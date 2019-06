Les 12 festes i fires imprescindibles del cap de setmana

Fira ViBa-Fira del Vi del Bages i Mostra d'art i vi Vi_suals'19, Manresa

Dissabte, a les 12.30 h, a la plaça Sant Domènec, inauguració oficial. A les 13.30 h, al mercat de Puigmercadal, acció artística a càrrec de Marta Rabaneda i Maria Ribera. A les 19 h, a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om, inauguració de l'exposició fotogràfica «Empeltats» de Foto Art Manresa i la mostra de curtmetratges dels cineastes seleccionats per Cineclub: Marc Baylina i Isabel Casanova. Dissabte i diumenge, a la plaça Sant Domènec, fira de vins de la DO Pla de Bages i mostra gastronòmica. També actuacions musicals i activitats per a públic familiar. Dissabte, a les 10 h, a l'Obaga de l'Agneta dels Comtals, acte de reconeixament de la pedra seva i actuació del grup Guillem Anguera i Txek. A les 11 h, sortida des de l'oficina de turisme de la visita guiada: Manresa, la cultura del vi al Cor de Catalunya. A les 18 h, al carrer Sant Miquel, 6, acció artística a càrrec d'AMIRASPA. A les 18 h, a l'Espai 1522, actuació de Lúpulus Emsembla, en el marc del Festival Simfonic. Més informació: www.firaviba.cat.

Ballada popular de gitanes, Sant Vicenç de Castellet

Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l'Ajuntament, amb la participació de més de 300 balladors de catorze colles del municipi. Amb l'acompanyament de la Cobla Ciutat de Terrassa. Dissabte, a les 18.30 h, a la mateixa plaça, ballada popular de gitanes infantil i juvenil. Més informació: www.lesgitanes.cat.

Berga Antic

Dissabte, de 9 a 20 h, al passeig de la Pau (sobre la benzinera BP), fira d'antiguitats i col·leccionisme. Es fa cada segon dissabte de mes. Edició especial, durant tot el dia, i amb material de la Patum, antic i actual. Organització: Multiserveis Comarcals.

Festa major de Santpedor

Dissabte, a les 9 h, 19è torneig de petanca inclusiva. A les 12 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc, concert de la cantata La vaca Florinda, a càrrec de l'Escola Municipal de Música. De 12 a 17 h, a la plaça Generalitat, espai familiar amb activitats infantils i jocs d'aigua, vermut, contacontes, dinar popular, jocs de taula i concert amb Petra Strogonoff i Irish Music. De 12 a 16 h, al recinte de penyes, 11è concurs de paelles al sol, música de vermut amb la Xaranga Kriptonita i 6a gimcana Aborigen. A les 17 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc, concert de conjunts instrumentals de l'Escola Municipal de Música. A les 18 h, a Cal Llovet, concert amb l'Orquestra Rosaleda. A les 18.30 h, a l'espai entre l'auditori del Convent i l'institut d'Auro, espectacle infantil El circ Filixic, de la Cia Filigranes. A les 19 h, a la zona de la plaça del Sindicat, vaquetes i xupito de la muerte. A les 20 h, sortida des de la plaça del Sindicat, de la 5a Volta de l'Espardenya amb DJ. A les 20 h, a la plaça Gran, mostra d'activitats Sport Centre. A les 20.30 h, a la plaça de la Font, actuació de Santi Arisa i Els Lakatans. A les 22.30 h, a Cal Llovet, ball amb l'orquestra Rosaleda. A les 02 h, cercavila nocturna fina a Cal Llovet amb la Xaranga Kriptonita. A les 02.30 h, a Cal Llovet, concert amb Sixtus i sessió de DJ. Diumenge, a les 6 h, matines i caldo. A les 7.30 h, a la plaça Pare Casanovas, Santpedrín. A les 8 h, a la zona de la plaça del Sindicat, esmorzar i vaquetes. A les 9.30 h, toc de campanes de festa major. A les 12 h, inici a la plaça de l'Església i vermut final a la plaça Gran, de la Matinal de Cultura Popular, amb els bastoners, la colla sardanista Aires d'Or, els castellers, els Bous de Boc i els geganters i grallers. A les 12 h, a la parròquia de Sant Pere, missa de les Santes Espines. A les 12.30 h, a Cal Llovet, concert amb l'orquestra Selvatana. A les 17 h, al pàrquing de Cal Llovet, festa Holi. A les 18 h, a la plaça Gran, sardanes amb la Cobla Selvatana. A les 18.30 h, a la plaça Catalunya, espectacle infantil El Baribull de Festa Major, a càrrec de deParranda. En cas de pluja, a la Nau. A les 19 h, a la zona de la plaça del Sindicat, vaquetes i cucanya. A les 20 h, a la plaça de la Font, monòleg a la fesca amb Miguel Espejo. A les 20 h, cercavila festiva amb la Xaranga Kriptonita. De 21 a 00 h, a la placeta de l'auditori del Convent, sopar i ball per a infants. Tiquets: 6 euros. A les 23 h, al recinte de penyes, concert emb el grup Rescat. A les 22 h, a Cal Llovet, ball amb l'Orquestra Selvatana. A la 1 h, cercavila nocturna fins a Cal Llovet amb la xaranga Kriptonita. A les 2 h, a Cal Llovet, concert amb l'orquestra Tropical. Dilluns, a les 12 h, a la plaça Gran, festa infantil amb escuma. A les 12 h, a Cal Llovet, ball amb Raül. De 16 a 19 h, al carrer Carles Riba, tobogan aquàtic. A les 19 h, a la plaça Gran, botifarrada i concert amb el cantautor Joan Blau. A les 21 h, a la plaça Gran, fi de festa amb el grup d'havaneres Les Anxovetes i rom cremat.

