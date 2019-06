Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa Balsareny

Shopping Night. Dissabte, a partir de les 20 h, a la plaça de la Mel. El comerç sortirà a la fresca.

Festa al carrer Àngel Guimerà. Dissabte, a les 21 h, sopar popular; i, seguidament, ball.

Callús

Festa major. Divendres, a les 18 h, al pati de les escoles velles, festa de final de curs de l’escola bressol Mainada. A les 19.30 h, repicada de campanes. A les 20 h, a la plaça Major, pregó a càrrec del Consell dels Infants. A les 20.30 h, a l’Espai Godmar, inauguració de l’exposició de dibuixos infantils per al programa de festa major. Oberta dissabte i diumenge, de 19 a 20 h. A les 21 h, a la plaça Major, exhibició de zumba. A les 21 h, a la plaça Major, sopar a càrrec dels restauradors de Callús i concert amb el grup Dirty Dogs. Dissabte, a les 10 h, a la plaça del Doctor Vers, Bicikids, a càrrec del Club Excursionista Callús, per a infants de 3 a 12 anys. En acabar, pica-pica. A les 10 h, al pati de l’escola Joventut, iniciació a les curses d’orientació, a càrrec del Club Excursionista Callús, per a infants de 3 a 12 anys. A les 12 h, a la plaça de la Pau, holi i festa de l’escuma, a càrrec de Món d’oci. De 18 a 20 h, al carrer de Jacint Verdaguer, gimcana popular, a càrrec del Club Excursionista Callús. A les 20.30 h, a la plaça de l’Església, cor-repintxos. Organització: Caramelles Grans. A les 23 h, a la plaça de l’Església, txupinasso i cercatasques amb la Damm-er. Organització: Caramelles Grans. A les 00.30 h, a la plaça Major, concert de Pepet i Marieta. A les 02.20 h, concert de Hey Pachucos. Diumenge, durant el matí, a les pistes de petanca municipals, torneig de petanca de festa major. Organització: Club Petanca Esport Callús i Club Petanca Cortès. A partir de les 9 h, al costat del bosc del Filador, mostra de cotxes autodirigits. A les 9.30 h, esmorzar popular i inauguració de les instal·lacions. Organització: Club Automodelisme Callús. A les 11 h, amb sortida des de la plaça Major, cercavila geganters. A les 12 h, a la parròquia de Sant Sadurní, missa solemne amb música a càrrec del Coro Rociero Esperanza Macarena. A les 12.30 h, a la plaça Major, actuació castellera amb els Salats de Súria i els Margeners de Guissona. A les 13.30 h, a la plaça Major, ballada final amb els geganters i castellers. A les 14 h, al costat del bosc del Filador, arrossada popular. Organització: Club Automodelisme Callús. A les 19.30 h, a la plaça Major, concert amb el grup Cafè Trio. A les 21 h, a la plaça del Doctor Vers, correfoc infantil a càrrec de Xàldiga. A les 22.30 h, al pati de l’escola Joventut, castell de focs. A les 23 h, a la plaça Major, ball amb el grup Cafè Trio. Dilluns, a les 12.30 h, al Casal de Jubilats, vermut de festa major per a socis acompanyat de concert de piano a càrrec de Marc Pusó. A les 18.30 h, a la plaça Major, tallers infantils a càrrec del CAE. A les 19 h, a la plaça Major, torneig d’escacs. A les 19 h, al passeig Anselm Clavé, sardanes amb la cobla Súria. A les 21.30 h, a la plaça Major, sopar popular amb la col·laboració de la Comissió de Reis. Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament. Preu: 10 euros; i 6 euros per als infants fins a 14 anys. A les 22 h, a la plaça Major, cantada d’havaneres amb el grup Mar i Vent.

Igualada

17a Trobada de gegants. Dissabte, de 17.30 a 20 h, a la Rambla de Sant Isidre. Amb la presència de 10 colles convidades. Cercavila pel centre de la ciutat. Organització: Geganters del Bisbalet.

