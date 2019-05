Les fires i festes del cap de setmana a la Catalunya Central

Redacció | Manresa El Bruc

Festa del Timbaler. Dissabte, de 16 a 21 h, escenificacions del campament militar dels francesos, el Bruc després del pas de l’exèrcit francès, mercat del 1808 i fira de pagès, taverna del sometent, civada i trabucada: 4a fira de la cervesa artesanal del Timbaler. A les 17.30 i a les 18.30 h, davant de l’església de Santa Maria, representació teatral El petit sometent. A les 18.30 h, al cementiri, record i ofrena als Herois del Bruc. A les 19 h, al parc del Torrent de l’Illa, concurs de percussió Timbaler 2019. A les 21 h, a la taverna, sopar del Timbaler. A continuació, representació teatral Qui canta el gavatxo espanta: escena de sobretaula i ball de música tradicional i de taverna amb el grup Bruel. Diumenge, a partir de les 9 h, al parc del Torrent de l’Illa, esmorzar del sometent. De 10 a 21 h, mercat del 1808 i mercat de pagès, taverna del sometent, Civada i Trabucada: 4a fira de la cervesa artesanal del Timbaler, rostida d’un porc sencer, escenificacions del campament militar dels francesos, el Bruc després del pas de l’exèrcit francès, Montserrat al plat: taller de cuina silvestre sostenible i d’olis aromàtics per a petits i grans. A les 10 h, al monument del Timbaler, ofrena florarl. Seguidament, atorgament de la 8a edició dels premis Timbaler d’Honor a l’Institut Guttmann i atorgament de la distinció a una persona del Bruc que s’ha distingit pel seu servei a la comunitat. A les 10.30 h, des del monument del Timbaler fins a la plaça, desfilada dels grups de recreació històrica i teatrals, amb assistència de persones que es diuen Bruc. Durant tot el dia, en diversos espais de la fira, representacions teatrals: El traïdor i el Timbal, El duel, De la plaça a la glòria, La Batalla del Bruc, Qui canta el gavatxo espanta: escena de sobretaula, El discurs del savi. Al matí, molta de les olives al molí de can Domènech. Al matí i a la tarda, la gran tamborrada: toc de sometent: pau, pau i sempre pau, amb l’assistència de la Escuela de Bombos y Tambores del Centro Aragonés Goya de Barcelona; La llegenda del Timbaler del Bruc amb titelles a càrrec de Finíssima Teatre i Ramon Lluch de Selvanyola; mostra d’antics oficis del 1808, visites a l’església de Santa Maria i al Museu de la Muntanya de Montserrat i exposició Les festes majors del Bruc, a can Domènech. A la tarda, premsada de les olives cedides per Jaume Esteve de Can Rovira. Més informació: www.elbructurisme.cat.

Cabrianes

Festes de primavera. Dissabte, a les 10 h, amb sortida des de la plaça de la Vinya, descoberta del romànic del terme amb Jaume Moya. Prèviament, divendres, a les 20 h, al Centru, xerrada introductòria al romànic. De 18 a 20 h, darrere del pavelló, espectacle familiar L’oníric món de dins, de la Cia. Holoqué, sessions per a grups reduïts de l’obra de titelles i hologrames. Mentrestant, a la plaça del Centru, quinto. A les 22 h, al Centru, concert teatralitzat Chavela, un mundo raro. Entrada amb taquilla inversa. Diumenge, a les 11 h, missa de la Festa de la Gent Gran. A les 12 h, a la plaça del Centru, vermut. A les 18.30 h, al Centru, havaneres i cançó catalana amb la coral Albada.