Festa major de Puig-reig

Dissabte, a les 9.30 h, trobada ocellaire local. A les 11 h, esmorzar popular Kids amb coca i xocolata. A les 11.30 h, concert d'El Pot Petit. A les 12 h, inauguració de l'exposició de pintura d'artistes locals. A les 16 h, torneig de botifarra. A les 16.30 h, xerrada sobre el càncer de mama. A les 18 h, inauguració i projecció de les obres presentades al 40è concurs de fotografia CquiEFoto i entrega de premis. A les 18 h, festa Holi amb Dj Weah. A les 20 h, al pavelló d'esports, concert de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. A les 20 h, sopar de brasa. A les 21.30 h, concert acústic amb Filferro. A les 23.30 h, concert amb Fundación Tony Manero. seguidament, sessió DJ amb Partiendo la pana i Mon DJ. Diumenge, a les 12 h, actuació dels Castellers de Berga i els Salats de Súria. A les 13 h, vermut musical a càrrec de diferents formacions de l'Escola Municipal de Música. A les 17.30 h, aventura musical i teatral El conillet blanc. A les 19 h, al pavelló d'esports, concert de Roger Mas, que presentarà Parnàs. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A les 20.30 h, bikinada popular amb Game of Loops. seguidament, Lo Promiscuo del Son i Dj Desteor. Dilluns, a les 12 h, sardanes amb la Selvatana i ballada dels Nans de Puig-reig. A les 18 h, espectacle teatral El Circ Filixic. A les 18 h, al pavelló, concert i ball amb l'Orquestra Selvatana. Entrades: 10 euros, anticipades; 12 euros, a taquilla. 6 euros només el ball. Dimarts, a les 17.30 h, tornaboda i audició de sardanes amb la cobla Principal de Terrassa. Berenar per a tothom.

Festa major de Fals

Dissabte, a les 21 h, al Casal de Fals, sopar de festa major i pregó a càrrec de Francesc Parcerisas, guardó d'honor 2018. Inscripcions: inscripcionsfals@gmail.com o 652 028 931. A continuació, ball amb l'orquestra Xarop de Nit. Diumenge, a les 12 h, a l'església del Raval de Fals, missa de festa major. A continuació, concert de l'Orquestra Juvenil Sant Jordi de Fonollosa. A les 17.30 h, al Casal de Fals, espectacle Ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo, de la ballarina Nàdia Pesarrodona. Tot seguit, entrega de premis del concurs de fotografia infantil local. En acabar, espectacle Foc en dansa, a càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya.

Festa de l'Esport de Moià

Dissabte, durant tot el dia, al Parc Municipal. Activitats esportives, tirolina i jocs. Organització: Ajuntament de Moià amb la col·laboració d'entitats esportives de la població.

Mercat de Puces de Navarcles

Diumenge, de 9 a 14 h, al parc Marcel·lí Monrós. Mercat de segona mà i d'intercanvi. Hi pot participar tothom. Contacte: José Pinto (646 618 457).

Dia Internacional de Teixir en Públic, Sallent

Dissabte, de 10.30 a 13 h, a la plaça de Sant Antoni M. Claret. Teixir amb fils, agulles de fer mitja, ganxets... en companyia i davant del públic. Organització: Adona't.

Festa major de Sant Joan de Vilatorrada

Diumenge, a les 18 h, al local de La Verbena, tarda de combos. A les 18 h, a Cal Gallifa, mostra de teatre dels grups infantil i juvenil i mostra de hip-hop de Punt de Fuga.

39a Festa del barri del sector Costa Rodona, Sant Joan de Vilatorrada

Dissabte, a les 8.30 h, 16a caminada del barri. a les 14 h, arrossada popular. Fa falta tiquet. De 17 a 20 h, tobogans inflables. A les 18.30 h, xocolatada popular. A les 23 h, ball amb Pep i Maria José Grup. Diumenge, a les 19 h, botifarrada i ball amb el grup Duo Amor. Les activitats es faran al carrer Costa Rodona i Tarragona. Organització: Comissió de Festes del Sector Costa Rodona.

Festa major de Cinquagesma, la Pobla de Lillet

Dissabte, a les 16.30 h, al Saló la Flor, festival de màgia infantil amb el Mag Pota. A les 00 h, al Saló la Flor, festa del Xupitasso per a joves i grans amb Dj Eve. Fi de festa jove amb Dj Destor. Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça de l'Ajuntament, ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 18.30 h, al Saló la Flor, concert, berenar i ball de gala amb Cafè trio. Dilluns, a les 10 h, cercavila de sortida al santuari de Falgàs. A les 12 h, missa cantada amb els Goigs a la Mare de Déu de Falgàs. A les 13 h, tradicional Llevant de Taula. A les 17 h, ballada de la Dansa de Falgàs, corrandes i sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu.