El Festival de Granera arrenca amb una òpera

redacció El poble de Granera acull per cinquè any consecutiu un festival de música que es complementa amb activitats de natura i tastets gastronòmics. Organitzat per Joventuts Musicals de Moià, el certamen convida els espectadors a gaudir de la música en un entorn natural en un extrem del parc natural de Sant Llorenç del Munt.

La primera de les quatre propostes de les quals consta el certamen moianès tindrà lloc demà, dissabte, al Casal de Granera, amb la representació de l'òpera Die Fledermaus ( El ratpenat), de Johan Strauss. Amb llibret de Carl Haffner i Richard Genée, aquesta opereta còmica en tres actes està basada en una comèdia alemanya de Roderich Benedix, i es va estrenar l'abril del 1874 a Viena.

El muntatge explica la història de la venjança que vol dur a terme el doctor Falke sobre Gabriel von Eisenstein, que li va jugar una ma-la passada. Tot plegat, en to lleuger i de comèdia.

La direcció escènica del projecte és de Carles Ortiz, mentre que la pianista manresana Viviana Salisi –que també actua en directe– i Jordi Casanova porten la direcció musical. Els intèrprets són Dolors Sòria (Ida i Rosalinde), Marta Car-rillo (Rosalinde), Roser Guixé i Sílvia Ribera (Adele), Xavier Vilalta (Eisenstein), Toni Marín (Dr. Falke), Ricard Martín (Frank), Rosa M. Pont (Orlofsky), Paco Martínez (Alfred), Joan Ruiz (Dr. Blind) i Carles Ortiz (Frosch).

Amb la posada en escena d' El ratpenat s'inicia la temporada estiuenca musical al Moianès, que també inclou les vetllades del Festival Internacional Francesc Viñas, que té lloc a Moià. El Festival de Granera, tal com s'explica en la peça adjunta d'aquest article, consta de quatre sessions, dues de les quals tindran lloc aquest mes de juny i les altres dues, al juliol i l'agost. Els espectadors, a més, podran conèixer quatre indrets diferents de la localitat.

Cadascuna de les quatre propostes comença amb una breu passejada de deu minuts per aproximar els espectadors a l'escenari del concert, que en aquesta ocasió són el Casal, l'església de Sant Martí i les masies del Carner i del Coll. A més de l'actuació musical, de 40 minuts, aproximadament, es fa també un taller de natura, relacionat amb la fauna, la flora... i un tastet gastronòmic relacionat amb el taller.