Retrats a l'interior de Lledoners

redacció La sala d'exposicions de la Casa Lluvià de Manresa, seu de la Delegació del Bages i el Berguedà del Col·legi d'Arquitectes de Catalu-nya, acull fins a mitjan mes de juny la mostra «Deu anys del taller de fotografia de Lledoners», que mostra creacions dels presos d'aquest centre penitenciari ubicat al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada. El projecte està comissariat per Maria Vernet, que imparteix el taller de fotografia, i reuneix a les parets de l'espai expositiu les obres fetes pels presos els darrers temps. Amb títols com La baralla dels animals, Tarot, Cos i natura, etc., són projectes nascuts a l'entorn de les Primaveres Fotogràfiques que se celebren a Lledoners cada any.

La mostra dona testimoni de la diversitat de tècniques a partir de les quals obtenen els alumnes les instantànies que fan. A les parets de la sala de la Casa Lluvià s'hi poden veure treballs realitzats a partir de la cianotípia, la càmera estenopeica, la càmera rèflex i el retoc digital, entre d'altres. I és a partir de la tria entre les diferents tècniques de reproducció i la pròpia creativitat personal que han nascut projectes com Cos i natura, que fusiona l'anatomia amb l'entorn natural.

La mostra es va inaugurar amb la presència d'alguns presos participants. Oberta al públic, 10 anys és una excel·lent oportunitat per veure una exposició de fotografia que parteix de condicions dels artistes gens convencionals. Això s'aprecia en treballs com La baralla dels animals, que retrata la projecció de l'animal salvatge en el cos humà, a partir de la imatge digital i el positiu en cianotípia.

Un altre exemple de la diversitat de les propostes que s'exhibeixen és Jo en 6 imatges, on l'autor expressa que és, veu, expressa, estima, pot i sent. Aquestes imatges van ser positivades amb la tècnica de processos alternatius de la cianotípia sobre llençols reciclats del centre. Una opció gens habitual i del tot interessant.