Manresa

8a Festa Intercultural. Dissabte, a la plaça de Sant Domènec, estands d’entitats nouvingudes i autòctones que donaran a conèixer activitats, balls, música tradicional, gastronomia i artesania. A les 17.30 h, inauguració de la festa. De 17.35 a 18.05 h, actuació de la colla castellera Els Tirallongues. De 18.10 a 18.40 h, l’Associació cultural romanesa de Manresa, amb l’espectacle Armonia. De 18.45 a 19.15 h, l’Associació africana de solidaritat, amb el ball Njeekobong. De 19.20 a 19.50 h, l’Associaicó d’equatorians de Manresa, amb el grup Tricolor. De 19.55 a 20.25 h, l’Associació Centre cultural xinès de Manresa, amb una mostra de balls i vestuari tradicional xinès. De 20.30 a 21 h, l’Associació boliviana de Manresa, amb la Morenada. De 21.05 a 21.35 h, l’Associació cultural argentina de Manresa, amb l’homenatge a un manresà tanguero. De 21.40 a 22.10 h, l’Associació de colombians residents al Bages, amb la banda Genelerss. De 22.15 a 22.45 h, l’Associaició cultural oodua (iorubes), amb l’espectacle Ojayo. De 22.50 a 00 h, Associació de ghanesos del Bages, amb els balls Adriwa i jama. Organització: regidoria de Nova Ciutadania i Cooperació.

Festes de Sant Pere a la Carretera de Santpedor. Divendres, a les 19 h, a Can Font, festa infantil. De 21 a 23 h, havaneres amb el grup Mar i Terra. Dissabte, a les 17.30 h, davant del local de l’associació de veïns, festa infantil i classe de zumba. A les 19 h, a la parròquia de Sant Pere Apòstol, exposició de manualitats. A les 20 h, missa. A les 23.30 h, a la carretera de Santpedor, concert de Parfils, botifarrada amb rom cremat, lliurament de premis del primer concurs de decoració floral i ball amb l’orquestra Parfils. Diumenge, a les 9 i a les 12 h, a la parròquia de Sant Pere Apòstol, missa i piscolabis. Dilluns, caminada a Comabella. Cal fer inscripció prèvia.

Revetlla a les Cots, el Guix i la Pujada Roja. Dissabte, a les 18 h, trobada al local de l’associació de veïns (Sant Joan, 34), amb ball amb Els Jordis d’Arrels Músic i berenar amb coca de Sant Joan i moscatell o refresc. Preu: 6 euros.

Festa del barri de Sant Pau. Dissabte i diumenge, tot el dia, a la plaça de l’Aurora.

