entitats musicals, cors, escoles de música... Hem de fer-ho si volem atraure nous cantaires».