Cardona

Fira Medieval-Festa de la Sal. Dissabte, de 10 a 23.30 h; i diumenge, de 10 a 21 h; al centre històric. Enguany es potencien les activitats adreçades al públic familiar, hi haurà més música i actuacions de carrer, es faran tastos de producte local, es donarà a conèixer la vida quotidiana de l’època i el patrimoni de la vila i es reforçaran les atraccions infantils amb un castell medieval de grans dimensions. A més, les parades de la UBIC se sumaran a les d’artesania i mostra d’oficis. Dissabte, a les 20.30 h, des del castell i fins a la Fira, baixada del Senyor i la Minyona. A les 22.30 h, a la plaça de la Fira, cercavila amb música. A les 23.30 h, mostra de correfoc i espectacle de foc de les Bruixes de Cardona. Diumenge, 12 h, al saló de sessions, acte institucional de lliurament de la distinció Saler d’Or a l’Associació Musicant i, a continuació, acte de recuperació de la memòria històrica amb el lliurament del dret d’Aimines. A les 19.30 h, a la Fira de Baix, ANODRAC, la dansa de la convivència, espectacle de música i dansa sobre la vida, la llum i la sal. Més informació: www.cardonaturisme.cat.

Fals

Festa major. Divendres, a les 20.30 h, al Casal de Fals, en el marc del Dia de l’Associacionisme Cultural, lectura dramatitzada de l’obra inèdita Dar-rere els vidres, de Francesc Parcerisas, a càrrec de la Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central. Dissabte, a les 16.30 h, al camp de petanca, 9è campionat de petanca Valentí Vila. A les 20.30 h, al Casal de Fals, tast de vins a càrrec de Coll-baix, Celler el Molí. A les 21.30 h, botifarrada popular i, després, música. Cal apuntar-se a inscripcionsfals@gmail.com. Diumenge, a les 18.30 h, al Casal de Fals, representació de l’obra Aquí no paga ni Déu, a càrrec d’Inestable Ceretana de Teatre, premi a la millor obra al 1r Concurs de Teatre Amateur Poble de Fals.

Manresa

Festa del Riu. Dissabte, a les 10 h, a l’esplanada del Pont Nou, inici dels tallers i espai de debat, amb una quarantena de parades d’iniciatives d’economia social i solidària. Hi haurà zones infantils, per a infants de totes les edats. Hi haurà set parades amb oferta gastronòmica i al migdia s’ha organitzat una paella. Concerts: a les 11 h, Xics’n’roll; a les 12.15 h, El Pot Petit; a les 17.35 h, La Prima Vera i, a les 19.45 h, cloenda amb Roba Estesa. Més informació i inscripció als tallers a www.festadelriu.cat.

Festes del barri Mion. Divendres, a les 20 h, pregó a càrrec de mossèn Aurich. A les 20.15 h, classe magistral de zumba. A les 21 h, correfoc infantil. A les 22 h, botifarrada. A les 22.30 h, actuació del grup de rock 4Cat. A les 02 h, discomòbil amb Richi Alpàñez vs DJ Shorty’s.

Festes de Primavera de la Font dels Capellans. Dissabte, d’11 a 13 h, a la sala polivalent del barri, mercat solidari per recollir diners per a l’escola que es construeix al Senegal, al poble de Boba.

Rajadell

7a Mostra de productes de la terra. Diumenge, de 9 a 15 h, al nucli antic. Dedicada al món dels cereals. Parades de venda d’herbes, plantes medicinals, mel, embotits, olives, oli, vi, fruits secs, melmelades, formatges, mató, coques, pa, cremes naturals... A les 10.30 h, visita guiada al molí d’oli. A les 10.30 h, a la Sala ACR, xerrada-taller Cuinem i tastem els cereals, a càrrec de Laura Díaz, d’Alternatura. Places limitades. A les 10.30 i a les 12.30 h, actuació dels Bastoners de Rajadell i trabucaires Els Morterets. A les 11 h, degustació gastronòmica dels restaurants de Rajadell. A les 12.15 h, ballada de l’Escola de Dansa Cor de Catalunya. A les 11.30 i a les 13 h, espectacle a càrrec d’Animacions Manelutti. A les 11 i a les 13.30 h, actuació de l’Esclat Gospel Singers. A les 12 h, a la sala de plens, xerrada: Un món de cereals: més enllà del blat i l’arròs, a càrrec de Raquel Derch, d’Educalimentació. A les 13 h, entrega del premi del 4t Concurs #Instarajadell. Al llarg de tot el matí, taller per als infants, exposició de fotos de Rajadell presentades al 4t Concurs #Instarajadell i jocs per a la quitxalla. Més informació: www.rajadell.cat.

