Vivaldi estrena el festival d'orgue de Montserrat

L'orgue de Montserrat es posarà demà al servei del festival, que, per novè any consecutiu, ofereix un repertori de concerts en dates estiuenques amb la participació de grans figures de nivell internacional. En aquesta ocasió, el certamen fixa la mirada en els joves talents i proposa, fins a final del mes d'agost, un cicle de quatre concerts que s'inicia amb una aproximació a la figura del compositor italià Antonio Vivaldi.

«Podrem escoltar la transcripció que va fer Bach per a orgue de les obres de Vivaldi», explica el P. Jordi-Agustí Piqué, director artístic del certamen. Ambdós compositors han passat a la història com a figures excelses del barroc musical. Vivaldi va néixer el 1678 i Bach el 1685, i van morir el mateix dia, el 28 de juliol, si bé el venecià de l'any 1741 i l'alemany del 1750. El concert Vivaldi a Montserrat els unirà a través de la creació i la relectura.

«Bach va passar el treball de Vivaldi a l'orgue per tal que la gent de Leipzig pogués escoltar la música de l'autor de les Quatre Estacions», afegeix Piqué. L'antic escolà Joan Seguí (Barcelona, 1996), que va estudiar orgue a la institució montserratina, on va entrar el 2005, amb Eduard Vila-Perarnau i Vicenç Prunés, s'asseurà demà davant del teclat per conduir un concert en el qual també prendrà part Jordi Reguant (clavecí) i l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, dirigida per Gerard Claret (violí solista).

De la trajectòria de Joan Seguí a l'abadia, en destaca que l'aprenentatge rebut li va servir per acompanyar el cor com a organista, tant en concerts celebrats a Montserrat com arreu d'Europa. Avui tornarà a la basílica de Santa Maria per apropar el públic als concerts per a orgue i orquestra de Vivaldi, alternats amb altres concerts del venecià. No hi faltaran, tractant-se de Vivaldi, referències a les Quatre Estacions: els assistents podran gaudir amb el concert de La primavera i amb el de L'estiu.

L'altre solista de la vetllada serà Jordi Reguant (Terrassa, 1954), un dels grans mestres catalans en l'art de tocar el clavecí. En la seva llarga trajectòria, ha treballat amb directors de la talla de Jordi Savall, Josep Pons i Ros Marbà, entre d'altres, i ha fundat i dirigit els grups Turba Musici i Capella Virelai. L'elenc de la vetllada el completarà l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, que dirigeix el violinista Gerard Claret. Nascut el 1992, el conjunt té format d'orquestra clàssica.



Els joves empenyen

«Ens semblava que calia començar a obrir portes i mirar cap al futur», apunta Piqué en referència amb la voluntat de l'organització de dedicar la novena edició del festival a intèrprets joves però que ja brillem amb llum pròpia. «Organistes com Joan Seguí i Thomas Ospital són joves per l'edat que tenen, però gaudeixen d'una considerable maduresa artística», afegeix el principal responsable d'un projecte que ja té gairebé enllestit el programa del desè aniversari.

Els concerts són d'entrada gratuïta: la basílica té una cabuda per a unes 800 persones assegudes i els assistents tampoc han de pagar la tarifa de l'aparcament. Les actuacions també es poden seguir en directe a través de la ràdio i la televisió oficials de l'abadia montserratina ( www.montserratcomunicacio.cat). A més, s'emetran en diferit a través de la xarxa de televisions locals.