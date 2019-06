«Busco que el públic rigui i plori»

Martirio és torrencial. I quan parla de Chavela Vargas (1919-2012) allibera una emoció que li surt disparada de l'ànima. Maribel Quiñones (Huelva, 1954) va saber de La Chamana quan era «joveneta, pels discos i els amors», i va tenir la sort d'assistir a la «cerimònia sagrada» que va ser el mític concert que Vargas va fer a la Sala Caracol de Madrid el 1993 i que va suposar la «segona vida artística» de la intèrpret de La llorona. La dissenyadora Elena Benarroch «ens va connectar personalment» i van congeniar: «Totes dues ens dèiem Isabel, érem àries i en la nostra relació hi havia molta profunditat i moltes rialles». Riure, diu, és tan important com plorar. I és el que busca: «Que el públic rigui i plori en els meus concerts». I avisa: «No te'n fiïs de qui no sap plorar, perquè tampoc no sap riure». I al revés.

Icona popular des que el 1985 es va vestir amb pinta i ulleres de sol, Martirio ha fet d'aquest look un senyal identitari que, confessa, li aporta «valor» i la «transforma a l'escenari». Perquè no ha perdut mai el respecte ni les pessigolles a la panxa abans i durant l'actuació. Confessa que, acostumada a actuar en grans teatres, fer-ho en una sala petita, amb el públic a tocar, com diumenge farà al Voilà de Manresa, acompanyada del seu fill, Raúl Rodríguez (Sevilla, 1974), l'imposa. L'artista tancarà el desè aniversari de la sala manresana en una tornada al repertori de Chavela Vargas –de qui es compleix el centenari del seu naixement– i que forma part de la programació de CLUB Circuit.

Quan va morir Vargas (2012), Martirio i el seu fill –que van actuar amb l'artista en els seus dos darrers concerts– van començar a preparar un disc amb cançons de dones que li havien tocat la pell: «Pel compromís, per la bellesa, per la lluita». Però el treball es va transformar en un homenatge a Vargas. Publicat el 2013, De un mundo raro (Cantes por Chavela) és una selecció del repertori de l'artista mexicana en compàs flamenc. Martirio i Rodríguez l'han recuperat i dimecres donaven el tret de sortida a la Biblioteca Nacional de Madrid: «Va ser com alliberar novament una emoció i una fe en la música des de l'ànima. Connectes amb la gent a través dels seus propis sentiments. És com fer una radiografia de la teva pròpia emoció i convertir-la en una mena de mirall quasi terapèutic», explicava l'artista.

A Manresa interpretaran les cançons del disc (de La llorona a En un mundo raro, Sombras i Quisiera amarte menos) i també temes propis de l'artista. Amb el seu fill que, com explica, «no m'acompanya, em persegueix». Raúl Rodríguez té una virtut poc comuna en una persona jove, remarca Martirio: «Té la pausa. Sap que el silenci també és música». Martirio subscriu tot el que canta. Busca la veritat i quan canta Chavela Vargas és impossible «no trobar-la. Cada paraula té tot el sentit, tota la valentia, tota la dignitat. No hi ha impostures». Autenticitat?. «Sí, el que sempre he buscat».