Puig-reig

Festa dels Templers. Durant tot el cap de setmana, canvis de guàrdia, castell infantil, zona de jocs medievals i jocs de taula, Mercat dels Templers amb parades de productes artesans i demostracions d’oficis medievals, servei de taverna amb entrepans i costella del frare Hilari, campament medieval amb recreacionistes que instal·laran les seves tendes al castell. Dissabte, grups d’animació Infestum i Farsants d’arreu i d’enlloc. Cal inscriure’s al punt d’informació: per a visites guiades (2 euros adults i 1 euro de 10 a 16 anys), per a l’activitat Els misteris del Castell (2 euros adults i 1 euro de 10 a 16 anys) i per a la venda anticipada del dinar de diumenge. L’activitat Game of Shields, en la qual s’ha de resoldre un enigma, es farà durant tot el cap de setmana. És apta per a tots els públics i té una durada de 25 minuts. Preu: 10 euros per grup (de 2 a 5 persones). Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. Més informació i reserves: info@arrisk.cat. Divendres, a les 20.30 h, a l’església romànica, conferència: Templers i l’art de la guerra, a càrrec de Ramon Sarobe. A les 21 h, sopar al castell. A les 21.30 h, concert amb Zel. Dissabte, a les 11 h, visita guiada a l’església románica i al castell. A les 12 h, lluites de templers. A les 12.30 h, visita guiada al campament. A les 13 h, vermut medieval a la taverna. A les 13 h, presentació del llibre Els Templers catalans, de Ramon Sarobe. A les 13.30 h, demostració de cuina medieval al campament. A les 14 h, dinar a la taverna. A les 15 h, visita guiada a l’església romànica i al castell. A les 16 h, lluites de templers. A les 16.30 h, visita guiada al campament. A les 16.30 h, taller infantil de fang. A les 17 h, vestir la dama i el cavaller. A les 17 h, taller de màgia. A les 17.30 h, el mestre d’armes. A les 18 h, desfilada de grups de recreació. A les 18.30 h, pregó a càrrec de Jordi Matilló. A les 19 h, visita guiada i cantada amb el grup Harmònics Barbarencs a l’església romànica i al castell. A les 20 h, assalt al castell. A les 20.30 h, danses medievals amb Moravians de l’Esbart Manresà. A les 21 h, sopar. A les 21.30 h, danses orientals amb les Zíngares de l’Esbart Manresà. A les 22 h, espectacle teatralitzat De Guillem de Berguedà als Templers. A les 22.30 h, baixada de torxes amb el grup Harmònics Barbarencs. Seguidament, iniciació de nous templers i batucada amb les Vilatukades. A les 23 h, Els misteris del Castell Volum 4. A les 23.30 h, concert amb Forja, èpic folk metal en català. Diumenge, a les 10 h, esmorzar a la taverna. De 10 a 14 h, taller de cal·ligrafia medieval. A les 11 h, visita guiada a l’església romànica i al castell. A les 11 h, contacontes a càrrec de la Pallassa Trafalgar. De 10 a 14 h, taller i espectacle de circ aeri amb Spektia. A les 12 h, lluites de templers. A les 12 h, a l’església romànica, interpretació templera de les pintures murals de Puig-reig a càrrec de Xavi Carpi i Fernando Ezquerra. A les 12.30 h, visita guiada al campament. A les 13 h, contacontes a càrrec de la Pallassa Trafalgar. A les 13 h, vermut medieval a la taverna. A les 14 h, es farà el dinar.

Sant Fruitós de Bages

Mercat d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Festa Major. Diumenge, a les 19.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, exhibició dels grups del gimnàs V2O..

Sant Joan de Vilatorrada

Festa major. Divendres, a les 19 h, a la sala de cultura Cal Gallifa, festival de hip-hop a càrrec de l’escola Altrax i concert del grup Niño Remedio y sus Compadres. Donatiu: 8 euros. A les 21 h, sortida des de l’Espai Jove a la 12a Sortida Nocturna a Collbaix. Organitzció: Gest i Ajuntament. Dissabte, a les 21.30 h, a la plaça Major, festival Saboreando, a càrrec de l’Associació Cultural de Dansa Zambra i Ajuntament. A les 22 h, al local social de La Verbena, concert del grup manresà El Amante Virgen. Diumenge, de 9 a 13 h, amb sortida i arribada al passeig del Riu, ruta al terme en BTT, amb un recorregut curt i un de llarg. Inscripcions: 5 euros. Informació: www.santjoanvilatorrada.cat. Organització: Amics Ciclistes Sant Joan de Vilatorrada Club Esportiu i Ajuntament. A les 17.30 h, a la sala de cultura Cal Gallifa, festival de festa major del Grup artístic Amics per Sempre. Se sortejarà un pernil.

Sant Martí Sesgueioles

Revetlla de Sant Pere. Dissabte, a les 20.30 h, a Cal Jordi, txupinazo per donar la benvinguda a l’estiu, torrada amb tomàquet i pernil, coca i copa de cava. Obsequi per als Peres.

Santpedor

Festa del mos. Dissabte, de 17 a 23 h, a la plaça Gran. Comerç, cerveses artesanes i tapes ofertes per bars i restaurants locals. Organització: CUSA (Comerciants Units de Santpedor)

Vilada

Festa major. Divendres, a les 18 h, al local cultural, homenatge a la vellesa. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, Liceu a la fresca, amb la projecció de l’òpera Tosca. Dissabte, a les 18 h, al Casal Pirinenc, presentació del llibre Avi, et trauré d’aquí, a càrrec de l’autor, Joan Pinyol. A les 22 h, al parc dels Gronxadors, cinema a la fresca: Bohemian Rhapsody. Diumenge, a les 7.30 h, sortida des de la plaça de l’Ajuntament, caminada popular de Vilada. Organització: Amics del Camí.