Sant Joan de Vilatorrada

30a Festa del barri Sector Nord. Divendres, festa Linedance. De 21 a 23 h, balls de nivell baix. De 23 a 01 h, balls de nivell mitjà alt. Direcció i dinamització: Àngels Riba. Dissabte, de 10 a 11 h, inscripcions al concurs de dibuix. Els treballs s’hauran de portar abans de les 13 h. De 10.30 a 13 h, la casa apartament Bini-Nura (Vilaseca, 63) obre les portes per visitar-la. Al pati hi haurà pintxos. De 10 a 13 i de 16 a 21 h, exposició de fotos de Josep Giralt de les cases antigues dels carrers del barri i col·lecció d’objectes antics de l’època d’Isabel Solé. De 15.30 a 16.15 h, concurs de pastissos. El jurat valorarà el més ben elaborat, el més saborós i el més original. A les 15.30 h, jocs de cucanya i berenar per als infants. A les 18 h, homenatge als avis més grans amb l’actuació del grup Julivert, de cançons populars i de taverna. A les 21 h, sopar de germanor. A les 23 h, ball amb Pep i Maria José Quartet. Tots els actes se celebraran al carrer Muntanya. En cas de pluja, se celebraran a la sala de cultura Cal Gallifa. Organització: Comissió de Festes.

Santa Maria de Miralles

Aplec del Castell. Diumenge, a les 9.30 h, botifarrada popular. Preu: 3 euros. A les 10.30 h, ball de bastons a càrrec de la Colla de Bastons Picadits de Santa Oliva i l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova. A les 11.30 h, visita guiada al castell a càrrec d’Anoia Patrimoni. A les 12.30 h, missa solemne.

Súria

Festa del barri Joncarets. Dissabte, de 15 a 18 h, final i lliurament de premis de la Pre-Festa. De 18.30 a 20 h, zumba a càrrec d’Anabel Monfort. A les 20 h, botifarrada. A continuació, ball amb Ostres Ostres. Diumenge, a les 12 h, cercavila amb Geganters del Poble Vell. Tot seguit, vermut popular. A les 14 h, arrossada popular. Organització: Associació de Veïns Sant Isidre-barri Joncarets.

Benvinguts a pagès

Dissabte, de 10 a 14 i de 26 a 19 h; i diumenge, de 10 a 14 h (obertura de tarda opcional), portes obertes per descobrir, tastar, comprar i passar-ho molt bé. Es mostraran camps, ramats, obradors... per saber d’on ve el que mengem i conèixer les persones que es cuiden de produir els aliments. Cal consultar al web la fitxa de cada explotació. Es pot planificar el cap de setmana combinant les visites en aquestes franges horàries. Per norma general, els torns de visita començaran a les hores en punt. Hi ha activitats, rutes, restaurants i allotjaments. Informació: benvingutsapages.cat.

Igualada

FirAnoia. Divendres i diumenge, fira multisectorial de la comarca al centre de la ciutat. Amb drons, escacs, Play Station, caminada popular, petanca, robòtica.... Més informació: www.firanoia.cat.

Llívia

Fira de la Transhumància. Divendres, durant tot el dia, al parc de Sant Guillem, mercat artesanal i demostració d’oficis antics. A les 11.30 h, exhibició de gossos pastors amb ovelles, a càrrec d’Esteve Rivero. De 16 a 18 h, taller infantil de polseres de llana. A les 17 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, ponència: El resultat de la recerca general sobre els camins ramaders de Llívia a la collada de Toses, a càrrec del doctor en geografia Xavier Campillo. A les 18 h, projecció del documental Pels camins de l’herba, amb el pastor Ernest Sitges. Diumenge, a les 11 h, sortida des de davant del museu de la visita guiada per la Llívia ramadera. Dilluns, pujada del bestiar a les Bulloses. A les 7.30 h, sortida a peu des de la cruïlla Cereja. A les 10 h, sortida amb bus a la rotonda Troc. A les 13.30 h, dinar al Bones Hores. Venda de tiquets al museu: 15 euros. Durant tots els dies: exposició El Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès. Més informació: www.llivia.org.